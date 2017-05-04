Журналы заседания Священного Синода от 4 мая 2017 года

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
Для участия в летней сессии (март-август) приглашены: митрополит Николаевский и Очаковский Питирим; митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир; митрополит Астраханский и Камызякский Никон; епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн; епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков.
ЖУРНАЛ № 24
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации.
Справка:
Со времени предшествующего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Санкт-Петербургскую епархию.
Вечером 29 апреля 2017 года Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Санкт-Петербург.
30 апреля 2017 года, в Неделю третью по Пасхе, святых Жен-мироносиц, праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, Святейший Патриарх Кирилл возглавил в Троицком соборе Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Божественную литургию, во время которой была совершена хиротония архимандрита Александра (Зайцева) во епископа Плесецкого и Каргопольского (Архангельская митрополия).
В этот воскресный день Его Святейшеству сослужили управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий, председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Царскосельский Маркелл, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ Котласский и Вельский Василий, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, духовенство Архангельской и Санкт-Петербургской митрополии.
В алтаре собора молились митрополит Владимир (Котляров), архидиакон Андрей Мазур.
Богослужение посетили губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко; губернатор Архангельской области И.А. Орлов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров, начальник космодрома «Плесецк» генерал-майор Н.Н. Нестечук, а также представители региональных властей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, общественные, культурные и научные деятели северной столицы.
По окончании литургии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проследовал на Никольское кладбище лавры, где совершил литию у могилы митрополита Никодима (Ротова).
В тот же день Святейший Владыка побывал на Большеохтинском кладбище и совершил заупокойную литию по своим благочестивым родителям — протоиерею Михаилу и Раисе Гундяевым.
Затем Предстоятель Русской Церкви посетил выставочный зал Патриотического объединения «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге и осмотрел экспозицию, посвященную 73-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Выставка организована при участии Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В январе 2017 года здесь был открыт новый раздел экспозиции «Подвиг духовенства в блокадном Ленинграде», в котором представлены исторические свидетельства и документы о жизни и служении духовенства и верующих в блокадном городе, фотографии и облачения священнослужителей, иконы и другие святыни блокадного Ленинграда. Созданы реконструкции внутренних помещений храмов блокадных лет.
Завершилось пребывание Святейшего Патриарха Кирилла в городе на Неве совершением заупокойной литии у станции метро «Технологический институт» по погибшим в результате террористического акта в Санкт-Петербургском метрополитене. Взрыв прогремел 3 апреля в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли шестнадцать человек (в том числе террорист), более 50 получили ранения.
Его Святейшество выразил глубокие соболезнования всем семьям почивших, тем и тем, кто сегодня еще находится на лечении.
Вечером того же дня Святейший Патриарх Московской и всея Руси Кирилл отбыл в Первопрестольный град.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Сообщение принять к сведению.
- Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Санкт-Петербургской епархии.
- Выразить признательность митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Н.Н. Цуканову, губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, — за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.
ЖУРНАЛ № 25
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно отчетов синодальных учреждений об их деятельности за 2016 год.
Справка:
Согласно пункту б статьи 29 главы V Устава Русской Православной Церкви: «Осуществляя руководство синодальными учреждениями, Священный Синод… утверждает годовые планы работы синодальных учреждений и принимает их отчеты».
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить отчеты синодальных учреждений об их деятельности в 2016 году.
ЖУРНАЛ № 26
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, председателя Организационного комитета празднования 100-летия открытия Священного Собора Православной Российской Церкви и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви, о программе юбилейных мероприятий.
Справка:
Организационный комитет был образован под председательством митрополита Варсонофия на основании решения Священного Синода от 27 декабря 2016 года (журнал № 104).
В ходе заседаний 21 февраля, 15 марта и 5 апреля 2017 года оргкомитет определил «Общий план юбилейных мероприятий» в 39 пунктов и отдельный «План юбилейных мероприятий в духовных учебных заведениях» в 178 пунктов. Планы мероприятий включают проведение конференций, лекториев и выставок в Москве и других городах, ряд научных и популярных издательских проектов, а также освещение юбилейных тем в средствах массовой информации. Центральными станут богослужебные торжества 28 августа — в день 100-летия открытия Священного Собора Православной Российской Церкви 28 августа, 18 ноября — в день 100-летия избрания святителя Тихона на Московский Патриарший престол и 4 декабря — в день Патриаршей интронизации святителя Тихона.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Одобрить работу Организационного комитета празднования 100-летия открытия Священного Собора Православной Российской Церкви и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви и поручить Преосвященному митрополиту Варсонофию представить отчет о состоявшихся торжествах на последнем заседании Священного Синода в 2017 году.
- Включить в богослужебный месяцеслов соборную память Отцев Поместнаго Собора Церкви Русския 1917-1918 гг., согласно следующему списку:
- святитель ТИХОН, патриарх Московский и всея Руси (†1925);
- священномученик митрополит ВЛАДИМИР (Богоявленский; †1918);
- священномученик архиепископ АНДРОНИК (Никольский; †1918);
- священномученик архиепископ ВАСИЛИЙ (Богоявленский; †1918);
- священномученик епископ ГЕРМОГЕН (Долганев; †1918);
- священномученик епископ ЕФРЕМ (Кузнецов; †1918);
- священномученик епископ ЛАВРЕНТИЙ (Князев; †1918);
- священномученик архимандрит ВАРЛААМ (Коноплев; †1918);
- священномученик архимандрит МАТФЕЙ (Померанцев; †1918);
- мученик АЛЕКСИЙ Зверев (†1918);
- мученик НИКОЛАЙ Варжанский (†1918);
- священномученик архиепископ МИТРОФАН (Краснопольский; †1919);
- священномученик епископ ПЛАТОН (Кульбуш; †1919);
- священномученик архиепископ ТИХОН (Никаноров; †1920);
- священномученик архиепископ СИЛЬВЕСТР (Ольшевский; †1920);
- священномученик епископ СИМОН (Шлеёв; †1921);
- священномученик митрополит ВЕНИАМИН (Казанский; †1922);
- священномученик архимандрит СЕРГИЙ (Шеин; †1922);
- преподобный АЛЕКСИЙ (Соловьев; †1928);
- священноисповедник митрополит АГАФАНГЕЛ (Преображенский; †1928);
- священномученик архимандрит ВЕНИАМИН (Кононов; †1928);
- священномученик архиепископ ИЛАРИОН (Троицкий; †1929);
- священномученик епископ ВАСИЛИЙ (Зеленцов; †1930);
- священномученик архиепископ ИОАНН (Поммер; †1934);
- священномученик священник ВАСИЛИЙ Малахов (†1937);
- священномученик протопресвитер АЛЕКСАНДР Хотовицкий (†1937);
- священномученик протоиерей КОНСТАНТИН Богословский (†1937);
- священномученик митрополит ЕВГЕНИЙ (Зернов; †1937);
- священномученик митрополит ПЕТР (Полянский; †1937);
- священномученик митрополит КИРИЛЛ (Смирнов; †1937);
- священномученик архиепископ ПРОКОПИЙ (Титов; †1937);
- священномученик протоиерей ИЛИЯ Громогласов (†1937);
- священномученик архиепископ СЕРАФИМ (Остроумов; †1937);
- священномученик архиепископ НИКОЛАЙ (Добронравов; †1937);
- священномученик архимандрит КРОНИД (Любимов; †1937);
- священномученик митрополит СЕРАФИМ (Чичагов; †1937);
- священномученик протоиерей СЕРГИЙ Голощапов (†1937);
- священномученик архимандрит ИСААКИЙ (Бобраков; †1938);
- священномученик архиепископ АЛЕКСАНДР (Трапицын; †1938);
- священномученик митрополит АНАТОЛИЙ (Грисюк; †1938);
- мученик ИОАНН Попов (†1938);
- священномученик протоиерей ИОАНН Артоболевский (†1938);
- священномученик протоиерей МИХАИЛ Околович (†1938);
- священномученик архиепископ НИКОДИМ (Кротков; †1938);
- священноисповедник епископ АФАНАСИЙ (Сахаров; †1962);
- священноисповедник протоиерей ПЕТР Чельцов (†1972).
- Определить днем памяти Отцев Поместнаго Собора 5 (18) ноября — день избрания святителя Тихона на Московский Патриарший престол.
- Просить Святейшего Патриарха, в случае канонизации в будущем тех или иных членов Поместного Собора, давать подобающие указания о дополнении списка Отцев Поместнаго Собора.
- Синодальной богослужебной комиссии представить на рассмотрение Священного Синода не позднее 15 июля с.г. тексты тропаря, кондака и величания святым Отцам Поместнаго Собора Церкви Русской.
- Службу святым Отцам Поместнаго Собора Церкви Русской составить особую, а до времени составления таковой отправлять Отцем Поместнаго Собора службу Новомученикам и исповедникам Церкви Русской, указанную в Минеи за 25 января.
ЖУРНАЛ № 27
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, о материалах, поступивших в комиссию, касающихся включения в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имен священника Михаила Лисицына и священника Александра Флегинского, пострадавших на Кубани в 1918 году.
Справка:
Священник Михаил Михайлович Лисицын родился 19 октября 1862 года в селе Екшур Рязанского уезда Рязанской губернии в семье священника. По окончании Рязанской духовной семинарии в 1883 году поступил на службу преподавателем в сельскую Задне-Пилевскую школу Рязанской губернии. В 1885 году рукоположен во диакона, затем во священника и определен в Троицкий храм села Катино Скопинского уезда Рязанской губернии.
В 1895 году прибыл к месту своего нового служения — во Владикавказскую епархию, где служил в станице Кисловодской. Деятельность пастыря была отмечена Святейшим Синодом, наградившим его 11 мая 1902 года Библией «за ревностные труды и заботы о воспитании детей». В 1907 году отец Михаил перешел в Ставропольскую епархию, став третьим священником в селе Александровском, а в 1912 году был назначен в Николаевский храм станицы Усть-Лабинской Кубанской области.
22 февраля 1918 года, в день вступления в станицу большевистских войск, был арестован, а 26 февраля убит ими же. Известно, что он был мучим в течение трех дней с пятницы до воскресенья. Когда тело было найдено, на нем оказалось более десяти ран, голова была изрублена на куски. Красноармейцы запретили его погребение, но вдова отца Михаила смогла найти средства и выкупить тело для погребения.
На заседаниях Всероссийского Церковного Собора 20 сентября 1918 года был оглашен особый список лиц, пострадавших за веру и Церковь. В нем были указаны кубанские священники, среди которых упоминается священник Михаил Лисицын.
Священник Александр Косьмич Флегинский родился 19 февраля 1861 года в семье священника. По окончании в 1883 году Ставропольской духовной семинарии получил место псаломщика при Казанском соборе города Ставрополя. В этом же году рукоположен во диакона, а затем во священника и определен в клир храма мученика Лонгина сотника станицы Ключевой Кубанской области. В 1885 году переведен в станицу Красногорскую, где занимал должность окружного миссионера, а затем окружного духовника в благочинии. Был членом Ставропольского епархиального церковно-археологического общества.
В 1908 году переведен в станицу Георгие-Афипскую и назначен благочинным 17 округа. После захвата станицы большевистскими войсками в марте 1918 года, по населенному пункту пронеслась волна насилия и скорых расправ. В это же время схвачен и изрублен на куски красноармейцами отец Александр. Впоследствии была установлена дата смерти — 24 марта. Тело было найдено за пределами станицы спустя семь месяцев после убийства. Сын отца Александра смог вывезти останки в город Екатеринодар, где 18 сентября в Александро-Невском соборе при большом стечении народа и духовенства состоялось отпевание.
Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских).
ПОСТАНОВИЛИ:
- Включить в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имя священника Михаила (Лисицына; 1862-1918) и священника Александра (Флегинского; 1861-1918), материалы о которых представлены Екатеринодарской епархией, с совершением памяти священника Михаила Лисицына 26 февраля (11 марта) и памяти священника Александра Флегинского 24 марта (6 апреля).
- Сообщить имя священника Михаила Лисицына и священника Александра Флегинского Предстоятелям братских Поместных Православных Церквей для включения в святцы.
ЖУРНАЛ № 28
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.
Справка:
Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 4 апреля 2017 года (№№ 1-14).
ЖУРНАЛ № 29
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшихся заседаниях Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.
Справка:
Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 18 февраля 2017 года (№№ 1 (283) — 21 (303)).
ЖУРНАЛ № 30
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ:
О назначении председателя Синодального отдела по делам молодежи.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Освободить Преосвященного епископа Выборгского и Приозерского Игнатия от должности председателя Синодального отдела по делам молодежи, выразив ему благодарность за понесенные труды по руководству деятельностью отдела.
- Председателем Синодального отдела по делам молодежи назначить иеромонаха Серафима (Амельченкова), ответственного секретаря Управления делами Московской Патриархии, избрав его епископом Люберецким, викарием Патриарха Московского и всея Руси.
- Место наречения и хиротонии иеромонаха Серафима (Амельченкова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем послать соответствующий указ.
ЖУРНАЛ № 31
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Самарского и Сызранского Сергия с предложением образовать новую епархию в Самарской области.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Образовать в административных границах Сызранского, Октябрьского, Жигулевского городских округов, а также Сызранского, Шигонского и правобережной части Ставропольского районов Самарской области — Сызранскую епархию, выделив ее из состава Самарской епархии.
- Оставить в канонической юрисдикции Самарской епархии Свято-Богородичный Казанский монастырь с. Винновка Ставропольского района и при нем духовно-просветительский центр Самарской митрополии.
- Правящему архиерею Самарской епархии иметь титул «Самарский и Тольяттинский».
- Правящему архиерею Сызранской епархии иметь титул «Сызранский и Жигулевский».
- Преосвященным Сызранским и Жигулевским быть епископу Жигулевскому Фоме, викарию Самарской епархии.
- Включить Сызранскую епархию в состав Самарской митрополии.
ЖУРНАЛ № 32
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Смоленского и Рославльского Исидора с предложением образовать новую епархию в Смоленской области.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Образовать в административных границах Глинковского, Ельнинского, Ершичского, Монастырщинского, Починковского, Рославльского, Хиславичского, Шумячского районов и города Десногорска Смоленской области — Рославльскую епархию, выделив ее из состава Смоленской епархии.
- Правящему архиерею Смоленской епархии иметь титул «Смоленский и Дорогобужский».
- Правящему архиерею Рославльской епархии иметь титул «Рославльский и Десногорский».
- Епископом Рославльским и Десногорским избрать игумена Мелетия (Павлюченкова), клирика Смоленской епархии.
- Место наречения и хиротонии игумена Мелетия (Павлюченкова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем послать соответствующий указ.
- Включить Рославльскую епархию в состав Смоленской митрополии.
ЖУРНАЛ № 33
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ:
О замещении вакантной кафедры Нерчинской епархии.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Епископом Нерчинским и Краснокаменским избрать иеромонаха Аксия (Лобова), насельника Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.
- Место наречения и хиротонии иеромонаха Аксия (Лобова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующий указ.
ЖУРНАЛ № 34
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Псковского и Порховского Евсевия о назначении ему викарного епископа.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Викарием Псковской епархии с титулом «Гдовский» избрать иеромонаха Фому (Демчука), насельника Донского ставропигиального монастыря г. Москвы.
- Место наречения и хиротонии иеромонаха Фомы (Демчука) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
— О чем и послать соответствующий указ.
ЖУРНАЛ № 35
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, управляющего делами Московской Патриархии, председателя Комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений о работе Комиссии.
Справка:
Священный Синод утвердил в своем заседании от 22 октября 2015 года (журнал № 78) Положение о порядке распределения выпускников духовных учебных заведений Русской Православной Церкви и регламент к нему. Распределению посредством решения Священного Синода подлежат выпускники Московской духовной академии и семинарии, Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии, Православного Свято-Тихоновского богословского института, Сретенской, Николо-Угрешской и Перервинской духовных семинарий.
В 2017 году из 90 епархий поступили запросы о направлении в них в общей сложности 243 выпускников. Число выпускников бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры вышеперечисленных центральных духовных учебных заведений составит в 2017 году 334 человек.
Комиссия по распределению выпускников духовных учебных заведений представила Священному Синоду предложения о распределении 226 выпускников на постоянное место служения, 102 выпускников — в командировку на два года, шесть выпускников — в синодальные и иные центральные учреждения Русской Православной Церкви.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Утвердить предложения о распределении выпускников 2017 года, представленные Комиссией по распределению выпускников духовных учебных заведений.
- Председателю Комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений представить в порядке информации к зимней сессии Священного Синода с.г. сведения о фактическом распределении с учетом результатов вступительных экзаменов на следующие ступени обучения.
ЖУРНАЛ № 36
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о направлении паломнической группы Русской Православной Церкви на Святую гору Афон к празднику святого великомученика и целителя Пантелеимона 27 июля (9 августа) сего года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Направить на Святую гору Афон к празднику святого великомученика и целителя Пантелеимона в 2017 году паломническую группу Русской Православной Церкви в следующем составе:
- митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий — глава делегации;
- архиепископ Изюмский и Купянский Елисей;
- епископ Лидский и Сморгонский Порфирий;
- иеродиакон Григорий (Соколов), сотрудник Отдела внешних церковных связей.
ЖУРНАЛ № 37
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о совместной конференции Русской Православной Церкви и Евангелической церкви в Германии, посвященной теме христианского мученичества (Москва, ноябрь 2017 года).
ПОСТАНОВИЛИ:
Для участия в совместной конференции Русской Православной Церкви с Евангелической церковью в Германии, посвященной теме христианского мученичества, назначить делегацию Московского Патриархата в следующем составе:
- митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей — глава делегации;
- архиепископ Берлинский и Германский Феофан;
- архимандрит Филарет (Булеков), заместитель председателя Отдела внешних церковных связей;
- протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, секретарь Синодальной комиссии по канонизации святых;
- протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутове, член Синодальной комиссии по канонизации святых;
- протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре;
- иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей;
- священник Михаил Асмус, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;
- В.Р. Легойда, председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;
- А.Г. Рар, директор Центра России и Евразии имени Бертольда Бейца (Германия), почетный профессор МГИМО (У) МИД РФ;
- М.Б. Нелюбова, сотрудник Отдела внешних церковных связей;
- Е.С. Сперанская, консультант Отдела внешних церковных связей;
- И.Д. Кашицин, сотрудник Отдела внешних церковных связей.
ЖУРНАЛ № 38
СЛУШАЛИ:
Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшихся поездках на Святую гору Афон и на Кипр.
Справка:
С 10 по 13 марта 2017 года председатель Отдела внешних церковных связей находился на Святой горе Афон, где совершил Божественную литургию в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, осмотрел ход восстановительных работ в скиту Новая Фиваида, имел встречу с протом Святой горы монахом Варнавой, а также посетил монастыри Ивирон и Симонопетра.
С 25 по 28 марта 2017 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Иларион посетил Кипр.
Председатель Отдела внешних церковных связей принял участие в церемонии открытия русского храма во имя апостола Андрея Первозванного и Всех святых, в земле Русской просиявших, в г. Эпископио (Тамасосская митрополия Кипрской Православной Церкви) и возглавил служение первой Божественной литургии в новом храме.
27 марта в Никосии состоялась встреча митрополита Илариона с Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II. Обсуждались различные аспекты двусторонних отношений между Русской и Кипрской Церквами, в особенности вопросы пастырского окормления русскоязычных верующих Кипра, а также взаимодействие в образовательной сфере.
В тот же день председатель Отдела внешних церковных связей встретился с Президентом Республики Кипр Н. Анастасиадисом. Стороны рассмотрели различные вопросы, представляющие взаимный интерес.
В рамках поездки митрополит Иларион также побывал в г. Лимассоле, где ознакомился с ходом строительства русского храма во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
ПОСТАНОВИЛИ:
Доклад принять к сведению.
ЖУРНАЛ № 39
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета, о праздновании Дня православной книги в 2017 году.
Справка:
По сложившейся в последние семь лет традиции День православной книги широко отмечался в епархиях Балтии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, России, Средней Азии Украины. По данным интерактивной карты Дня православной книги, масштабные программы реализованы Борисоглебской, Воронежской, Йошкар-Олинской, Калужской, Липецкой, Московской областной, Пятигорской, Саратовской, Смоленской епархиями. Всего в марте-апреле 2017 года прошло 4495 просветительских, культурных, научных мероприятий.
Также организовывались книжные выставки, конференции и круглые столы, творческие встречи с писателями, открытые уроки, концерты духовной музыки, книжные ярмарки, конкурсы, встречи со священнослужителями, благотворительные акции по сбору и передаче православной литературы в городские и районные библиотеки, в социальные и учебные заведения, в места заключения и воинские части.
Центром празднования Дня православной книги традиционно стала Москва: 14 марта в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя в ходе торжественного акта воспитанников кадетских корпусов, детских домов, православных школ и общеобразовательных учреждений Москвы и регионов России поздравили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы С.С. Собянин.
На праздник прибыли 100 детей с проблемами физического развития, проходящих реабилитацию в Научно-практическом центре детской психоневрологии. Гостям была представлена музыкально-театрализованная постановка «Дедушкины валенки», основанная на произведениях Анастасии Агафоновой, победительницы Международного детско-юношеского литературного конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господне» из г. Михайловка Волгоградской области. Дети получили в подарок книжные комплекты, предоставленные мэрией Москвы и ведущими православными издательствами, а также кондитерские наборы.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рапорт принять к сведению.
ЖУРНАЛ № 40
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета, о проведении третьего сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господне» в 2016-2017 гг.
Справка:
Третий сезон Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне» был посвящен 100-летию восстановления Патриаршества и начала гонений на Церковь. Юные авторы — более 1200 школьников из 61 региона России, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Украины — представляли свои работы в тематических направлениях «Патриаршество на Руси» и «Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской». Поступившие работы были оценены Советом экспертов и Конкурсной комиссией, которая определила 39 финалистов.
С 25 по 28 марта 2017 года участники итогового этапа посетили Москву в дни весенних школьных каникул. Для ребят и сопровождавших их лиц была подготовлена обширная экскурсионная и просветительская программа — богослужения в Храме Христа Спасителя, посещение Покровского и Новодевичьего монастырей, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. Организовывалась экскурсия в Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» и пешие литературные прогулки по Москве. С участниками финала провели мастер-классы преподаватели Литературного института имени Горького А.П. Торопцев и С.С. Арутюнов, а также писатель А.В. Орлов.
26 марта в Издательском Совете финалисты написали итоговые творческие работы на предложенные темы. Они оценивались Конкурсной комиссией, определившей победителей первого, второго и третьего мест.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28 марта в Белом зале Храма Христа Спасителя. Победители получили дипломы, книги и ценные подарки, а также комплекты литературных журналов «День и ночь», «Дружба народов» и «Москва», в которых были опубликованы лучшие работы финалистов конкурса второго сезона. Также дипломами и комплектами литературы были отмечены образовательные учреждения и педагоги, подготовившие победителей конкурса.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Рапорт принять к сведению.
- Поручить Издательскому Совету опубликовать в церковных и светских СМИ лучшие творческие работы, представленные на конкурс «Лето Господне».
- Отмечая важность формирования у детей и подростков любви к литературе и чтению, благодарить Издательский Совет и епархиальных архиереев за труды по развитию книжной культуры среди подрастающего поколения через участие в Международном детско-юношеском конкурсе имени И.С. Шмелева.
ЖУРНАЛ № 41
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о положении дел в Саранском православном духовном училище.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Преобразовать Саранское православное духовное училище в Саранскую духовную семинарию.
- Назначить на должность ректора Саранской духовной семинарии на пятилетний срок полномочий митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.
ЖУРНАЛ № 42
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об открытии и переименовании монастырей и назначении или освобождении от должности игуменов и игумений монастырей.
ПОСТАНОВИЛИ:
- В связи с прошением Преосвященного митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия переименовать Ильинский женский монастырь города Тюмени в Богородице-Рождественский женский монастырь города Тюмени.
- В связи с прошением Преосвященного митрополита Челябинского и Миасского Никодима открыть Богоявленский мужской монастырь города Челябинска и назначить на должность игумена этого монастыря игумена Афанасия (Фархудинова).
- В связи с прошением Преосвященного митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия открыть Успенский мужской монастырь города Читы и назначить на должность игумена этого монастыря иеромонаха Софрония (Валова).
- В связи с прошением Преосвященного архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы назначить иеромонаха Иннокентия (Деньщикова) наместником Свято-Троицкого мужского монастыря города Соликамска.
- В связи с прошением Преосвященного епископа Якутского и Ленского Романа открыть Старо-Покровский женский монастырь города Покровска Хангаласского района Республики Саха (Якутия) и назначить на должность игумении этого монастыря монахиню Олимпиаду (Шуртину).
- В связи с прошением Преосвященного епископа Россошанского и Острогожского Андрея освободить игумена Симона (Камнева) от должности игумена Воскресенского Белогорского мужского монастыря в селе Белогорье Подгоренского района Воронежской области.
- В связи с прошением Преосвященного епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия открыть Спасо-Преображенский Бузулукский мужской монастырь города Бузулука Оренбургской области и назначить на должность наместника этого монастыря игумена Виталия (Климова).
ЖУРНАЛ № 43
СЛУШАЛИ:
Прошения Преосвященных митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина, архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы и епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия об утверждении в должности священноархимандритов особо значимых обителей Тобольской, Оренбургской, Соликамской и Бузулукской епархий.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Утвердить Преосвященного митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия в должности священноархимандрита Знаменского мужского монастыря села Абалак Тобольского района Тюменской области и Свято-Троицкого Тюменского мужского монастыря города Тюмени.
- Утвердить Преосвященного митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина в должности священноархимандрита Димитриевского мужского монастыря города Оренбурга.
- Утвердить Преосвященного архиепископа Соликамского и Чусовского Зосиму в должности священноархимандрита Свято-Троицкого мужского монастыря города Соликамска.
- Утвердить Преосвященного епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия в должности священноархимандрита Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря города Бузулука Оренбургской области.
ЖУРНАЛ № 44
СЛУШАЛИ:
Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.
ПОСТАНОВИЛИ:
Аргентинско-Южноамериканская епархия
Священника Олега Забусеня, в связи с окончанием срока командировки, освободить от должности клирика Аргентинско-Южноамериканской епархии и направить в распоряжение архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона.
Приходы Московского Патриархата в Италии
Священника Апполинария Симоновича, настоятеля прихода святой мученицы Агафии в Катании, в связи с окончанием срока командировки, освободить от должности клирика приходов Московского Патриархата в Италии и иметь суждение о месте его дальнейшего служения.
ЖУРНАЛ № 45
СЛУШАЛИ:
Рапорт Преосвященного архиепископа Сурожского Елисея и прошение Преосвященного архиепископа Керченского Анатолия, викария Сурожской епархии, о почислении последнего на покой по состоянию здоровья.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Выразить благодарность Преосвященному архиепископу Анатолию за труды по устройству церковной жизни в различных епархиях, порученных его управлению, на иных церковных послушаниях, а также за многолетние труды в качестве викария Сурожской епархии.
- Почислить архиепископа Анатолия (Кузнецова) на покой согласно поданному прошению, определив местом его пребывания Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь.