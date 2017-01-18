Житель Иркутска спас пожилую пару из горящего автомобиля

18 января. ПРАВМИР. Житель Иркутска спас пару пенсионеров, освободив из загоревшегося автомобиля и отвезя в больницу.

Накануне в Иркутском районе области произошло ДТП. В результате столкновения фуры и легкового автомобиля «Нива» легковушка загорелась. Двери машины оказались заблокированы, а внутри остались двое пожилых людей, сообщает «Лайф».

По данным издания, в момент пожара мимо проезжал 30-летний мужчина по имени Антон. Он остановился, увидев задымленный автомобиль, и незамедлительно бросился на помощь, схватив огнетушитель.

Мужчина ликвидировал возгорание и вместе с другими очевидцами и помог вытащить людей. Пожарные службы приехали на место спустя пять минут после того, как Антон повез пострадавших в больницу, отмечает издание.