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Знаете ли вы фильмы Эльдара Рязанова? (тест)

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18 ноября – 90 лет со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова. Его фильмы многие уже давно выучили наизусть и могут продолжить цитировать с любого места. А вы можете? Продолжите с помощью теста.
Знаете ли вы фильмы Эльдара Рязанова? (тест)

1. Чего хочет Масик?

 
 
 

Вопрос 1 из 10

2. «Нужно, чтоб (она) тебя брала, нужно, чтобы она тебя вела, но в то же время и не уводила». О чем это товарищ Огурцов?

 
 
 

Вопрос 2 из 10

3. Я вам задам еще один вопрос: вы…

 
 
 

Вопрос 3 из 10

4. Если женщина с такими внешними данными борется за правду, то она…

 
 
 

Вопрос 4 из 10

5. «Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть!» На что именно?

 
 
 

Вопрос 5 из 10

6. «У нас не принято целовать…» Кого?

 
 
 

Вопрос 6 из 10

7. — Хотелось как лучше!

— Не надо как лучше!

А как надо?

 
 
 

Вопрос 7 из 10

8. «Зачем вам столько… ? Будете в суп клиентам подливать?» Что пропущено?

 
 
 

Вопрос 8 из 10

9. Как правильно ответить на вопрос «Куда вы меня несете?»

 
 
 

Вопрос 9 из 10

10. И последний вопрос: «Куда едем?»

 
 
 

Вопрос 10 из 10


 

 

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