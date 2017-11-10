Жители Ижевска помогают пострадавшим от обрушения дома

Жители обрушившегося дома были оперативно эвакуированы в два пункта временного размещения на базе школ. Несмотря на то, что там они были обеспечены всем необходимым, жители города сразу после ЧП стали приносить туда вещи и продукты питания. Оказание помощи на общественных началах продолжается и сегодня.
Сбор средств в поддержку пострадавших объявил фонд «Сообщество».
Теплые вещи и предметы первой необходимости также принимают в Комплексном центре социального обслуживания населения Первомайского района города Ижевска по адресу ул. Удмуртская, 173.
Активную работу по сбору гуманитарной помощи развернул и Волонтерский центр Удмуртского госуниверситета.
Благородный порыв многих жителей города отметил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторина. Он рассказал, что с первых же часов после трагедии жители Ижевска стали поддерживать попавших в беду морально и материально. Помощь пострадавшим оказывали в том числе православные волонтеры и священнослужители Ижевской епархии.
«Я призываю и всех православных верующих жителей Ижевска не остаться безучастными в этом благом деле и, по возможности, оказать помощь пострадавшим», – обратился к прихожанам митрополит Викторин.
Помимо этого, митрополит Викторин призвал всех священнослужителей и прихожан Ижевской епархии помолиться вместе с ним об упокоении погибших и о скором выздоровлении пострадавших.
Обрушение части жилого дома в Ижевске произошло вечером 9 ноября. По последним данным, погибли шесть человек, из которых двое – дети. 11 и 12 ноября объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.