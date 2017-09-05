Жить вопреки тому, что было в школе

«Меня зацепило, выносите» - как спецназовцы отдали свои жизни за детей
Воспоминания свидетелей трагедии 1-3 сентября 2004 года
Один раз я уже умирала, получилось остаться живой и теперь мне не страшно
Беслан. 10 героев спецназа7,627
Митрополит Иларион (Алфеев): «Евангелие для нас утратило свою свежесть»7,291
Архимандрит Андрей (Конанос): Что чувствуют ваши дети, возвращаясь домой?4,429
Протоиерей Алексий Уминский: Подросток не хочет быть архаичным, он хочет быть настоящим3,282
Передавайте ребенка воспитателю в руки3,193
Не бросайте меня!3,107
Петербургская епархия: умершей от ВИЧ девочке оказывалось лечение2,517
Скончался генеральный директор «Росплазмы» Станислав Тхай2,149
Зачем Церкви столько обрядов?1,932
Две недели слез и протестов: первоклассник пошел в школу1,881
Новостная служба14,693
Константин Лазарев7,627
Валерия Михайлова7,291
Анна Резникова4,472
Архимандрит Андрей (Конанос)4,429
Ирина Якушева3,282
Елена Кучеренко3,107
Редакция портала "Православие и мир"2,869
Сергей Худиев1,932
Настя Дмитриева1,620