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Жители Москвы соберут продукты для 15 тысяч малоимущих пенсионеров

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16 ноября. ПРАВМИР. В Москве 2 декабря пройдет первый общегородской продовольственный марафон «Продукты в глубинку».
Жители Москвы соберут продукты для 15 тысяч малоимущих пенсионеров
Фото: foodbankrus.ru

Благотворительную акцию в 700 магазинах проведет Фонд продовольствия «Русь» при поддержке движения «Православные добровольцы» и волонтерских объединений ВУЗов столицы.

Продуктовые наборы для малоимущих будут собирать с 14:00 до 18:00 во всех магазинах «Перекресток», «Дикси» и «БИЛЛА», сообщает пресс-служба Фонда «Русь». Организаторы мероприятия  называют его «акцией всех желающих в режиме «не отходя от кассы» или food drive». Приобрести продукты для нуждающихся может любой житель Москвы. Их примут волонтеры акции, которые будут работать за кассами. Затем продукты бесплатно разместят и рассортируют на складах и отправят в регионы.

Благополучателями программы «Продукты в глубинку» станут 15 тысяч малоимущих пенсионеров, проживающих в Московской, Тульской, Тверской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Воронежской, Орловской областях.

 «Православные добровольцы и волонтеры московских ВУЗов составляют тот самый костяк активных и позитивных, кто будет транслировать нашу идею покупателям магазинов», – поделилась подробностями акции руководитель Фонда «Русь» Виктория Крисько.

Волонтеры «Продуктов в глубинку» не просто соберут в магазинах и развезут наборы в помощь пожилым, но и поздравят их с праздниками. Организаторы марафона надеются вовлечь в проект множество активных молодых добровольцев, отмечая, что “соприкосновение с чужой болью и при этом реальная возможность доставить кому-то радость очень мотивируют на подвиги”.

“Сегодня волонтер поздравит с праздником незнакомую одинокую бабушку, живущую в деревушке, а завтра почувствует потребность чаще звонить и справляться о здоровье своей бабушки – закон милосердия, такие акции способны растопить сердце человека», – считает руководитель общественного движения «Православные добровольцы» Михаил Куксов.

Организаторы акции заявляют, что будут рады всем желающим принять участие в мероприятии в качестве добровольца.

Присоединиться к продовольственному марафону в качестве волонтера можно, заполнив анкету   https://goo.gl/xjx8vR

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