Женщина умерла в очереди к врачу в Смоленской области

7 апреля. ПРАВМИР. Тело умершей в очереди к врачу пациентки пролежало ночь в больнице под Смоленском.

Женщина скончалась в очереди в Гагаринской центральной районной больнице в Смоленской области. Ее тело обнаружили только на следующий день.

«5 апреля 50-летняя жительница деревни Токарево приехала в Гагаринскую центральную районную больницу. В ожидании приема у врача-невролога она скончалась, как показало вскрытие, от сердечного приступа. Никаких признаков насильственной смерти на теле не обнаружено», – цитирует Интерфакс старшего помощника руководителя областного следственного управления СКР Нину Василькову.

На опросе врач-невролог, у чьего кабинета обнаружили утром тело, заявил, что, когда он уходил с работы, женщины около своего рабочего места он не видел, сообщает Life.ru.