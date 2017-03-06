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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
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Женя “Рыжий”: Брейк-данс без ноги

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У Жени Смирнова, которого все называют Рыжим, более тридцати наград в соревнованиях по брейк дансу. Но три года назад чемпион России попал в автоаварию, после которой ему ампутировали ногу. Но Женя не сдался, он опять начал танцевать. Участие в проекте «Танцы» на ТНТ принесло ему невероятную популярность. Ролик с его выступлением за несколько дней посмотрели 7 миллионов человек. О новом проекте, источнике сил и рыжих волосах Женя рассказал корреспонденту Правмира.
Женя “Рыжий”: Брейк-данс без ноги

Женя Смирнов приехал в РГСУ специально, чтобы встретиться с московскими вожатыми, подростками-инвалидами, коллегами, студентами и выпускниками университета. Мероприятие прошло в рамках предзапуска проекта «Вожаторий. Открытые лекции и встречи» при участии компании «Мосгортур», Департамента культуры города Москвы и Аргументы и Факты, Клуба выпускников РГСУ.

– Ваше выступление в проекте «Танцы», в первую очередь, было очень красивым. И поразило ваше личное достоинство.

– Спасибо.

Меня поддержали мои родные и друзья. Правильно говорится: «Упадешь телом – поднимут, упадешь духом – затопчут». Я упал телом – случилась авария. Меня друзья сразу подхватили и подняли. И когда я опять был на ногах, я понял, что просто не могу лечь в кровать и страдать. Я решил жить мечтой, которая была у меня еще до аварии, – танцевать, создать школу танцев. Я обозначил себе цель и не считал шаги, хотя бывало очень тяжело. Я просто вставал утром и делал, вставал и делал. И когда мы с Дашей поставили номер, сняли его на видео и посмотрели, мое сердце, честно, заколотилось. Было осознание, что да, получилось, мечту стоит и нужно воплощать в реальность.

Есть задача или проблема – иди и решай. Не жалей себя.

– Жень, честно, жалел себя?

– Я не понимаю, а почему я должен себя жалеть? Какой я бедный и несчастный, что у меня нет ноги? Абсолютно нет. Даже на одной ноге я могу поднять свою невесту. Я максимально добился такого же физического уровня, какой был до аварии. Я вижу, что моя невеста уже не замечает, что я на одной ноге. Если я ее случайно толкну, то она тоже может меня толкнуть как следует. (Смеется). Может послать меня за хлебом или мусор вынести. А что – иду и выношу мусор! Что здесь такого?

Единственная сложность для меня пока – ступеньки. Слишком высокая ампутация у меня.

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– Приятно слышать про себя – герой современности, символ мужества?

Приятно конечно. Ну, какой я герой? Я просто человек, который не захотел упасть духом, я просто захотел идти дальше в ногу со временем. Пока я с помощью друзей и родных преодолел только первую ступень. С собой я справился. Дальше надо помогать людям.

– Расскажите про школу танцев.

– Мы хотим открыть пилотный проект в Краснодаре и потом уже филиалы по всей стране.

Я понимаю, что социальные проекты нерентабельны. Надеяться на постоянного спонсора наивно. Поэтому у нас в школе танцев будет коммерческая часть. Наш проект будет открыт всем, даже те дети, которые сидят дома и не хотят публичных выходов, надеемся, будут с нами. Хотим переплести всех детей так, чтобы потом в общественном пространстве никто не оборачивался и не показывал пальцем на детей с ограниченными возможностями, вернее, так – не с ограниченными, а дополнительными потребностями.

Я знаю людей, у которых всего лишь нет ноги, а они ездят на коляске. Ну зачем? И мы хотим научить детей держать равновесие, стоять на ноге, двигаться, даже бегать. И со временем, как и я сейчас, они будут не замечать свою необычность.

– Жень, сейчас столько молодых людей унывают по любому мелкому поводу. А в вас столько жизни и позитива! Скажите, что именно сделали родные и друзья, чтобы вернуть вас к жизни? Понятно, что были рядом, понятно, что проявили удивительную активность в интернете и жизни, быстро собрали большую сумму денег. Что еще конкретно для вас стало поддержкой?

– Вы это озвучили – они были рядом. Мои настоящие друзья были рядом.

Мой друг Паша… Когда я вышел из больницы, он с женой Олесей разбились в автоаварии. Именно он в реанимации все время был со мной. Все мои друзья были в Лазаревском, а он был в Краснодаре. Он служил в военной полиции, и когда я очнулся после реанимации, я увидел его в фуражке, удивился, я его никогда в форме не видел. Он специально форму одел, чтобы прорваться в больницу. Он мне на ухо шепнул: «Брат, мы рядом! Всё будет хорошо».  

– А что еще помогает в жизни? Привычка много работать, спорт?

Безусловно спорт! Танец!

До аварии я занимался кровлей крыш. Год я поработал подсобником – и начал сам крыть крыши. Мне это очень нравилось – собирать, выводить крыши с разными углами. Я прикинул, и   предложил друзьям самим собирать. Обдумав моё предложение они согласились. Взяв первый объект, мы подошли к данной задаче со всей ответственностью. Она оказалась очень сложная. Но очень интересно было работать, дни пролетали незаметно. Особенно когда рядом друзья. Всё было слаженно, вылезая на опасные участки, оглянуться не успеешь, а друг уже «щелк» – пристегнул страховку. Это здорово, когда есть уверенность в надежности партнеров. И опять же – виден результат, получилось огромное четырехэтажное здание. Надо было еще учитывать, что крыша должна была выдержать двухметровый мокрый снег зимой.

И дело пошло. Было построено несколько объектов. Нравилось мне возводить эти объёмные сооружения, хотя геометрию в школе не любил. А тут все понятно было. И в бильярде тоже с углами все ясно. (Смеется).

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 Тридцать наград за участие в соревнованиях и фестивалях, чемпион России по брейк-дансу – это в прошлом. Сейчас – проект «Танцы». Это все по-другому происходит?

– Нет. Я всю жизнь на публике, мне привычно внимание людей и прессы. Мы каждый день тренировались – по три часа, потом выступление. Мы ежедневно выступали, Сочи же курортное место. Это же уйма работы!

 Каждый день такие нагрузки были?

– Я не считаю это работой. Танцы доставляли мне удовольствие.

– Есть обида на врачей и того водителя, который был в ДТП?

– Обиды нет. Кстати, тот водитель год назад разбился насмерть в аварии.

– Страшно было, когда он уехал с места аварии?

Конечно, страх промелькнул. Ночь, ни души на улице, нога вся всмятку – я в шортах был и все было видно. Удар был довольно громким плюс сопровождался моим криком, это услышали люди из домов, которые находились рядом, они и вызвали скорую помощь.  

– А врачи?

– Врачи работают. Они же понимают, что накосячили – перелом голени превратить в шанс жить 50 на 50. И потом в другой клинике близким сказали: «Молитесь. Если он захочет выжить – будет жить. Нет – не будет».

Я все еще сужусь с ними. Вернее, жду экспертизу. Получилось довести дело до Москвы.

– А задача какая?

– Я не скрываю – получить компенсацию. Чтобы было на что жить. Какой смысл, если его посадят? Еще один уголовник в России? Зачем? Да, он допустил большую ошибку, но не в тюрьму же его. Не вижу в этом никакого смысла! Нога у меня от этого не вырастет и еды в доме не прибавится.

– Пишут вам ребята с похожими проблемами?

– Да, но в основном про операции, про протез. Сделать и подобрать протез сложно. Я встал на него быстро, всего за два дня, но потом понадобилось много времени для подгонки и привыкания.

– Сейчас какие результаты в гребле?

– Я хотел бы участвовать в Паралимпиаде. Правда, соперники у меня серьезные. Они с детства тренируются. А я такой за два года решил все нагнать. Хотя третье место по России занял. А на «Кубке Президента» второе место взял. Но нужно быть первым, чтобы участвовать в олимпиаде.

– Откуда такая воля к победе? Из детства?

– Родители меня очень к спорту приучали. У нас дача в горах, и мы с отцом часто пешком туда ходили. И на лодке много плавали. Папа работал на судостроительной верфи. Они построили яхту «Галера» названия Ивлия на веслах и парусах, без мотора, на продажу. Отправились на ней по морям – Черное, Средиземное море – и потом продали.

Вот тогда я наелся заграничных лакомств! Шоколадки из Турции, жвачка «Турбо»! Я прятал под майку и тащил на улицу, не мог же я один есть это.

– А какое у вас образование?

– Я закончил Черноморскую Гуманитарную академию в Сочи по специальности «менеджер организации». Но в жизни я мало этим пользуюсь. У меня образование жизненное. Как с геометрией – в школе не понимал, а углы крыш легко понимал.

– Я называю таких людей как вы, трехжильными. Это какая-то мощная сила изначально дана. Чем еще хотите заняться?

– Я хочу на горные лыжи встать. До аварии я на сноуборде катался. Мы забирались на вершины и по лесам спускались.

– А ваши дети тоже будут танцорами?

– Я хочу, чтобы дети были счастливыми. И чем бы они ни занимались, главное, чтобы это приносило им удовольствие. Может, они в науку пойдут, а я их в танцы потяну!

– А рыжий у вас в семье кто – мама, папа?

– (Хохочет) Не мама, не папа! Один такой в семье. Но точно не детдомовский.

Поддержать Женю и его школу можно на странице Жени Вконтакте

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12 октября Женя Смирнов приехал в РГСУ специально, чтобы встретиться с московскими вожатыми, подростками-инвалидами, коллегами, студентами и выпускниками университета. Мероприятие прошло в рамках предзапуска проекта «Вожаторий. Открытые лекции и встречи» при участии компании «Мосгортур», Департамента культуры города Москвы и Аргументы и Факты, Клуба выпускников РГСУ.

Организатор вечера стратегический директор ГАУК Мосгортур Наталья Лосева рассказала о свои впечатлении от Жени, составленном еще до встречи с ним:

«Даже в то время, когда, казалось бы, Жене надо было выкарабкиваться и выживать, думать о себе и позволить себе быть слабым, мы, читая репортажи наших корреспондентов о нем, понимали, что перед нами человечище – потрясающий, талантливый, очень красивый и многогранный».

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Поприветствовать известного танцора и поддержать его проект пришли популярные исполнители и коллективы: стипендиаты фонда «Новые имена» Артем Голубкин и Клим Пак, бойз-бэнд Игоря Матвеенко «Лови», брейк-данс команда О.В.С., барабанное шоу NightBeat, хореограф проекта «Танцы» и руководитель команды FlyOgraphers Алексей Шалбуров, рэп-исполнитель Леша Пчелкин. Именно Леша стал автором песни «Женя мы с тобой», которая весь вечер звучала со сцены. Женя услышал эту композицию, когда еще был в больнице. «А ты не сдашься, я верю. Женя, мы с тобой. Преодолеешь все преграды».

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Вожатые «Мосгортур» торжественно повязали галстук Жене, приняв его в свою команду. Теперь он тоже посвящен в московские вожатые.

Неожиданным для всех было предложение декана факультета искусств и социокультурной деятельности РГСУ Анны Щербаковой начать совместный проект обучения детей танцам в стенах их вуза. Женя был очень обрадован и обещал подумать, как сделать это наиболее эффективно.
DZH_1407Партнерша Жени Даша Смирнова (однофамилица, кстати) рассказала о нем как о человеке очень надежном: «Я танцевала с Женей еще до трагедии, мы давно «станцованы». Я всегда знала, что на какие бы поддержки меня ребята ни подкидывали, я могла проскочить мимо любых рук. Но Женина рука в последний момент обязательно меня поддерживала».

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В конце вечера Женя поблагодарил устроителей мероприятия: «Огромная благодарность организаторам сегодняшнего вечера – это было очень масштабно. И то, что мне дали возможность так подробно презентовать школу – это очень важно. В зале было много детей, и я очень благодарен, что можно было поделиться и моим опытом, и опытом ребят, пообщаться. Огромную работу проделали Наталья Лосева и Владимир, Шушкин, спасибо им огромное. Очень надеемся на помощь администрации Краснодарского края и губернатора Вениамина Кондратьева».

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Мероприятие прошло в рамках предзапуска проекта «Вожаторий. Открытые лекции и встречи» при участии компании «Мосгортур», Департамента культуры города Москвы и Аргументы и Факты, Клуба выпускников РГСУ.

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Фото: Иван Джабир

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