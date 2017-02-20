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Живой голос старца (аудио)

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Записи проповедей архимандрита Кирилла (Павлова), предоставленные порталом Предание.ру
Живой голос старца (аудио)

1. О мире Христовом (24:59) Скачать

2 Как стать достойным (25:34) Скачать

3 Как вера оправдывает (28:24) Скачать

4 О воздержании в слове (29:14) Скачать

5 О грехе осуждения. Ч.1 (24:42) Скачать

6 О грехе осуждения,часть 6 (18:29) Скачать

7 О грехе осуждения Ч.3 (2:30) Скачать

8 О грехе осуждения Ч.4 (3:06) Скачать

9 О грехе осуждения Ч.5 (25:44) Скачать

10 О борьбе с искушениями (30:29) Скачать

11 Слово на Пасху (26:13) Скачать

12 О посте (28:37) Скачать

13 О почитании родителей (35:03) Скачать

14 Введение во храм Пресвятой Бого… (11:04) Скачать

15 На вечерии Рождества (9:16) Скачать

16 На Рождество Христово (7:59) Скачать

17 На Вознесение (8:59) Скачать

18 На Преображение (7:27) Скачать

19 На Успение Богородицы (8:24) Скачать

20 Праздненство Успения (14:09) Скачать

21 В неделю Святых Праотец (16:36) Скачать

22 О христианской любви (13:02) Скачать

23 Как унаследовать Царствие (10:36) Скачать

24 В день Святого Духа (9:52) Скачать

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