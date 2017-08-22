Житель кировского села передал храму найденные 36 лет назад иконы

22 августа. ПРАВМИР. Житель кировского села Ухтым передал храму деревянные иконы, которые нашел 36 лет назад.

В 1981 году Валерий Алданский с сыном нашли под обоями старой сельской библиотеки села Ухтым несколько деревянных икон, пишет «Комсомольская правда».

«Зашли мы с сыном в заброшенную библиотеку – перекурить. Как-то неудобно было дымить посреди улицы. Присели в комнате, взгляд мой упал на кусок обоев, отошедший от стены. Я дернул за него и оторопел – на меня смотрели лики святых», – рассказывает Алданский.

По его словам, под обоями библиотеки, здание которой раньше принадлежало церкви, было спрятано 45 икон. Мужчина вместе с родителями спрятал тогда иконы на чердаке.

Валерий Алданский решил вернуть находку именно сейчас, поскольку в селе Ухтым как раз восстанавливается храм. Кроме того, такова была последняя воля его брата, умирающего от тяжелой болезни.

«Как уже сейчас установили местные краеведы, иконы, которые хранились за обоями, – часть иконостаса местной церкви. Видимо, эту часть, самую важную и ценную, кто-то решил спасти от варварства», – заключает «КП».