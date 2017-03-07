Жизнь без “протезика”

"Кто внушил нам бредовую мысль рецензировать реальность, делая ее удобной для наших воззрений? Кто разрешил нам советовать жизни «прицепить протезик», чтоб выглядеть получше в наших глазах?"рассуждает отанцора с ограниченными возможностями на Первом канале и о других проявлениях нетерпимости к людям.

Немолодые, но очень ухоженные дамы в приемной у косметолога смотрят телевизор.

На экране – кумир их юности, попавший лет десять назад в страшную аварию. Он выжил, но больше он не красавец и не весельчак. Каждое слово, каждое движение даются ему с огромным трудом. Некогда прекрасный актер, он больше не может управлять своим лицом и руками. Он на публике впервые после долгого и страшного перерыва. Видно, что он не просто взволнован, ему страшно до холодного пота.

– Развалина, – безжалостно констатирует одна из зрительниц, – Как только не стыдно в таком виде выходить на люди.

– Да, все-таки с такими увечьями и перед камерой… – вздыхает вторая.

– И зачем только такое показывают! – строго произносит третья, – всякое, конечно, может случиться, но нельзя же это так выпячивать.

Строгий господин в автобусе брезгливо отсаживается от человека с синдромом Дауна.

– Я все, конечно, понимаю, – сообщает он своей спутнице, – но ведь он тут кого-нибудь перепачкает. Или вон ребенка напугает. Я согласен, инвалид, его жалко, но нельзя же… Надо перевозить их как-то отдельно, что ли… Я не обязан это все видеть. Пусть живет как может, но почему я должен все это наблюдать…

***

Популярная блогерша под аплодисменты своих почитателей рассуждает о том, как оскорбителен для нее, сидящей на диете и проводящей дни в спортзале, вид толстой тетки за соседним столиком в кафе. «И она еще булку лопает!» – шипит от возмущения фитнес-дама. «Уберите их! Запретите им появляться в общественных местах!»

***

Красавица в жюри популярного шоу дает советы молодому парнишке-танцору, потерявшему ногу в автокатастрофе:

– Может, вы прицепили бы какой-нибудь протез, чтобы это было не так заметно?

Пожилой маститый журналист и телеведущий ласково пеняет тому же юноше за то, что он вышел танцевать на одной ноге, и чересчур сильно задел этим его чувства.

***

Мне трудно комментировать все эти диалоги, что называется, по существу.

Мне хочется поговорить о более важной вещи: о наших чувствах.

Например, о чувстве прекрасного, которое почему-то иногда заставляет нас поджимать губки и говорить «фи» при виде взрослого или ребенка, который выглядит и ведет себя странно и неприятно – по нашему просвещенному мнению.

Например, о нашем хорошем вкусе, который ранят такие грубые и прямолинейные художественные приемы, как танец инвалида на одной ноге.

Например, о наших религиозных чувствах, которые мы требуем защитить с помощью городового.

Как и почему мы превратились внезапно в капризных детей, чьи чувства обязательно надо «щадить»? Любые чувства. Эстетические, нравственные, религиозные?

Кто это сказал нам, что мир должен перестроиться так, чтобы нас ничто не тревожило и не оскорбляло?

Как это вышло, что одни из нас отрастили такую чистоплотность и брезгливость, что готовы пересадить неприятных нам сограждан в отдельный вагон, а другие – такой тонкий эстетический вкус, и такое совершенное чувство прекрасного, что эти чувства затмевают все, включая человеческий облик?!

Кто внушил нам бредовую мысль рецензировать реальность, делая ее удобной для наших воззрений? Кто разрешил нам советовать жизни «прицепить протезик», чтоб выглядеть получше в наших глазах?

Вам кажется, это вещи разного порядка?

Не думаю.

Мне кажется, все это об одном: о том, чем НАМ обязан мир.

Лично себе в это прекрасное и плодотворное время Великого Поста я предложила бы всерьез подумать об обратном.