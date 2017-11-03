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Жители России и СНГ написали Большой этнографический диктант

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3 ноября. ПРАВМИР. Тысячи жителей России и СНГ приняли участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».
Жители России и СНГ написали Большой этнографический диктант
Фото: miretno.ru

Проверить уровень своей этнографической грамотности и знаний о народах России можно было более чем на 2600 площадках. Больше всего точек для написания диктанта было открыто в Москве, Удмуртской Республике, Республике Саха (Якутия), Красноярском и Пермском крае, сообщается на сайте проекта.

«Задача диктанта заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России, наших соотечественников за рубежом появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», – рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

За 45 минут диктанта участники акции должны были ответить на 30 тестовых вопросов, третья часть которых была составлена с учетом региональной специфики.

Проверить свои этнографические знания до 5 ноября можно он-лайн на сайтах www.miretno.ru и информационного партнера проекта – газеты «Комсомольская правда». Итоги акции огласят ко Дню Конституции РФ – 12 декабря.

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