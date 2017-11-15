Женщина, сбившая мальчика в Балашихе, приговорена к трем годам колонии-поселения

15 ноября. ПРАВМИР. Железнодорожный суд Балашихи приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, которая сбила насмерть шестилетнего мальчика во дворе дома весной 2017 года.

Как сообщает РИА «Новости», женщину признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).

Женщина также должна выплатить родителям ребенка 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и 63 тысячи рублей за похороны. Кроме того, после освобождения ей 2,5 года будет запрещено водить машину.

По словам судьи, 23 апреля Алисова за рулем Hyundai Solaris «проявила преступную небрежность», наехав на ребенка на скорости «не менее 20 километров в час».

Обвинение просило суд отправить подсудимую на три года в колонию общего режима. Сама она вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала скорую.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней. Защита уже заявила, что обжалует приговор.

23 апреля 2017 года Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего ребенка во дворе дома в подмосковном Железнодорожном (входит в Балашиху). Женщина была заключена под стражу в июле – после того, как, по утверждению СК, нарушила подписку о невыезде и не пришла на встречу со следователем.

О случившемся стало широко известно после того, как эксперты нашли в крови погибшего мальчика 2,7 промилле алкоголя – дозу, которую некоторые наркологи называли смертельной для ребенка его возраста.

В октябре СК объявил, что экспертиза была проведена с нарушениями – образец крови загрязнили «спиртообразующей микрофлорой». В отношении эксперта возбуждено дело о халатности. Повторная экспертиза следов алкоголя в крови шестилетнего ребенка не обнаружила.