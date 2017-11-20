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Житель Татарстана спас двух тонущих пенсионерок

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20 ноября. ПРАВМИР. В Татарстане молодой человек спас двух тонущих пожилых женщин.
Житель Татарстана спас двух тонущих пенсионерок
Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в поселке Васильево 14 ноября.  Пьяный мужчина случайно столкнул в воду двух подруг детства – Лидию Федоровну 77-ми лет и 83-х летнюю Маргариту Ивановну. Одна из женщин стала тонуть, вторая также не могла выбраться на берег. Оказавшийся рядом Никита Решетов, вызвал спасателей и скорую, а сам прыгнул в воду и вытащил обеих пенсионерок. После этого он оказал первую помощь тонувшей бабушке, сообщает сайт sntat.ru.

«Если бы не Никита, мы бы утонули, там ведь дна-то нет. Там тина, я одной рукой за кусты держалась, а другой подругу старалась вытащить. А она как-то все дальше, да дальше. А там и дна нет. Хорошо, что Никита подоспел», – вспоминает одна из пострадавших.

МЧС Татарстана собирается наградить молодого человека медалью за спасение погибающих в воде.

«В такой воде человек может провести максимум 2,5 минуты, после чего наступает летальный исход от переохлаждения. Никита в темное время суток, рискуя жизнью, вошел в воду и вытащил бабушку. Он, не зная глубины, погрузился в воду и достал вторую бабушку», – отметил подвиг молодого человека  главный инспектор по маломерным судам Зеленодольска Сергей Евсеев.

Молодой человек совершает подвиги не впервые. В 2013 году он вынес из горящего дома спящую женщину.

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