Жена Федора Конюхова расскажет о своей жизни с путешественником

30 января. ПРАВМИР. Супруга Федора Конюхова презентует в Москве книгу «Моя жизнь с путешественником».

Ирина Конюхова – ведущий ученый, педагог и общественный деятель, доктор юридических наук, профессор – расскажет, о том, «как месяцами ждала мужа из опасных кругосветок и как при такой жизни их семье удается идти одним путем, умея ждать, сохраняя веру, надежду и любовь», говорится в анонсе мероприятия.

Федор Конюхов – российский путешественник, писатель, художник, пилот свободного аэростата, священник. За свою жизнь он совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке.

В ходе презентации будет показан фильм из семейного архива путешественников. Ирина и Федор вместе дважды пересекали Атлантику, побывали на Ближнем Востоке, ездили по монгольским степям на верблюдах, путешествовали по Англии и другим странам.

Презентация книги, вышедшей в издательстве «Никея», пройдет 4 февраля в 14:00 в Московском Доме книги.