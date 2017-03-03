25 семинаристов госпитализированы с кишечной инфекцией в Нижегородской области

3 марта. ПРАВМИР. 25 студентов Нижегородской духовной семинарии попали в больницу с диагнозом «острая кишечная инфекция», сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

По факту массового отравления семинаристов следственные органы региона организовали проверку. Установлено, что 26 февраля учащиеся семинарии почувствовали недомогание, а на следующий день у них были выявлены признаки пищевого отравления.

Ранее сообщалось о госпитализации 19 учащихся в возрасте от 20 до 27 лет в инфекционную больницу №9. Им был поставлен предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция» (пищевое отравление). При проведении лабораторных исследований у больных обнаружили РНК норовируса.