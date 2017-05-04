Журналы заседания Священного Синода от 4 мая 2017 года

4 мая 2017 года в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Для участия в летней сессии (март-август) приглашены: митрополит Николаевский и Очаковский Питирим; митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир; митрополит Астраханский и Камызякский Никон; епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн; епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков.

ЖУРНАЛ № 24

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации.

Справка:

Со времени предшествующего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Санкт-Петербургскую епархию.

Вечером 29 апреля 2017 года Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Санкт-Петербург.

30 апреля 2017 года, в Неделю третью по Пасхе, святых Жен-мироносиц, праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, Святейший Патриарх Кирилл возглавил в Троицком соборе Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Божественную литургию, во время которой была совершена хиротония архимандрита Александра (Зайцева) во епископа Плесецкого и Каргопольского (Архангельская митрополия).

В этот воскресный день Его Святейшеству сослужили управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий, председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Царскосельский Маркелл, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ Котласский и Вельский Василий, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, духовенство Архангельской и Санкт-Петербургской митрополии.

В алтаре собора молились митрополит Владимир (Котляров), архидиакон Андрей Мазур.

Богослужение посетили губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко; губернатор Архангельской области И.А. Орлов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров, начальник космодрома «Плесецк» генерал-майор Н.Н. Нестечук, а также представители региональных властей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, общественные, культурные и научные деятели северной столицы.

По окончании литургии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проследовал на Никольское кладбище лавры, где совершил литию у могилы митрополита Никодима (Ротова).

В тот же день Святейший Владыка побывал на Большеохтинском кладбище и совершил заупокойную литию по своим благочестивым родителям — протоиерею Михаилу и Раисе Гундяевым.

Затем Предстоятель Русской Церкви посетил выставочный зал Патриотического объединения «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге и осмотрел экспозицию, посвященную 73-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Выставка организована при участии Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В январе 2017 года здесь был открыт новый раздел экспозиции «Подвиг духовенства в блокадном Ленинграде», в котором представлены исторические свидетельства и документы о жизни и служении духовенства и верующих в блокадном городе, фотографии и облачения священнослужителей, иконы и другие святыни блокадного Ленинграда. Созданы реконструкции внутренних помещений храмов блокадных лет.

Завершилось пребывание Святейшего Патриарха Кирилла в городе на Неве совершением заупокойной литии у станции метро «Технологический институт» по погибшим в результате террористического акта в Санкт-Петербургском метрополитене. Взрыв прогремел 3 апреля в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли шестнадцать человек (в том числе террорист), более 50 получили ранения.

Его Святейшество выразил глубокие соболезнования всем семьям почивших, тем и тем, кто сегодня еще находится на лечении.

Вечером того же дня Святейший Патриарх Московской и всея Руси Кирилл отбыл в Первопрестольный град.

ПОСТАНОВИЛИ:

Сообщение принять к сведению. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Санкт-Петербургской епархии. Выразить признательность митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Н.Н. Цуканову, губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, — за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 25

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно отчетов синодальных учреждений об их деятельности за 2016 год.

Справка:

Согласно пункту б статьи 29 главы V Устава Русской Православной Церкви: «Осуществляя руководство синодальными учреждениями, Священный Синод… утверждает годовые планы работы синодальных учреждений и принимает их отчеты».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчеты синодальных учреждений об их деятельности в 2016 году.

ЖУРНАЛ № 26

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, председателя Организационного комитета празднования 100-летия открытия Священного Собора Православной Российской Церкви и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви, о программе юбилейных мероприятий.

Справка:

Организационный комитет был образован под председательством митрополита Варсонофия на основании решения Священного Синода от 27 декабря 2016 года (журнал № 104).

В ходе заседаний 21 февраля, 15 марта и 5 апреля 2017 года оргкомитет определил «Общий план юбилейных мероприятий» в 39 пунктов и отдельный «План юбилейных мероприятий в духовных учебных заведениях» в 178 пунктов. Планы мероприятий включают проведение конференций, лекториев и выставок в Москве и других городах, ряд научных и популярных издательских проектов, а также освещение юбилейных тем в средствах массовой информации. Центральными станут богослужебные торжества 28 августа — в день 100-летия открытия Священного Собора Православной Российской Церкви 28 августа, 18 ноября — в день 100-летия избрания святителя Тихона на Московский Патриарший престол и 4 декабря — в день Патриаршей интронизации святителя Тихона.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить работу Организационного комитета празднования 100-летия открытия Священного Собора Православной Российской Церкви и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви и поручить Преосвященному митрополиту Варсонофию представить отчет о состоявшихся торжествах на последнем заседании Священного Синода в 2017 году. Включить в богослужебный месяцеслов соборную память Отцев Поместнаго Собора Церкви Русския 1917-1918 гг., согласно следующему списку:

святитель ТИХОН, патриарх Московский и всея Руси (†1925);

священномученик митрополит ВЛАДИМИР (Богоявленский; †1918);

священномученик архиепископ АНДРОНИК (Никольский; †1918);

священномученик архиепископ ВАСИЛИЙ (Богоявленский; †1918);

священномученик епископ ГЕРМОГЕН (Долганев; †1918);

священномученик епископ ЕФРЕМ (Кузнецов; †1918);

священномученик епископ ЛАВРЕНТИЙ (Князев; †1918);

священномученик архимандрит ВАРЛААМ (Коноплев; †1918);

священномученик архимандрит МАТФЕЙ (Померанцев; †1918);

мученик АЛЕКСИЙ Зверев (†1918);

мученик НИКОЛАЙ Варжанский (†1918);

священномученик архиепископ МИТРОФАН (Краснопольский; †1919);

священномученик епископ ПЛАТОН (Кульбуш; †1919);

священномученик архиепископ ТИХОН (Никаноров; †1920);

священномученик архиепископ СИЛЬВЕСТР (Ольшевский; †1920);

священномученик епископ СИМОН (Шлеёв; †1921);

священномученик митрополит ВЕНИАМИН (Казанский; †1922);

священномученик архимандрит СЕРГИЙ (Шеин; †1922);

преподобный АЛЕКСИЙ (Соловьев; †1928);

священноисповедник митрополит АГАФАНГЕЛ (Преображенский; †1928);

священномученик архимандрит ВЕНИАМИН (Кононов; †1928);

священномученик архиепископ ИЛАРИОН (Троицкий; †1929);

священномученик епископ ВАСИЛИЙ (Зеленцов; †1930);

священномученик архиепископ ИОАНН (Поммер; †1934);

священномученик священник ВАСИЛИЙ Малахов (†1937);

священномученик протопресвитер АЛЕКСАНДР Хотовицкий (†1937);

священномученик протоиерей КОНСТАНТИН Богословский (†1937);

священномученик митрополит ЕВГЕНИЙ (Зернов; †1937);

священномученик митрополит ПЕТР (Полянский; †1937);

священномученик митрополит КИРИЛЛ (Смирнов; †1937);

священномученик архиепископ ПРОКОПИЙ (Титов; †1937);

священномученик протоиерей ИЛИЯ Громогласов (†1937);

священномученик архиепископ СЕРАФИМ (Остроумов; †1937);

священномученик архиепископ НИКОЛАЙ (Добронравов; †1937);

священномученик архимандрит КРОНИД (Любимов; †1937);

священномученик митрополит СЕРАФИМ (Чичагов; †1937);

священномученик протоиерей СЕРГИЙ Голощапов (†1937);

священномученик архимандрит ИСААКИЙ (Бобраков; †1938);

священномученик архиепископ АЛЕКСАНДР (Трапицын; †1938);

священномученик митрополит АНАТОЛИЙ (Грисюк; †1938);

мученик ИОАНН Попов (†1938);

священномученик протоиерей ИОАНН Артоболевский (†1938);

священномученик протоиерей МИХАИЛ Околович (†1938);

священномученик архиепископ НИКОДИМ (Кротков; †1938);

священноисповедник епископ АФАНАСИЙ (Сахаров; †1962);

священноисповедник протоиерей ПЕТР Чельцов (†1972).

Определить днем памяти Отцев Поместнаго Собора 5 (18) ноября — день избрания святителя Тихона на Московский Патриарший престол. Просить Святейшего Патриарха, в случае канонизации в будущем тех или иных членов Поместного Собора, давать подобающие указания о дополнении списка Отцев Поместнаго Собора. Синодальной богослужебной комиссии представить на рассмотрение Священного Синода не позднее 15 июля с.г. тексты тропаря, кондака и величания святым Отцам Поместнаго Собора Церкви Русской. Службу святым Отцам Поместнаго Собора Церкви Русской составить особую, а до времени составления таковой отправлять Отцем Поместнаго Собора службу Новомученикам и исповедникам Церкви Русской, указанную в Минеи за 25 января.

ЖУРНАЛ № 27

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, о материалах, поступивших в комиссию, касающихся включения в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имен священника Михаила Лисицына и священника Александра Флегинского, пострадавших на Кубани в 1918 году.

Справка:

Священник Михаил Михайлович Лисицын родился 19 октября 1862 года в селе Екшур Рязанского уезда Рязанской губернии в семье священника. По окончании Рязанской духовной семинарии в 1883 году поступил на службу преподавателем в сельскую Задне-Пилевскую школу Рязанской губернии. В 1885 году рукоположен во диакона, затем во священника и определен в Троицкий храм села Катино Скопинского уезда Рязанской губернии.

В 1895 году прибыл к месту своего нового служения — во Владикавказскую епархию, где служил в станице Кисловодской. Деятельность пастыря была отмечена Святейшим Синодом, наградившим его 11 мая 1902 года Библией «за ревностные труды и заботы о воспитании детей». В 1907 году отец Михаил перешел в Ставропольскую епархию, став третьим священником в селе Александровском, а в 1912 году был назначен в Николаевский храм станицы Усть-Лабинской Кубанской области.

22 февраля 1918 года, в день вступления в станицу большевистских войск, был арестован, а 26 февраля убит ими же. Известно, что он был мучим в течение трех дней с пятницы до воскресенья. Когда тело было найдено, на нем оказалось более десяти ран, голова была изрублена на куски. Красноармейцы запретили его погребение, но вдова отца Михаила смогла найти средства и выкупить тело для погребения.

На заседаниях Всероссийского Церковного Собора 20 сентября 1918 года был оглашен особый список лиц, пострадавших за веру и Церковь. В нем были указаны кубанские священники, среди которых упоминается священник Михаил Лисицын.

Священник Александр Косьмич Флегинский родился 19 февраля 1861 года в семье священника. По окончании в 1883 году Ставропольской духовной семинарии получил место псаломщика при Казанском соборе города Ставрополя. В этом же году рукоположен во диакона, а затем во священника и определен в клир храма мученика Лонгина сотника станицы Ключевой Кубанской области. В 1885 году переведен в станицу Красногорскую, где занимал должность окружного миссионера, а затем окружного духовника в благочинии. Был членом Ставропольского епархиального церковно-археологического общества.

В 1908 году переведен в станицу Георгие-Афипскую и назначен благочинным 17 округа. После захвата станицы большевистскими войсками в марте 1918 года, по населенному пункту пронеслась волна насилия и скорых расправ. В это же время схвачен и изрублен на куски красноармейцами отец Александр. Впоследствии была установлена дата смерти — 24 марта. Тело было найдено за пределами станицы спустя семь месяцев после убийства. Сын отца Александра смог вывезти останки в город Екатеринодар, где 18 сентября в Александро-Невском соборе при большом стечении народа и духовенства состоялось отпевание.

Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских).

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имя священника Михаила (Лисицына; 1862-1918) и священника Александра (Флегинского; 1861-1918), материалы о которых представлены Екатеринодарской епархией, с совершением памяти священника Михаила Лисицына 26 февраля (11 марта) и памяти священника Александра Флегинского 24 марта (6 апреля). Сообщить имя священника Михаила Лисицына и священника Александра Флегинского Предстоятелям братских Поместных Православных Церквей для включения в святцы.

ЖУРНАЛ № 28

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 4 апреля 2017 года (№№ 1-14).

ЖУРНАЛ № 29

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшихся заседаниях Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 18 февраля 2017 года (№№ 1 (283) — 21 (303)).

ЖУРНАЛ № 30

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ:

О назначении председателя Синодального отдела по делам молодежи.

ПОСТАНОВИЛИ:

Освободить Преосвященного епископа Выборгского и Приозерского Игнатия от должности председателя Синодального отдела по делам молодежи, выразив ему благодарность за понесенные труды по руководству деятельностью отдела. Председателем Синодального отдела по делам молодежи назначить иеромонаха Серафима (Амельченкова), ответственного секретаря Управления делами Московской Патриархии, избрав его епископом Люберецким, викарием Патриарха Московского и всея Руси. Место наречения и хиротонии иеромонаха Серафима (Амельченкова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 31

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Самарского и Сызранского Сергия с предложением образовать новую епархию в Самарской области.

ПОСТАНОВИЛИ:

Образовать в административных границах Сызранского, Октябрьского, Жигулевского городских округов, а также Сызранского, Шигонского и правобережной части Ставропольского районов Самарской области — Сызранскую епархию, выделив ее из состава Самарской епархии. Оставить в канонической юрисдикции Самарской епархии Свято-Богородичный Казанский монастырь с. Винновка Ставропольского района и при нем духовно-просветительский центр Самарской митрополии. Правящему архиерею Самарской епархии иметь титул «Самарский и Тольяттинский». Правящему архиерею Сызранской епархии иметь титул «Сызранский и Жигулевский». Преосвященным Сызранским и Жигулевским быть епископу Жигулевскому Фоме, викарию Самарской епархии. Включить Сызранскую епархию в состав Самарской митрополии.

ЖУРНАЛ № 32

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Смоленского и Рославльского Исидора с предложением образовать новую епархию в Смоленской области.

ПОСТАНОВИЛИ:

Образовать в административных границах Глинковского, Ельнинского, Ершичского, Монастырщинского, Починковского, Рославльского, Хиславичского, Шумячского районов и города Десногорска Смоленской области — Рославльскую епархию, выделив ее из состава Смоленской епархии. Правящему архиерею Смоленской епархии иметь титул «Смоленский и Дорогобужский». Правящему архиерею Рославльской епархии иметь титул «Рославльский и Десногорский». Епископом Рославльским и Десногорским избрать игумена Мелетия (Павлюченкова), клирика Смоленской епархии. Место наречения и хиротонии игумена Мелетия (Павлюченкова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем послать соответствующий указ.

Включить Рославльскую епархию в состав Смоленской митрополии.

ЖУРНАЛ № 33

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ:

О замещении вакантной кафедры Нерчинской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Епископом Нерчинским и Краснокаменским избрать иеромонаха Аксия (Лобова), насельника Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. Место наречения и хиротонии иеромонаха Аксия (Лобова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 34

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Евсевия о назначении ему викарного епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:

Викарием Псковской епархии с титулом «Гдовский» избрать иеромонаха Фому (Демчука), насельника Донского ставропигиального монастыря г. Москвы. Место наречения и хиротонии иеромонаха Фомы (Демчука) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 35

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, управляющего делами Московской Патриархии, председателя Комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений о работе Комиссии.

Справка:

Священный Синод утвердил в своем заседании от 22 октября 2015 года (журнал № 78) Положение о порядке распределения выпускников духовных учебных заведений Русской Православной Церкви и регламент к нему. Распределению посредством решения Священного Синода подлежат выпускники Московской духовной академии и семинарии, Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии, Православного Свято-Тихоновского богословского института, Сретенской, Николо-Угрешской и Перервинской духовных семинарий.

В 2017 году из 90 епархий поступили запросы о направлении в них в общей сложности 243 выпускников. Число выпускников бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры вышеперечисленных центральных духовных учебных заведений составит в 2017 году 334 человек.

Комиссия по распределению выпускников духовных учебных заведений представила Священному Синоду предложения о распределении 226 выпускников на постоянное место служения, 102 выпускников — в командировку на два года, шесть выпускников — в синодальные и иные центральные учреждения Русской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложения о распределении выпускников 2017 года, представленные Комиссией по распределению выпускников духовных учебных заведений. Председателю Комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений представить в порядке информации к зимней сессии Священного Синода с.г. сведения о фактическом распределении с учетом результатов вступительных экзаменов на следующие ступени обучения.

ЖУРНАЛ № 36

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о направлении паломнической группы Русской Православной Церкви на Святую гору Афон к празднику святого великомученика и целителя Пантелеимона 27 июля (9 августа) сего года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Направить на Святую гору Афон к празднику святого великомученика и целителя Пантелеимона в 2017 году паломническую группу Русской Православной Церкви в следующем составе:

митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий — глава делегации; архиепископ Изюмский и Купянский Елисей; епископ Лидский и Сморгонский Порфирий; иеродиакон Григорий (Соколов), сотрудник Отдела внешних церковных связей.

ЖУРНАЛ № 37

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о совместной конференции Русской Православной Церкви и Евангелической церкви в Германии, посвященной теме христианского мученичества (Москва, ноябрь 2017 года).

ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в совместной конференции Русской Православной Церкви с Евангелической церковью в Германии, посвященной теме христианского мученичества, назначить делегацию Московского Патриархата в следующем составе:

митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей — глава делегации; архиепископ Берлинский и Германский Феофан; архимандрит Филарет (Булеков), заместитель председателя Отдела внешних церковных связей; протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, секретарь Синодальной комиссии по канонизации святых; протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутове, член Синодальной комиссии по канонизации святых; протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре; иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей; священник Михаил Асмус, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; В.Р. Легойда, председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; А.Г. Рар, директор Центра России и Евразии имени Бертольда Бейца (Германия), почетный профессор МГИМО (У) МИД РФ; М.Б. Нелюбова, сотрудник Отдела внешних церковных связей; Е.С. Сперанская, консультант Отдела внешних церковных связей; И.Д. Кашицин, сотрудник Отдела внешних церковных связей.

ЖУРНАЛ № 38

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшихся поездках на Святую гору Афон и на Кипр.

Справка:

С 10 по 13 марта 2017 года председатель Отдела внешних церковных связей находился на Святой горе Афон, где совершил Божественную литургию в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, осмотрел ход восстановительных работ в скиту Новая Фиваида, имел встречу с протом Святой горы монахом Варнавой, а также посетил монастыри Ивирон и Симонопетра.

С 25 по 28 марта 2017 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Иларион посетил Кипр.

Председатель Отдела внешних церковных связей принял участие в церемонии открытия русского храма во имя апостола Андрея Первозванного и Всех святых, в земле Русской просиявших, в г. Эпископио (Тамасосская митрополия Кипрской Православной Церкви) и возглавил служение первой Божественной литургии в новом храме.

27 марта в Никосии состоялась встреча митрополита Илариона с Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II. Обсуждались различные аспекты двусторонних отношений между Русской и Кипрской Церквами, в особенности вопросы пастырского окормления русскоязычных верующих Кипра, а также взаимодействие в образовательной сфере.

В тот же день председатель Отдела внешних церковных связей встретился с Президентом Республики Кипр Н. Анастасиадисом. Стороны рассмотрели различные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках поездки митрополит Иларион также побывал в г. Лимассоле, где ознакомился с ходом строительства русского храма во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 39

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета, о праздновании Дня православной книги в 2017 году.

Справка:

По сложившейся в последние семь лет традиции День православной книги широко отмечался в епархиях Балтии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, России, Средней Азии Украины. По данным интерактивной карты Дня православной книги, масштабные программы реализованы Борисоглебской, Воронежской, Йошкар-Олинской, Калужской, Липецкой, Московской областной, Пятигорской, Саратовской, Смоленской епархиями. Всего в марте-апреле 2017 года прошло 4495 просветительских, культурных, научных мероприятий.

Также организовывались книжные выставки, конференции и круглые столы, творческие встречи с писателями, открытые уроки, концерты духовной музыки, книжные ярмарки, конкурсы, встречи со священнослужителями, благотворительные акции по сбору и передаче православной литературы в городские и районные библиотеки, в социальные и учебные заведения, в места заключения и воинские части.

Центром празднования Дня православной книги традиционно стала Москва: 14 марта в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя в ходе торжественного акта воспитанников кадетских корпусов, детских домов, православных школ и общеобразовательных учреждений Москвы и регионов России поздравили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы С.С. Собянин.

На праздник прибыли 100 детей с проблемами физического развития, проходящих реабилитацию в Научно-практическом центре детской психоневрологии. Гостям была представлена музыкально-театрализованная постановка «Дедушкины валенки», основанная на произведениях Анастасии Агафоновой, победительницы Международного детско-юношеского литературного конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господне» из г. Михайловка Волгоградской области. Дети получили в подарок книжные комплекты, предоставленные мэрией Москвы и ведущими православными издательствами, а также кондитерские наборы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рапорт принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 40

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета, о проведении третьего сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господне» в 2016-2017 гг.

Справка:

Третий сезон Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне» был посвящен 100-летию восстановления Патриаршества и начала гонений на Церковь. Юные авторы — более 1200 школьников из 61 региона России, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Украины — представляли свои работы в тематических направлениях «Патриаршество на Руси» и «Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской». Поступившие работы были оценены Советом экспертов и Конкурсной комиссией, которая определила 39 финалистов.

С 25 по 28 марта 2017 года участники итогового этапа посетили Москву в дни весенних школьных каникул. Для ребят и сопровождавших их лиц была подготовлена обширная экскурсионная и просветительская программа — богослужения в Храме Христа Спасителя, посещение Покровского и Новодевичьего монастырей, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. Организовывалась экскурсия в Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» и пешие литературные прогулки по Москве. С участниками финала провели мастер-классы преподаватели Литературного института имени Горького А.П. Торопцев и С.С. Арутюнов, а также писатель А.В. Орлов.

26 марта в Издательском Совете финалисты написали итоговые творческие работы на предложенные темы. Они оценивались Конкурсной комиссией, определившей победителей первого, второго и третьего мест.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28 марта в Белом зале Храма Христа Спасителя. Победители получили дипломы, книги и ценные подарки, а также комплекты литературных журналов «День и ночь», «Дружба народов» и «Москва», в которых были опубликованы лучшие работы финалистов конкурса второго сезона. Также дипломами и комплектами литературы были отмечены образовательные учреждения и педагоги, подготовившие победителей конкурса.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рапорт принять к сведению. Поручить Издательскому Совету опубликовать в церковных и светских СМИ лучшие творческие работы, представленные на конкурс «Лето Господне». Отмечая важность формирования у детей и подростков любви к литературе и чтению, благодарить Издательский Совет и епархиальных архиереев за труды по развитию книжной культуры среди подрастающего поколения через участие в Международном детско-юношеском конкурсе имени И.С. Шмелева.

ЖУРНАЛ № 41

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о положении дел в Саранском православном духовном училище.

ПОСТАНОВИЛИ:

Преобразовать Саранское православное духовное училище в Саранскую духовную семинарию. Назначить на должность ректора Саранской духовной семинарии на пятилетний срок полномочий митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.

ЖУРНАЛ № 42

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об открытии и переименовании монастырей и назначении или освобождении от должности игуменов и игумений монастырей.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с прошением Преосвященного митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия переименовать Ильинский женский монастырь города Тюмени в Богородице-Рождественский женский монастырь города Тюмени. В связи с прошением Преосвященного митрополита Челябинского и Миасского Никодима открыть Богоявленский мужской монастырь города Челябинска и назначить на должность игумена этого монастыря игумена Афанасия (Фархудинова). В связи с прошением Преосвященного митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия открыть Успенский мужской монастырь города Читы и назначить на должность игумена этого монастыря иеромонаха Софрония (Валова). В связи с прошением Преосвященного архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы назначить иеромонаха Иннокентия (Деньщикова) наместником Свято-Троицкого мужского монастыря города Соликамска. В связи с прошением Преосвященного епископа Якутского и Ленского Романа открыть Старо-Покровский женский монастырь города Покровска Хангаласского района Республики Саха (Якутия) и назначить на должность игумении этого монастыря монахиню Олимпиаду (Шуртину). В связи с прошением Преосвященного епископа Россошанского и Острогожского Андрея освободить игумена Симона (Камнева) от должности игумена Воскресенского Белогорского мужского монастыря в селе Белогорье Подгоренского района Воронежской области. В связи с прошением Преосвященного епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия открыть Спасо-Преображенский Бузулукский мужской монастырь города Бузулука Оренбургской области и назначить на должность наместника этого монастыря игумена Виталия (Климова).

ЖУРНАЛ № 43

СЛУШАЛИ:

Прошения Преосвященных митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина, архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы и епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия об утверждении в должности священноархимандритов особо значимых обителей Тобольской, Оренбургской, Соликамской и Бузулукской епархий.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Преосвященного митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия в должности священноархимандрита Знаменского мужского монастыря села Абалак Тобольского района Тюменской области и Свято-Троицкого Тюменского мужского монастыря города Тюмени. Утвердить Преосвященного митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина в должности священноархимандрита Димитриевского мужского монастыря города Оренбурга. Утвердить Преосвященного архиепископа Соликамского и Чусовского Зосиму в должности священноархимандрита Свято-Троицкого мужского монастыря города Соликамска. Утвердить Преосвященного епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия в должности священноархимандрита Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря города Бузулука Оренбургской области.

ЖУРНАЛ № 44

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Аргентинско-Южноамериканская епархия

Священника Олега Забусеня, в связи с окончанием срока командировки, освободить от должности клирика Аргентинско-Южноамериканской епархии и направить в распоряжение архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона.

Приходы Московского Патриархата в Италии

Священника Апполинария Симоновича, настоятеля прихода святой мученицы Агафии в Катании, в связи с окончанием срока командировки, освободить от должности клирика приходов Московского Патриархата в Италии и иметь суждение о месте его дальнейшего служения.

ЖУРНАЛ № 45

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Сурожского Елисея и прошение Преосвященного архиепископа Керченского Анатолия, викария Сурожской епархии, о почислении последнего на покой по состоянию здоровья.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выразить благодарность Преосвященному архиепископу Анатолию за труды по устройству церковной жизни в различных епархиях, порученных его управлению, на иных церковных послушаниях, а также за многолетние труды в качестве викария Сурожской епархии. Почислить архиепископа Анатолия (Кузнецова) на покой согласно поданному прошению, определив местом его пребывания Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси