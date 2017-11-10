Жители Ижевска помогают пострадавшим от обрушения дома

10 ноября. ПРАВМИР. Неравнодушные жители Ижевска второй день помогают пострадавшим от обрушения жильцам многоэтажного дома.

Жители обрушившегося дома были оперативно эвакуированы в два пункта временного размещения на базе школ. Несмотря на то, что там они были обеспечены всем необходимым, жители города сразу после ЧП стали приносить туда вещи и продукты питания. Оказание помощи на общественных началах продолжается и сегодня.

Сбор средств в поддержку пострадавших объявил фонд «Сообщество».

Теплые вещи и предметы первой необходимости также принимают в Комплексном центре социального обслуживания населения Первомайского района города Ижевска по адресу ул. Удмуртская, 173.

Активную работу по сбору гуманитарной помощи развернул и Волонтерский центр Удмуртского госуниверситета.

Благородный порыв многих жителей города отметил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторина. Он рассказал, что с первых же часов после трагедии жители Ижевска стали поддерживать попавших в беду морально и материально. Помощь пострадавшим оказывали в том числе православные волонтеры и священнослужители Ижевской епархии.

«Я призываю и всех православных верующих жителей Ижевска не остаться безучастными в этом благом деле и, по возможности, оказать помощь пострадавшим», – обратился к прихожанам митрополит Викторин.

Помимо этого, митрополит Викторин призвал всех священнослужителей и прихожан Ижевской епархии помолиться вместе с ним об упокоении погибших и о скором выздоровлении пострадавших.

Обрушение части жилого дома в Ижевске произошло вечером 9 ноября. По последним данным, погибли шесть человек, из которых двое – дети. 11 и 12 ноября объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.