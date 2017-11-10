Жертвам стрельбы в церкви в Техасе: «Любовь побеждает ненависть»

5 ноября мужчина расстрелял прихожан в церкви Сазерленд-Спрингс в США. Погибло 26 человек, еще 20 получили ранения. The New York Times попросил читателей, которые пострадали в других массовых убийствах, рассказать, что помогло им справиться с трагедией. «Правмир» публикует их ответы.

«Расскажите свою историю всем – так вы исцеляетесь»

Манди Баркет

Пережила стрельбу в церкви в Техасе в 1999 году

Когда мне было 16, я пережила стрельбу в церкви. Мужчина убил семерых человек, еще семерых ранил и затем застрелил себя. Я была в недоумении. Для меня церковь была самым безопасным местом за пределами нашего дома. Я могла бы сказать, что это было «сложно», «невообразимо», «разрушительно», но на самом деле ни одно из этих слов не описывает моих эмоций.

Мой парень, который позже стал моим мужем, был со мной все это время, также как и наши друзья. Конечно, эти события изменили нас навсегда. Вот, что я узнала за последние 18 лет.

Вы никогда не преодолеете это. Вы изменитесь, все будет по-другому, но вы будете думать об этом (а иногда и переживать) каждый день своей жизни. Я верю в Бога, как и многие другие, кто был рядом в тот день. Но одной веры недостаточно, чтобы пережить это. Ищите психолога. Если кто-то предлагает вам услуги психолога, сразу же соглашайтесь. Вам придется проработать очень много вещей. Не прячьтесь. В мире много жестокости, но все же он прекрасен. Иногда не будет сил встать и двигаться вперед, но вы должны сделать это. Живите! Не бойтесь говорить другим, что они значат для вас. Это одна из самых важных вещей, которую я поняла. Просто скажите это, напишите. Вы никогда не знаете, будет ли у вас еще возможность. Даже если вы все время плачете и спотыкаетесь на каждом слове. Потребность услышать что-то хорошее у людей больше, чем вам кажется. Говорите о том, что произошло. Расскажите всем, что с вами произошло – так вы исцеляетесь, это единственный способ изменить ситуацию. Нам нужно быть смелыми и делиться нашими историями.

«Любовь побеждает ненависть»

Энди Капуто

Пережила стрельбу в Лас-Вегасе в 2017 году

Я была на концерте в Лас-Вегасе в ту ночь, когда там расстреляли толпу людей. Я просто помню, как пыталась выбраться и бежать как можно быстрее. Я не могу выразить, как нам всем было страшно в ту ночь, наверное, я никогда не забуду это. Думаю, процесс восстановления для моей семьи только начинается. Они были самой большой моей поддержкой и сделали все для меня в самые сложные дни. Я собираюсь обратиться к психологу, чтобы понять, как пройти через это.

Я бы посоветовала позволить себе чувствовать все эмоции, которые вы ощущаете. Я старалась надеть на себя маску храброго человека, но, когда эмоции нарастают и вы чувствуете себя сердитым или расстроенным, надо позволить себе почувствовать все это. А затем подняться и вспомнить, как вам повезло, что вы здесь.

Любовь побеждает ненависть. Мы должны быть вместе и помнить, что в мире больше хорошего.

«Не пытайтесь найти причину, ее нет»

Джон Фергюсон

Потерял друзей во время стрельбы в Сиэтле в 2006 году

Я потерял двух близких друзей во время стрельбы в еврейском центре. С той минуты, как я узнал об их смерти и до сих пор я чувствую страх. Я был на месте стрельбы всего за пару часов до того, как все произошло. В тот день я ушел с работы раньше, потому что должен был выйти на следующий день.

Мое горе было очень сильным, я его чувствовал годами. Это потрясло меня, и я до сих пор сильно переживаю каждую новость о новом происшествии. Мне повезло, у меня много друзей, которые оказались в той же ситуации, что и я. Мы поддерживаем друг друга, не знаю, что бы я делал без них.

Мой совет любому, кому тоже пришлось пройти через это – скорбите. Не бойтесь своего горя. Не пытайтесь найти причину произошедшего, ее нет. Это все не имеет никакого смысла и никогда не будет иметь.

«Моя ненависть вредила только мне»

Бред Гейгер

Потерял друга во время стрельбы в кинотеатре в Колорадо в 2012 году.

Мой хороший друг был жертвой стрельбы на показе «Бетмена» в Колорадо в 2012 году. Мы с ним вместе ходили на обед пару раз в неделю на работе. После его смерти я был так зол на этого стрелка. Честно говоря, если бы мне дали возможность, я бы полетел в Колорадо и застрелил бы его.

Когда началось судебное разбирательство его дела, я внимательно следил за ним. Помню, когда процесс подошел к концу, никак не мог дождаться вердикта. Когда его огласили, я сначала подумал: «Это все, он не приговорен к смертной казне?».

Затем, когда было прочитано решение по каждой жертве, я кое-что понял. Все, что я хотел – это месть, то, что получил стрелок – было справедливо.

Мне понадобилось некоторое время, но я смог отпустить свой гнев и жажду мести. Я понял, что моя ненависть вредила только мне.

Теперь я делаю все, чтобы почтить память своего друга. Например, купил завтрак для отца и его сына в местном ресторане. Он спросил меня, почему я сделал это, и я рассказал ему о своем друге. Когда вышел фильм «Бетмен против Супермена», я пошел в местный кинотеатр и договорился с женой владельца, чтобы оплатить 10 билетов для незнакомцев. В каждом случае, я стараюсь, чтобы другие люди узнали немного о моем друге.

«Справиться» значит, что я всегда буду чувствовать тоску, грусть и одиночество, моя жизнь всегда будет неполной»

Мэри Кей Мейс

Мама жертвы стрельбы в университете Северного Иллинойса в 2008 году

Мой единственный ребенок, моя дочь, Райан была самой младшей из пяти убитых студентов во время стрельбы в Северном Иллинойсе.

Мне было очень сложно «справиться с этим». «Справиться» значит, что я всегда буду чувствовать тоску, грусть и одиночество, моя жизнь всегда будет неполной. «Справиться» значит, что я умею «отбросить» боль в сердце, которая напоминает фоновый шум, и сосредоточиться на чем-то другом. В память о Райан я использую каждую возможность призвать чиновников принять более разумные законы о владении оружием.

Каждый раз, когда я слышу о новых инцидентах, это разрушает меня. Я занимаюсь этой темой уже 10 лет и могу сказать только одну вещь со 100% уверенностью: не мой ребенок погибнет в следующей стрельбе. Мне не нравится говорить об этом факте, потому что я не хочу, чтобы кто-то еще прошел через это.

«Всегда есть люди, которые помогают другим»

Дора Тотоян

Одноклассник погиб во время стрельбы в колледже Ампква в Орегоне в 2015 году

После стрельбы в моем родном городе, кто-то очень близкий сказал мне цитату Мистера Роджерса: «Всегда ищи помощников. Всегда есть люди, которые помогают другим».

Поиск таких людей помог мне. В мире много зла и печали, но всегда, когда происходит что-то ужасное, находятся люди, которые стремятся облегчить боль. Знание, что такие люди есть, помогает мне.

В то время я училась в старшей школе и потеряла своего друга Лусеро. Мы не были лучшими друзьями, просто одноклассники, но его уход очень повлиял на меня. Его смерть была неожиданной, от этого еще больнее.

Вы должны знать, что никогда не излечитесь полностью и у вас появится новое определение для «нормального» состояния. Но именно в такие моменты можно увидеть лучшее в людях.

«В каждой трагедии обычно есть герои, и я стараюсь думать о них»

Джонас Нахум

Друзья потеряли дочь во время стрельбы в школе в Ньютауне в 2012 году

Я из Ньютауна и мои друзья в тот день потеряли свою дочь. Это маленький город, поэтому я знаю родных других детей.

Мои родители приняли эту трагедию очень близко к сердцу и еще несколько месяцев после стрельбы плакали по погибшим. Мы с ними много разговаривали об этом и, глядя на их страдания, я понял, как сильно такие события влияют на окружающих. Возвращаться домой стало невероятно сложно: хотя люди стали добрее друг к другу, кажется, что темное облако все еще висит над городом. Я везде нахожу напоминания о трагедии.

В каждую годовщину трагедии я обнимаю своих детей и читаю им книгу, написанную в память о событиях в Ньютауне. Дети не знают этой отсылки, но это напоминание помогает мне всегда помнить о том, что произошло.

Я также поступил в среднюю школу с родственником Вики Сото – учительницы, которая пожертвовала свой жизнью ради спасения детей из класса. Я помню о ней, как о луче света в тот темный день, и она постоянно вдохновляет меня. В каждой трагедии обычно есть герои, и я стараюсь думать о них, а не о человеке, который совершил преступление.

«Нравится мне это или нет, но я выжила»



Бард Кон

Потеряла мужа во время авиакатастрофы в 1987 году

Мой покойный муж был убит, когда уволенный сотрудник авиакомпании положил пистолет в спортивную сумку, показал свое удостоверение сотрудникам безопасности и сел в самолет. Он направил самолет в пике и убил таким образом более 40 человек.

Справилась ли я? Возможно. В такой ситуации у вас есть два варианта: вы либо выживаете, либо нет. Что касается меня, я не уверена, что хотела бы жить, но я все же живу. Часто неохотно, непоследовательно, в оцепенении. Подобные события делят жизнь на до и после. Мне посчастливилось обладать определенной устойчивостью. Нравится мне это или нет, но я выжила.

«Самое лучшее, на что я могу надеяться – научиться жить без него»

Джональд Арнольд

Потеряла мужа во время стрельбы в Вашингтон-Нейви-Ярд в 2013 году

Учиться справляться с последствиями потери близкого в массовой стрельбе – это бесконечный процесс.

Мой муж Майкл был одним из 12 погибших во время стрельбы в штаб-квартире военно-морских сил США. Я никогда не думала, что стану членом клуба, в который никто никогда не должен вступать.

Мы были женаты более 36 лет. Он был мой муж, мой лучший друг, моя любовь, мой партнер и отец наших двоих сыновей. После четырех лет без него я знаю, что никогда не смогу пережить его потерю. Поэтому самое лучшее, на что я могу надеяться – научиться жить без него.

Да, мы все справляемся, но это самое сложное, что я когда-либо делала. Это самое сложное, что делали наши сыновья. Мы берем силы у восхитительных семей, которые остаются с нами каждый день. Мы нашли новых друзей, которые тоже справляются с потерей. Если вы лично не пострадали от стрельбы, вы не можете понять страх и горе, которые становятся частью вашей жизни.

Источник: The New York Times