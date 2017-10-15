Жертвами теракта в Сомали стали более 230 человек, около 300 ранены

15 октября. ПРАВМИР. Жертвами теракта в столице Сомали в субботу стали более 230 человек, около 300 получили ранения.

Начиненный взрывчаткой грузовик взорвался 14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо, сообщает ТАСС. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

По последним данным в результате взрыва погибли по меньшей мере 231 человек. Ожидается, что количество погибших возрастет, поскольку еще около 300 человек получили ранения в результате атаки и сейчас находятся в больницах, сообщает АР.

Это один из самых крупных терактов в Сомали за последние годы.

Многие погибшие скончались после того, как были госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва. Врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим. Некоторые из них получили такие масштабные ожоги, что не представляется возможным установить их личность. Также остаются неустановленными личности большинства погибших.

Сомалийский президент Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил на территории страны трехдневный траур.