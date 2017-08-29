О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Жителя Новосибирска наградят за спасение 20 человек из пожара

|
29 августа. ПРАВМИР. Житель Новосибирска Илья Гриб получит медаль «За отвагу на пожаре». Он организовал спасение 20 человек.
Жителя Новосибирска наградят за спасение 20 человек из пожара

28 мая в Кировском районе Новосибирска произошел пожар в жилом доме: на первом этаже загорелось подсобное помещение.

«Я с улицы увидел дым и проверил, откуда он идет. Поняв, что это пожар, забежал в подъезд, начал кричать соседям: «Пожар! Выходите!», – вспоминает Илья Гриб.

Мужчина открыл все окна в подъезде, который был заполнен дымом, стучал в квартиры и выводил жильцов. Он советовал им смочить тряпку и приложить ее к ному, прежде чем выходить в задымленный подъезд.

«Мне сказали, что на четвертом этаже живет неходячая бабушка, я поднялся и вынес ее на плечах из квартиры на улицу», – рассказывает о ходе эвакуации новосибирец.

«В условиях сильного задымления, с риском для собственной жизни и получения отравления угарным газом, Илья Гриб самостоятельно эвакуировал 20 человек, среди которых были маленькие дети, никто из них не пострадал. Эвакуация заняла меньше 10 минут, прошла в спокойной обстановке», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарным о мужественном поступке Ильи стало известно, когда они окончательно завершили тушение пожара и вывели из дома еще трех человек в спасательных дыхательных масках. Во время переклички эвакуированных жильцы дома благодарили своего соседа.

За смелость и самоотверженность при спасении людей и безупречное выполнение своего гражданского долга в критической ситуации, Илья Гриб будет награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
13-летний кемеровчанин спас из пожара младенца
13-летний кемеровчанин спас из пожара младенца
Новостная служба "Православие и мир"

Антон разбил окно, забрался внутрь горящего дома и вынес малыша на улицу через окно

Охранник Уральского вуза спас тонувшего в пруду ребенка
Охранник Уральского вуза спас тонувшего в пруду ребенка
Новостная служба "Православие и мир"

В тот момент, когда охранник Сергей Кузнецов проводил штатный осмотр территории, по рации поступил сигнал, что…

Полицейские Волжского спасли из пожара семью, проехав на машине сквозь пламя
Полицейские Волжского спасли из пожара семью, проехав на машине сквозь пламя
Новостная служба "Православие и мир"

На помощь к пострадавшим выдвинулся подполковник полиции Дмитрий Гринцов

Благотворительный фонд
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
90% собрано / 144765.8 руб. осталось
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
90% собрано / 30900 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Власти немецкого городка оставили в храме колокол с надписью «Гитлер»
Новостная служба "Православие и мир"

Колокол висит в церкви Святого Якоба с 1934 года

"
19 детей из детского сада на юге Москвы пострадали от укусов ос
Новостная служба "Православие и мир"

Осиное гнездо находилось под полом веранды

"
Задержаны два администратора «групп смерти» в соцсетях
Новостная служба "Православие и мир"

С начала года в России заблокировано более 16 тысяч «групп смерти»

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Андрей Лоргус: Из дивана человек выберется сам
Дарья Рощеня

Самое простое, что может сделать семья – спихнуть сына в армию, но…

Полгода до крещения
Анна Ершова

Протоиерей Александр Сорокин о том, зачем долго учиться перед тем, как надеть…

Ореховый Спас: культы древних и избавление от страхов
Ольга Шульчева-Джарман

Какого спасения мы до сих пор ищем в Церкви

самое читаемое

Учителю не нужны 30 букетов в ведрах и тазах42,006

Протоиерей Георгий Митрофанов: Выгоревшие священники вызывают во мне уважение11,532

За что Христос упрекнул Богородицу7,249

Митрополит Антоний Сурожский: Что ответил Христос богатому юноше6,591

Дети и цветы – почему вместо, а не вместе?5,968

Что происходило в сердце Богородицы5,363

Протоиерей Андрей Лоргус: Из дивана человек выберется сам4,845

Экспертиза в Германии показала отсутствие алкоголя в крови «пьяного мальчика»4,816

Какие слезы сделают для нас ближе мир Христов4,375

Что остается нам на Земле после Успения Богородицы3,531

лучшие авторы

Настя Дмитриева53,808

Новостная служба14,609

Протоиерей Игорь Прекуп7,260

Митрополит Антоний Сурожский6,598

Алексей Газарян5,985

Протоиерей Алексий Иродов5,367

Дарья Рощеня4,902

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)4,381

Иеромонах Димитрий (Першин)3,538

Ольга Демичева2,773

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть