Журналисты из регионов расскажут про успешных отцов

11 сентября. ПРАВМИР. Школа социальной журналистики проведет для сотрудников региональных и муниципальных СМИ конкурс «Портрет» в рамках проекта «Быть отцом».

«Мы убеждены, что истории успешных отцов, проживающих в разных российских регионах и не являющихся звездами шоу-бизнеса, великими спортсменами, космонавтами, писателями, могут быть не менее вдохновляющими, чем истории Федора Конюхова, Николая Валуева, Захара Прилепина», – говорят организаторы.

Ведущие курса – журналисты Дмитрий Соколов-Митрич и Марина Ахмедова. Проект «Быть отцом!» инициирован Фондом Андрея Первозванного, интернет-журналом «Батя» и издательством «Никея».

«Самая сложная журналистика начинается там, где «ничего не происходит». Как написать очерк про обыкновенную поликлинику, в которой врачи каждый день просто добросовестно выполняют свою работу? А как написать про крепкую многодетную семью, если папа всего лишь инженер, а мама всего лишь учительница? Диктатура новостей приучила нас к экстремальному взгляду на мир, но реальная жизнь на 99 процентов состоит из обыденности. И умение разглядеть в этой обыденности новые смыслы, способность выразить эти смыслы через захватывающие истории – это и есть журналистика самого высокого порядка», – говорит Дмитрий Соколов-Митрич.

Организаторы набирают для участия в школе 12 человек. Занятия будут проходить в виде вебинаров. Трое победителей конкурса получат премии по 10 тысяч рублей.