10 способов найти ребенку место в храме

Как поставить ребенка на место, или как найти для него место в храме – дискуссия о том, куда православным девать этих детей, длится не один год. Посмотрим, так ли уж серьезна проблема, или все же есть выбор.

1. Рычать и шипеть на него

Это, несмотря на кажущуюся абсурдность, действенный способ влиять на ребенка. Но только на чужого. Если вы – вредная грымза из приходских анекдотов, не упустите возможность повоспитывать чужое дитя шипением и угрозами. Обычно дети тушуются, замолкают и бегут к маме. Вам же этого хотелось? Тем временем подготовьтесь к ее реакции: вы можете проявить себя во всей красе, устроив грандиозный базарный скандал во время Евхаристического канона. Но иногда метод действует и обратно: мама хватает ревущего малыша и пулей выскакивает из храма. Торжество Православия.

Если же ребенок – ваш собственный, то, конечно, вы уже поняли, что угрожающее рычание не работает. Иначе все было бы слишком просто, и никто не обсуждал бы годами, на какое такое место поставить в храме этих детей, чтобы все были сыты и целы.

2. Приучать себя вести, постоянно разъясняя правила

Если у вас много терпения, доброты и сопутствующих методов поощрения – вероятно, это ваш путь. Есть нюанс – многие дети не любят одних и тех же регулярных монотонных объяснений, и перестают их слышать. Придется проявить немалую изобретательность, чтобы красочно и разнообразно повторять одни и те же правила поведения и быть снисходительным к нарушениям, давая ребенку почувствовать последствия. Поход в храм должен всегда быть исключительно позитивным событием – и целое искусство сделать его таким, ведь и сами мы в храм приходим не только в радости.

Другая крайность: за «правильное» воспитание часто выступают люди раздражительные и агрессивные. Именно от них мы слышим советы о том, как надо было еще с пеленок приучать ровно стоять, тихо молиться, складывать ручки и лишний раз не открывать рот. Им кажется, что можно одним жестким махом решить проблему, и дальше все пойдет как по маслу. Иногда это получается, но чаще – нет. И, главное, ни о какой радости тут речи не идет.

Рано или поздно у ребенка возникнет вопрос: зачем ходить в унылое место, где столько нудных правил, а он всем только мешает?

У вас готов ответ? Вероятно, такой же унылый…

Есть и третий вариант: ребенок долгое время подыгрывает родителям, что ему в храме радостно, и он с большим рвением исполняет требуемое ради маминой любви. Люди вокруг не нарадуются, родителям удобно. Пожалуй, озорство ребенка безобиднее лицемерия, но каждый воспитатель делает свой выбор.

3. Приводить или приносить только к причастию

Правильный выбор для мам младенцев, грудничков, особых детей и таких, которые не в состоянии посидеть спокойно больше 10 минут.

Также для мамы, которая устала, на ногах не стоит, негде и не с кем оставить ребенка – это отличный выход, ведь это не шаг от матери и ребенка, а наоборот, навстречу – пришла к концу службы, причастила ребенка, ушла, отдыхай, гуляй.

Напряжение возникает, когда мама во что бы то ни стало свое желание быть в храме всю службу ставит во главу угла. Дети беспокойны, выдержать службу не могут, а ей надо решить в этой крайне важной вылазке кучу своих проблем: исповедоваться, взять какое-нибудь благословение на пост, пообщаться, да и в целом сказать себе – я молодец, вожу детей в храм.

Почему-то именно в это время бабушки и тетушки, умиляясь младенцу, скажут: «Правильно, води с пеленок, вот он как раз сейчас к молитве приучается». Да не приучается он!

Грудному все равно, где хотеть есть, а те, кто постарше, просто ходят в такое место, важность и красоту которого они в силу возраста оценить еще не в состоянии.

Никто не водит малышей 2-4 лет в Третьяковскую галерею и Большой театр на три часа и не требует стоять или сидеть там смирно. И, конечно же, когда скучно, дети везде ищут себе развлечение. И есть, в общем, два лагеря: за то, чтобы дети развлекались в храме, но все же пребывали там, и те, кто против этих развлечений.

4. Выпроводить гулять во двор

Развлечение, которое дает возможность детям поиграть рядом с храмом и относительно спокойно помолиться тем, кто пришел без детей. Такой поход в храм объединяет семью и позволяет детям найти новых друзей, круг общения. Дает ли это радость? Да. Воспитывает ли это в детях серьезное отношение к храму? Скорее, нет.

Очень скоро можно услышать от подрастающих детей: «А мы пойдем сегодня в храм играть? А на самокате можно?» Родители поправляют, иногда даже злятся: храм – место не для игр, а для молитвы. Но ребенок уже сделал свои выводы, и часто на призыв войти и постоять недолго в храме он уже не готов расстаться с игрой.

5. Поиграть с ним во время службы

Игра переносится в помещение храма. Не всегда можно гулять (плохая погода, отсутствие места), но можно попробовать тихо развлечь ребенка, чтобы скоротать время в ожидании конца службы – рисование, чтение, небольшие настольные игры. Как правило, молиться самостоятельно при этом трудно, если же и ребенок мается от такой игры – возникает вопрос, зачем?

6. Создать резервацию

Почему бы не объединить всех детей в группу и не назначить одного наставника, который будет следить за ними в отдельном помещении? Отношение к храму как месту развлечений не уходит, но родители смогут полноценно быть на службе.

Проблема – найти энтузиаста, готового регулярно несколько часов заниматься с такими разными детьми. Кроме того, это не вариант для малышей, которые пока не могут оставаться без мамы.

Но в целом наличие детской комнаты решает многие проблемы – мамы и сами рады побыть со своими детьми, в ней же можно и покормить, и переодеть ребенка.

7. Не обращать внимания на детей

Здесь, как и в первом пункте, все зависит от того, ваши это дети или чужие. Тренировать спокойствие и выдержку, не обращая внимания на шумящих чужих детей – христианский подвиг. Не обращая никакого внимания на поведение своего ребенка, будьте готовы к ответной реакции и повторному базарному скандалу во время причастия. Но, может, и прокатит: ребенок найдет себе занятие и будет полчаса тихо и незаметно размазывать воск по длинной юбке самой строгой бабушки прихода…

8. Занимать детей полезными делами

В некоторых приходах принято привлекать детей постарше к несложным делам, например, следить за подсвечником. По сути – то же развлечение, которое на первое время увлечет ребенка, дав почувствовать себя значимым, нужным, и в то же время дисциплинирует. Однако однообразная работа без прогресса довольно скоро надоест, и проблема вернется.

Минус в том, что нет стольких подсвечников и ответственных заданий, чтобы занять всех детей прихода, значит, для многих решения так и не будет. А еще поручения детям требуют и выдержки, и контроля со стороны взрослых – чем учить, хвалить и тайком переделывать, проще сделать все самим.

9. Не водить ребенка в храм

То есть как это – не водить? Совсем?!

Ну, конечно нет. Но наверняка в жизни каждого родителя наступает момент, когда ребенок начинает сопротивляться. Родители могут этого не замечать, объясняя плохим поведением, упрямством. Хотя ребенок чаще всего либо перенасытился и устал, либо в принципе не находит себе в церкви места и позитивного занятия. И эта ситуация тоже требует какого-то решения: настаивать, не давить, водить ненадолго, водить в другой храм, водить как угодно, но лишь бы ходил?

Есть вариант, который требует некоторого мужества и самостоятельного родительского решения: ходить в храм редко. Да, это повлечет за собой неудобную для семьи ситуацию, когда, возможно, все начнут ходить в храм не вместе. На приходе вам не преминут сделать замечание, что вы давно не появлялись, и вообще, положено ходить каждую неделю.

Вы пропустите какой-то праздник, но зато для вас праздником станет, когда через какое-то длительное время сам ребенок скажет вам: «Что-то мы в храм давно не ходили, давай сходим».

Ничего плохого не случится, и вы останетесь в Церкви, просто по-другому. Главное – не делать из лишения храма какую-то семейную драму, в которой виноват ребенок. Возможно, именно с этого момента начнется его самостоятельный путь к Богу, о сложности которого столько сейчас говорят. И он будет благодарен вам за разрешение идти самостоятельно.

10. Поставить себя на место ребенка



Часто думают, как поставить ребенка на место. Или как найти ему где-то место. Есть хороший способ – поставить себя на его место. Присядьте рядом, чтобы ваши глаза находились на его уровне. Что он видит в храме? Ноги, попы, широкие спины? Ножку подсвечника? Узорчатую стену, цветочки под иконами? Однозначно, ребенок видит не то, что взрослый, и чувствует – тоже. Как вам такой вид в течение 2-3 часов, не возникает желания перейти на другое место, сменить обстановочку?

«Сегодня такой праздник, а ты так себя безобразно ведешь!» Да, для взрослого, может быть, и праздник, но ребенка-то он почти не касается. Мы идем в храм и говорим: «Сегодня праздник». Ребенок оживляется: «А какой? А как мы будем праздновать? А подарки будут? А в кафе пойдем?» Родители напрягаются: мы же не это имеем в виду! Что-то свое, высокое и далекое. День обещает быть интересным, но к концу службы энтузиазм у ребенка угасает, ведь мы не смогли ни передать ему свое настроение, ни приблизить важный день к его пониманию, а только дергали и раздражались. А он виноват – «Ну вот, ты и мне весь праздник испортил!»

Что делать? Или искать способы по-человечески приблизить, или, если нет сил и фантазии – не обнадеживать. Дождаться, когда ребенок дорастет и сам выделит для себя важные вещи, какими бы они ни были: выбирать платочек в цвет праздника, ходить с друзьями в кафе после службы или повидаться с любимым батюшкой – все эти радости есть и во взрослой жизни прихожан, сколько бы ни говорили, что это – не главное.

Когда родители посвящают время тому, чтобы выбрать подходящую школу, кружок или компанию – мы считаем это важным и нормальным. Мы забираем детей из неподходящих мест, от нервных учителей и стараемся найти то, что им нравится, то, что соответствует их темпераменту и возрасту. Так почему бы не попробовать и тут то же самое?

Ведь, вообще, у нас есть что выбрать. И большинство родителей как-то решают проблему с пребыванием детей в храме: выбирают детские приходы, лояльных настоятелей, регулируют время и количество. Любые способы привить детям интерес и любовь к церковной жизни имеют право на существование, потому что очень разные дети, разные родители и совсем уж разные обстоятельства жизни у каждого из нас.

Иногда нужно уйти, не стесняясь, иногда – пожаловаться, где-то попросить помощи, а где-то – помочь самим. Все, как в обычной жизни.

Но не нужно бояться что-то изменить, если вам с ребенком плохо, некомфортно и уныло.