О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Золотая осень в фотографиях

|
Самое красивое время года в подборке фотографий со всего мира
Золотая осень в фотографиях

1. Олень на рассвете. Деревня Городиловичи, Белоруссия
22 октября 2017 года
Sergei Gapon / AFP / Getty

 

2. Путешественники наслаждаются теплым осенним днем в Швейцарии
12 октября 2017 года
Denis Balibouse / Reuters

 

3. Орво, Франция
17 октября 2017 года
Stephane Mahe / Reuters

 

4. Тыквы выставлены на продажу на ярмарке Maple Acres в Пенсильвании
17 октября 2017 года
Matt Rourke / AP

 

5. Солнце садится за виноградником Остховен недалеко от Страсбурга, Франция
17 октября 2017 года
Christian Hartmann / Reuters

 

6. Дети играют в листве в городе Алма-Ата, Казахстан
13 октября 2017 года
Shamil Zhumatov / Reuters

 

7. На ярмарке Maple Acres в Пенсильвании
17 октября 2017 года
Matt Rourke / AP

 

8. Китайские фермеры убирают урожай риса в восточной провинции Цзянсу
23 октября 2017 года
AFP / Getty

 

9. Птицы на закате в Канзас-Сити, США
18 октября 2017 года
Charlie Riedel / AP

 

10. Вид с воздуха на кукурузные поля в штате Висконсин, США
25 сентября 2017 года
CC BY-SA PJ Nelson

 

11. Двухлетняя девочка и ее мама гуляют по туннелю из деревьев на старой римской дороге неподалеку от городка Халнакер в Великобритании
16 октября 2017 года
Dan Kitwood / Getty

 

12. Силуэты дубовых листьев на фоне солнца во Франции
16 октября 2017 года
Loic Venance / AFP / Getty

 

13. Человек идет через утренний туман в Лионе
12 октября 2017 года
Jeff Pachoud / AFP / Getty

 

14. Женщина гуляет с малышом в Царском Селе
17 октября 2017 года
Olga Maltseva / AFP / Getty

 

15. Парк Хумлегорден, Стокгольм
18 октября 2017 года
Jonathan Nackstrand / AFP / Getty

 

16. Осенние деревья в Висконсине
Фото сделано с помощью дрона 17 октября 2017 года
CC BY-SA PJ Nelson

 

17. Пара фотографируется напротив стены, увитой плющом, в Лондоне
16 октября 2017 года
Carl Court / Getty

 

18. Солнце поднимается над статуей Христа во Франции
17 октября 2017 года
REUTERS/Christian Hartmann

 

19. Осеннее утро в швейцарской деревне
14 октября 2017 года
Denis Balibouse / Reuters

 

20. Французские виноградники на рассвете
15 октября 2017 года
Patrick Hertzog / AFP / Getty

 

21. Сбор урожая в Гуанси-Чжуанском автономном округе Китая
22 октября 2017 года
Reuters

 

22. Непальские фермеры молотят рис в районе Кавре
23 октября 2017 года
Niranjan Shrestha / AP

 

23. Урожай тыкв в PYO Pumpkins, Великобритания
4 октября 2017 года
Leon Neal / Getty

 

24. В окрестностях Страсбурга, Франция
17 октября 2017 года
Christian Hartmann / Reuters

 

25. Осенние деревья в западной австрийской деревне Гнаденвальд
11 октября 2017 года
Dominic Ebenbichler / Reuters

 

26. Женщина гуляет в осеннем парке в Косово
23 октября 2017 года
Armend Nimani / AFP / Getty

 

27. Осенние краски в парке в Стурхеде, Великобритания
17 октября 2017 года
Toby Melville / Reuters

 

Источник: The Atlantic

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Редкие фотографии Елизаветы Федоровны
Редкие фотографии Елизаветы Федоровны
Редакция портала "Православие и мир"

Подборка редких фотографий Елизаветы Федоровны Романовой

Антарктида православная. Рассказы и фотографии полярного дьякона
Антарктида православная. Рассказы и фотографии полярного дьякона
Максим Герб

Как ни странно, Антарктида была открыта по историческим меркам совсем недавно, меньше чем двести лет назад,…

Отец делает волшебные фотографии своих шестерых детей
Отец делает волшебные фотографии своих шестерых детей
Алена Гаспарян

В моих работах отражается наш образ жизни. То, как проходит их детство. Мои фотографии будут для…

Благотворительный фонд
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
48% собрано / 537170 руб. осталось
Сборная России по регби на колясках: Героями не рождаются!
Сборная России по регби на колясках: Героями не рождаются!
70% собрано / 64950 руб. осталось
Статьи Дня
«За Бога не только в тюрьму, хоть в могилу пойду с радостью»
Наталия Осипова

Памяти мученицы Татьяны Гримблит

Протоиерей Димитрий Струев прочитает лекцию «Великая надежда Андрея Тарковского»
Редакция портала "Православие и мир"

Лекция состоится во вторник 31 октября

Святые бодрствуют, а не пребывают в «блаженном успении»
Священник Сергий Круглов

Может ли покойная тетя Луша быть среди них?

самое читаемое

Патриарх Кирилл: Нужно запрещать священников, говорящих, что дети болеют «за грехи»23,358

Если ваш ребенок видит ангелов11,606

«Когда я установила забор, на монастырь началось восстание»6,919

“Найден мальчик, помогите репостом!”5,634

Святые бодрствуют, а не пребывают в «блаженном успении»5,327

Христо Тахчиди: Меня воспитывала улица, а ложь там не прощалась4,213

Корова для митрополита4,123

«Я люблю тебя 80 лет»3,510

Церковь отмечает Димитриевскую родительскую субботу3,461

Последние крестьянки (фото)3,294

лучшие авторы

Новостная служба36,956

Александр Кравецкий16,426

Дарья Рощеня11,606

Ирина Лукьянова10,635

Инокиня Евгения (Сеньчукова)6,919

Ирина Воробьева5,634

Священник Сергий Круглов5,327

Анна Данилова4,668

Священник Андрей Пинчук4,123

Анна Резникова3,510

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть