Живой голос старца (аудио)

1. О мире Христовом (24:59) Скачать
2 Как стать достойным (25:34) Скачать
3 Как вера оправдывает (28:24) Скачать
4 О воздержании в слове (29:14) Скачать
5 О грехе осуждения. Ч.1 (24:42) Скачать
6 О грехе осуждения,часть 6 (18:29) Скачать
7 О грехе осуждения Ч.3 (2:30) Скачать
8 О грехе осуждения Ч.4 (3:06) Скачать
9 О грехе осуждения Ч.5 (25:44) Скачать
10 О борьбе с искушениями (30:29) Скачать
11 Слово на Пасху (26:13) Скачать
12 О посте (28:37) Скачать
13 О почитании родителей (35:03) Скачать
14 Введение во храм Пресвятой Бого… (11:04) Скачать
15 На вечерии Рождества (9:16) Скачать
16 На Рождество Христово (7:59) Скачать
17 На Вознесение (8:59) Скачать
18 На Преображение (7:27) Скачать
19 На Успение Богородицы (8:24) Скачать
20 Праздненство Успения (14:09) Скачать
21 В неделю Святых Праотец (16:36) Скачать
22 О христианской любви (13:02) Скачать
23 Как унаследовать Царствие (10:36) Скачать
24 В день Святого Духа (9:52) Скачать