Песах и Пасха глазами участников

Земле горшечника

Тетралогия Исхода к Пасхе

Приквел. «Брексит» древнего мира

По-шакальи воя и как страус плача,

шлепая по водорослям, премся напролом…

Лучше б нам вернуться, но нельзя иначе:

впереди пустыня — сзади фараон.

Что едим, не ведаем. Пустота сжирает

даже то, что вынесли из Египта мы.

Всех богов и чувства к ним нагло попирает

в пламени колючем молвивший: «Уймись!

Имя Мое будто бы не известно каждой

саранче и гусенице, моли и жуку,

зайцу и оленю, что, томимый жаждой,

на пределе сил своих мчится к роднику?

Моисей, ты слышишь, как поют песчинки,

отражая небо и вдыхая дождь,

что у них есть Автор? Тот, Кто есть, – ты слышишь?

Если да, в свободу народ Мой поведешь».

Бог нетолерантен. Идолов не терпит.

Страсти порицает. Облечен во мглу.

Но верней концлагерь: плинфы — за концерты

гнуса по-над мясом, вверенным котлу.

Твой Синай грядет ведь, словно боль глазная!

Моисей сойдет ведь в славе на заре

и раздаст скрижали — те дары Синая,

для которых надо взять и умереть.

Только Богу верить. Только Бога слушать.

Только человеку без вранья служить.

Кто же это вложит да в свои да в уши?

Кто же это сможет всё перекроить?

Что ж, фараонитское рабство изживая,

будем по пустыням ныкаться, пока

в манне не остынем как лихой лишайник

под стопой рожденных выполнить приказ.

Стало быть, в барханах сложим свои кости…

А зачем тогда нам шлепать напролом?

А затем, что крестимся мы на том погосте,

где будет фараон сегодня погребен.

В пламени колючем — Господь явился Моисею в пламени огня из среды тернового куста, который в нем горел и не сгорал, прообразуя в том числе и терновый венец (Ср. Исх. 3:2).

Облечен во мглу – облачным столпом Господь вел еврейский народ из Египта в землю обетованную и хранил его на этом пути. В богословии образ мглы указывает на человеческое неведение; возводит к тому, что за пределами познания. Отсюда оксюморон «Ареопагитик»: «пресветлейший мрак Божества». Именно его на горе Синай созерцал Моисей. А когда он сошел к народу, от исходящего от его лица сияния ломило глаза. И все же даже Моисею не было дано видеть Бога как Он есть, лишь “задняя” Его.

О крещении древних евреев апостол Павел писал так: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос» (1 Кор. 10:1-4). А для фараона и его войска это море стало тогда братской могилой.

Сиквел. Реакция принимающей стороны

Понаехали тут, притащились

из-за гор и песков, из Египта,

фиг поймешь без глотка, кто такие…

Говорят, суждено нам погибнуть.

Беглый табор, рабы, побирушки,

предводитель – фанатик, таскал их

сорок лет по пустыням, не скучно,

видно, было ему там на скалах,

где какой-то Господь, не из наших,

повелел ему наших зачистить.

И хотя вся их утварь в шалашик

умещается, соль — в фанатизме.

Мы, конечно, им перцу покажем.

Удобрением станут, навозом.

На худой конец в жертву Ваалам

отдадим каждый сына сквозь слезы.

И улыбкою рот раздирая

на огне в раскаленной купели,

всех Ваалов на этих, с Синая,

наши дети перенацелят.

Да, пускай предводитель их помер,

но преемник его много хуже.

Он уже тут нам выкинул номер

и древнейшую крепость обрушил.

На младенческой крови воздвигнут,

Иерихон развалился под звуки

труб каких-то, но больше калибром.

А ходили ведь для показухи.

В общем, жизнь в житие превращают

эти гости незваные, чтоб их…

Понаехали тут, кто их звал-то?

– Тот, Кто звал, здесь восстанет из гроба.

Шалашик — скиния.

Всех Ваалов… наши дети перенацелят — по свидетельству Клитарха, в случае особой нужды хананеи, известные также под именами карфагенян и филистимлян, давали обет посвятить одного из мальчиков богу. Этого ребенка они сжигали, в то время как медный Кронос (Ваал) стоял у них с руками, обращенными ладонями к медной жаровне. Когда пламя охватывало рот сжигаемого, «члены тела начинали содрогаться и рот оказывался раскрытым наподобие смеха, пока то, что было простерто на жаровне, не переходило в ничто». Отсюда этот ухмыляющийся (seserota) смех и называется сарданским в тех случаях, когда люди умирают со смехом.

Триквел. Неведомый в безысходном

За завесою плоти — Бог,

к нам пришедший неведомо как…

И подумать никто не мог,

что Господь наш Себе же враг.

Что неузнанным хочет Он

от яслей до Голгофы быть

вплоть до самых до похорон,

чтобы смерть к Себе приманить.

Чтобы дать ей Себя, не нас.

Чтоб до времени сатана

отошедший, нашел свой час,

провоцируя Иешуа на

хоть обиду на тех, кого

исцелял Он и утешал,

кто поставил Его на кон

и в награду за всё — распял.

И когда совершилось зло

и Он умер, прося простить

нас за это, в аду светло

стало так, как не может быть,

за завесою плоти Бог

потому что сошел во ад.

И подумать никто не мог,

что Христос не свернет назад.

Неузнанным хочет быть — апостол Павел поясняет тайну сокровенного пришествия Спасителя так: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы» (1 Кор. 2:6-8).

До времени – евангелист Лука пишет, что посрамленный в пустыне, «окончив всё искушение, диавол отошел от Него до времени» (Лк. 4:13) Креста и толпы, глумящейся над распятым «Иисусом Назореем, Царем Иудейским» (Ин. 19:19).

Квадриквел. Переполох, учиненный Гнусом в Баламутовом ведомстве

– Ты видел? Ты видел?!

Здесь Некто!! Здесь Некто!!!

– Немедленно выйди

и мухой – в свой сектор,

где майя добавишь

разрывов аорты

одной из тех клавиш,

что ведомы чёрту.

– Здесь Некто! Здесь Некто!!

С Ним невыносимо!

Как будто из смертных,

из Иерусалима…

Семен да Иван ведь

о Нем возвещали —

в шеоле настанет

день горькой печали!

– Ты панику сеешь

напрасно, дружище.

Как душу расстелешь,

так тени отыщешь.

За них и удержишь,

тоскою придавишь…

Греховные мрежи

надежны, товарищ.

– Ты, кажется, просто

не понял, коллега,

что мы за бортом

до скончания века.

К Нему не прилипла

вся гулкая темень.

Для глупого пипла

Он что-то затеял.

– Кончай трепыхаться.

Тебя мы изжарим

не за панибратство,

хоть ты и коварен,

а за паникерство,

дурацкие вопли…

Ой-ё-моё! Сколько

огня, не потоп ли?

– Нет, корчась от рвоты,

дракон издыхает.

Из пасти народы

с пасхальным «Лехаим!»

исходят к Нему

и Его обхватили…

– Мы канем во тьму☹.

Кто Ты — в славе и силе?!

Бесы Баламут и Гнус — персонажи книги Клайва Льюиса «Записки Баламута», в которой старший бес Баламут наставляет младшего по рангу Гнуса, как лучше искушать «подопечного» человека. Потерпев фиаско, Гнус в наказание был поглощен Баламутом. Но это случилось уже в христианские времена ☺.

Мухой в свой сектор – в Библии неоднократно упоминается бесовский князь Веельзевул, чье имя производно от Ваал, буквально — повелитель мух. Как божеству ему поклонялись филистимляне.

Майя добавишь разрывов аорты – майя приносили богам в жертву людей, вспарывая им живот и вырывая еще бьющееся сердце. Нельзя исключать, что в посмертии участникам этих действ было дано ощутить мучения их жертв.

Корчась от рвоты, дракон издыхает – во второй половине IV века святитель Кирилл Иерусалимский писал о Пасхальных событиях так: «Надлежало пострадать за нас Господу, но не осмелился бы приступить диавол, если бы знал сие. “Если бы познали (власти века сего), то не распяли бы Господа славы” (1 Кор. 2:8). Итак, тело соделалось отравою смерти, дабы дракон, когда надеялся пожирать, изблевал и тех, которых пожрал».