Журналы заседания Священного Синода от 1 февраля 2017 года

1 февраля 2017 года в Патриарших покоях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, архиепископ Сурожский Елисей, архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим.

ЖУРНАЛ № 1

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об организации памятных мероприятий в связи со 100-летием начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.

Справка:

Священный Синод в своем заседании 16 апреля 2016 года (журнал № 27) утвердил состав рабочей группы по подготовке общецерковной программы памятных мероприятий в связи со 100-летней годовщиной убиения первых новомучеников Церкви Русской.

В заседании Высшего Церковного Совета 29 декабря 2016 года председатель рабочей группы Преосвященный епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, представил подготовленную рабочей группой программу памятных мероприятий. Высший Церковный Совет определил представить на рассмотрение Священного Синода предложение сформировать особый организационный комитет для реализации упомянутой программы на протяжении нескольких лет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Образовать Организационный комитет по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь в следующем составе:

митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий — председатель; митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви; митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви; митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации; архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви; архиепископ Петергофский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии, — секретарь; епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан; епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим; епископ Слуцкий и Солигорский Антоний; епископ Сорокский Иоанн, викарий Кишиневской епархии; епископ Егорьевский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре; епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям; протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей; архимандрит Филарет (Булеков), заместитель председателя Отдела внешних церковных связей; протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; протоиерей Кирилл Каледа, председатель Комиссии по исследованию подвига Новомучеников и исповедников и увековечению памяти почивших священнослужителей города Москвы; протоиерей Максим Максимов, член Синодальной комиссии по канонизации святых; игумен Дамаскин (Орловский), ответственный секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской; протоиерей Владимир Силовьев, главный редактор Издательства Московской Патриархии; протоиерей Петр Холодный, клирик Восточно-Американской епархии Русской Зарубежной Церкви; В.Р. Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; Е.А. Пархаев, директор ХПП «Софрино».

ЖУРНАЛ № 2

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении Устава Душанбинской и Таджикистанской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Устав Душанбинской и Таджикистанской епархии.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси