Житель Кемерова спас из реки женщину и ее сына

19 июня. ПРАВМИР. Мужчина вытащил из реки Томь тонущую кемеровчанку и ее шестилетнего сына.

Инцидент произошел 18 июня в Кемерове, сообщила «Газета Кемерова».

Алена Зырянова рассказала, что купалась с сыном в реке Томь. Ребенок был в надувных нарукавниках, его подхватило и понесло течение. Алена схватила его за руку, но вода потянула за собой и ее.

«Я поняла, что не чувствую под ногами дна, начала звать на помощь, но никто не реагировал. Когда мне скрыло водой рот, начал кричать сын, он очень сильно испугался. Как раз в этот момент его крики услышал тот мужчина, подплыл к нам и помог выбраться на берег», – рассказала Алена Зырянова.

Кемеровчанка пытается найти через социальные сети своего спасителя, чтобы отблагодарить. По ее словам, она была очень напугана и не спросила его имени.