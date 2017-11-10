Журналист “Правмира” стала победителем всероссийского конкурса публикаций о детстве

10 ноября. ПРАВМИР. Журналист портала «Православие и мир» Оксана Головко стала победителем VIII Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство».

Ее статья «После свадьбы они хотели развестись, а теперь у них 16 детей» стала одной из лучших интернет-публикаций в номинации «Помочь ребенку – помочь семье». В своем материале Оксана рассказывает о семье Сергея и Валентины Ефановых из села Крутые Хутора Липецкой области. Они воспитывают семь кровных и девять приемных детей.

Оксана Головко закончила Казанский педагогический университет по специальности русский язык, литература и мировая художественная культура и отучилась в МГХАИ им. Сурикова на факультете теории и истории изобразительного искусства. Автор книги “Ответа два-выбор один” об истории храма в пос. Жетсылево, автор-составитель книги “Счастья много не бывает. Многодетная жизнь”. С 2000 по апрель 2011 года работала в “Российской газете”. Сейчас она постоянный автор портала “Православие и мир”. Вместе с мужем Оксана воспитывает троих детей.

Конкурс журналистских работ, посвященных социальным вопросам, проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Для настоящего социального журналиста каждый материал – поступок, которым он кому-то старается помочь. И каждый такой поступок позволяет реально почувствовать, что в работе журналиста есть смысл», – пишут организаторы конкурса.

Всего в 2017 году на конкурс было прислано 735 заявок из 61 региона страны. В состав жюри вошли члены Союза Журналистов России, представители Минтруда, Минобранауки, ФСИН и общественные деятели в области защиты детства.