14-летний подросток из Башкирии спас тонувшего отца

4 сентября. ПРАВМИР. 14-летний Ильфат Галин во время купания в начале августа спас собственного отца. Известно об этом стало только сейчас из релиза башкирского МЧС.

Ситуация, по данным ведомства, развивалась следующим образом. Молодой человек с родителями и друзьями прибыли для отдыха на реку Инзер к водопаду Абзаново, расположились, собрали палатки и пошли купаться. Отец с сыном решили переплыть Инзер с одного на другой берег.

«В один момент папа сказал «Ильфат, помоги мне, у меня закончились силы». Тогда я уже оказался у берега, к которому мы плыли, а папа стал уплывать по течению…», – рассказывает молодой человек.

Ильфат вышел из воды и побежал вдоль берега по направлению течения, чтобы не упустить отца из виду. Нагнав его, он вновь бросился в воду и поплыл к отцу. К этому моменту отец мальчика уже начал тонуть, его нос и рот были под водой.

«Я его схватил за туловище и пытался поднять его, чтобы он мог дышать. Спросил у него «Ты дышишь?», папа показал головой, что нет, и перестал дышать. Я стал звать на помощь маму, которая осталась на другом берегу, в этот момент тело отца стало полностью уходить под воду», – продолжает Ильфат.

С берега происходящее заметили мужчина и женщина, которые помогли сыну с отцом выбраться из воды и оказали первую помощь, однако отец в сознание не пришел.

В больнице отец Ильфата впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас он пришел в себя и его жизни ничего не угрожает.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан готовит ходатайство о награждении Ильфата Галина ведомственной наградой МЧС России «За спасение погибающих на водах».