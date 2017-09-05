Жить вопреки тому, что было в школе

Фотограф Алиса Гокоева через 12 лет после трагедии в Беслане нашла выживших девушек и попросила написать сочинение «Почему я должна жить?». Все героини пережили страшнейшее потрясение в своей жизни, многие потеряли близких, их здоровье серьезно пострадало. Все они выросли в цветущих прекрасных женщин, которые смогли преодолеть ужас и смерть. «Правмир» публикует фотографии проекта «Вопрос жизни»