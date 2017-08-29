Жителя Новосибирска наградят за спасение 20 человек из пожара

29 августа. ПРАВМИР. Житель Новосибирска Илья Гриб получит медаль «За отвагу на пожаре». Он организовал спасение 20 человек.

28 мая в Кировском районе Новосибирска произошел пожар в жилом доме: на первом этаже загорелось подсобное помещение.

«Я с улицы увидел дым и проверил, откуда он идет. Поняв, что это пожар, забежал в подъезд, начал кричать соседям: «Пожар! Выходите!», – вспоминает Илья Гриб.

Мужчина открыл все окна в подъезде, который был заполнен дымом, стучал в квартиры и выводил жильцов. Он советовал им смочить тряпку и приложить ее к ному, прежде чем выходить в задымленный подъезд.

«Мне сказали, что на четвертом этаже живет неходячая бабушка, я поднялся и вынес ее на плечах из квартиры на улицу», – рассказывает о ходе эвакуации новосибирец.

«В условиях сильного задымления, с риском для собственной жизни и получения отравления угарным газом, Илья Гриб самостоятельно эвакуировал 20 человек, среди которых были маленькие дети, никто из них не пострадал. Эвакуация заняла меньше 10 минут, прошла в спокойной обстановке», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарным о мужественном поступке Ильи стало известно, когда они окончательно завершили тушение пожара и вывели из дома еще трех человек в спасательных дыхательных масках. Во время переклички эвакуированных жильцы дома благодарили своего соседа.

За смелость и самоотверженность при спасении людей и безупречное выполнение своего гражданского долга в критической ситуации, Илья Гриб будет награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».