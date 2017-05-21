А раньше вору руки отрубали, и вообще я тебя в милицию сдам!

Причины, которые заставляют ребенка воздержаться от кражи, по всей вероятности, должны быть прямо противоположными тем, что побуждают его к совершению кражи. Воровать не будут, во-первых, те дети, у которых в достаточной степени развиты воля и нравственные представления. Во-вторых, те, кто умеет сдерживать свои желания. В-третьих, эмоционально благополучные дети. Очень часто можно услышать мнение, что большинство людей удерживается от правонарушений только из-за страха перед неизбежным наказанием. Но это не единственная причина.

Почему дети воруют?

Учащимся первых и вторых классов предложили послушать рассказ о мальчике Вите, которого другой мальчик, Тёмка, звал воровать яблоки у соседа (для которого продажа этих яблок была основным средством прокормить семью). На глазах у Вити Тёмку жестоко наказывают, но он снова лезет в сад и опять зовет Витю с собой. Витя очень хочет попробовать яблок, но не решается пойти с Тёмкой. Затем у ребят спрашивали: почему Витя не идет воровать яблоки? 27 % опрошенных сказали, что Витя побоялся наказания, 39 % – что сочувствовал тому, кого собирались обворовать, 34 % указали на моральные соображения (Коле стыдно, он знает, что воровать нехорошо, и т. д.).

Результаты этого небольшого опроса (всего ответили 40 учащихся) показывают, что страх возмездия не является единственной и значимой причиной, удерживающей от совершения кражи даже 7–8-летних детей.

Человек, боящийся санкций, скорее совершит кражу, чем тот, кто не понимает, зачем ему это нужно. Ведь рано или поздно человек может попасть в ситуацию, которая гарантирует ему стопроцентную уверенность в собственной безнаказанности, и тогда уже не будет сдерживающих факторов. В течение жизни нравственные представления человека подвергаются испытанию на прочность. Взрослый человек говорит: «Я не ворую, потому что мне это не надо». Это его моральный принцип. Став взрослее, мы можем понять и оправдать того, кто совершает кражу от безысходности, ради спасения своих близких (например, от голода). Но ни обследование чужих сумок и карманов, ни попытки нажиться за чужой счет оправданы нами быть не могут. Все это надо быть готовым объяснить своим детям. Но самое важное – какой пример мы подаем своим поведением. Первые и самые главные уроки нравственности ребенок получает в семье, наблюдая за поведением близких. Об этом всегда надо помнить.

От этого не скрыться

Хотелось бы затронуть еще один немаловажный момент, связанный с проблемой воровства. Воровство – это такое явление нашей жизни, с которым ребенку рано или поздно придется столкнуться, как бы мы ни старались оградить его от подобных неприятностей. Либо его обсчитают в магазине, либо стащат что-нибудь из кармана, либо позовут в соседский сад за яблоками. И каждый родитель должен быть готов к вопросу: «Почему этого делать нельзя? Почему другие так делают – и ничего?»

Став жертвой воришек впервые, малыш может очень болезненно переживать это. Он будет считать себя виноватым в том, что случилось, ему будет очень неприятно, даже противно (многие обворованные люди говорили о чувстве брезгливости как основной реакции на то, что с ними произошло). Ребенок может даже перестать доверять людям, во всех незнакомцах ему будут мерещиться воры. Он может захотеть отплатить окружающим тем же, для него это станет своеобразной местью.

Объясните ребенку, что плохие люди встречаются везде. Обсудите в семье проблему воровства, выскажите свое отношение к этому, научите детей оберегать свое имущество. Ребенка необходимо учить не только уважению к чужой собственности, но и бдительности. Он должен знать, что не все люди считают чужое неприкосновенным.

Советы родителям

Как вести себя, если вы подозреваете ребенка в воровстве?

Если ребенок «не пойман за руку», невзирая ни на какие подозрения, не спешите его обвинять. Помните о презумпции невиновности. Будьте предельно осторожны, проявляйте чуткость, ведь перед вами не вор-рецидивист, а ребенок. От вас зависит, каким он вырастет.

Поспешив, дав волю своему негодованию, вы можете испортить ребенку жизнь, лишить его уверенности в праве на хорошее отношение окружающих, а тем самым и уверенности в себе.

Некоторые родители в сердцах бьют детей по рукам, приговаривая, что в древности ворам отрубали руку, грозятся в следующий раз сдать их в милицию. Это ожесточает детей, создает ощущение собственной порочности. Разделите с ребенком ответственность, помогите ему исправить положение, а о таких радикальных мерах пусть он узнает из книг и радуется, что его-то родители в беде не бросят.

Дайте ребенку понять, как вас огорчает то, что происходит, но старайтесь не называть происшествие «воровством», «кражей», «преступлением». Спокойная беседа, обсуждение ваших чувств, совместный поиск решения любой проблемы лучше выяснения отношений.

Постарайтесь понять причины такого поступка. Возможно, за фактом кражи кроется какая-то серьезная проблема. Например, ребенок взял дома деньги, потому что с него требуют «долг», а ему стыдно в этом признаться, или он потерял чью-то вещь, и эту потерю требуется возместить…

Попробуйте вместе с ребенком найти выход из сложившейся ситуации. Помните – это должно быть совместное решение, а не ваш приказ.

Украденную вещь необходимо вернуть владельцу, но необязательно заставлять ребенка делать это самостоятельно, можно пойти вместе с ним. Он должен почувствовать, что каждый человек имеет право на поддержку. Если вы уверены, что вещь взял ребенок, но ему трудно в этом сознаться, подскажите ему, что ее можно незаметно положить на место. Например, для маленьких детей подойдет следующий ход: «У нас дома, видимо, завелась мышка. Это она утащила то-то. Давай поставим ей угощение, она подобреет и вернет нам пропажу».

Вообще, оставляйте ребенку пути к отступлению. Психолог Ле Шан советует: обнаружив у ребенка чужую игрушку, которую он стащил у приятеля, но утверждает, что она была ему подарена, нужно сказать ему следующее: «Я могу представить, как сильно тебе захотелось куклу, если ты действительно поверил, что тебе ее подарили».

Причиной воровства может быть не только попытка самоутвердиться или слабая воля, но и пример друзей, так называемое воровство «за компанию». В младшем возрасте ребенку часто достаточно объяснить, что он поступает нехорошо, и оградить от общения с подбивающими его на плохие поступки детьми. В подростковом возрасте все гораздо серьезнее. Ребенок сам выбирает себе друзей, и ваши уверения, что они ему не подходят, могут произвести прямо противоположное действие. Подросток отдалится от вас и начнет скрывать, с кем и как он проводит время. Кроме того, совершение краж в определенных компаниях повышает авторитет в глазах товарищей. Необходимо знать всех друзей своего ребенка, особенно если вы опасаетесь негативного влияния с их стороны. Приглашайте их домой, по возможности познакомьтесь с их родителями.

Самое главное – ненавязчиво создайте приемлемый круг общения для ребенка. Об этом надо позаботиться, пока он еще маленький. Это могут быть дети ваших друзей, его одноклассники, какой-то клуб, кружок, секция – словом, любое общество, объединяющее людей со схожими интересами и доброжелательно относящихся друг к другу.

Предупрежден – значит, вооружен

Доверительная беседа – лучшая профилактика возможных сложностей. Обсудите проблемы ребенка, расскажите о своих. Особенно хорошо будет, если вы поделитесь собственными переживаниями, расскажете, какие чувства вы испытывали в подобной ситуации. Ребенок почувствует ваше искреннее желание понять его, дружеское живое участие.

Его активность хорошо бы направить «в мирное русло»: выясните, что на самом деле интересует вашего ребенка (занятия спортом, искусством, собирание какой-нибудь коллекции, какие-то книги, фотографирование и т. д.). Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Человек, жизнь которого наполнена интересными для него занятиями, чувствует себя более счастливым и нужным. Ему нет нужды привлекать к себе внимание, у него обязательно появится хоть один друг.

Ребенка надо научить сопереживать, задумываться о чувствах окружающих. Надо познакомить его с правилом: «Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», и объяснить смысл этого правила на примерах из собственной жизни.

Ребенку необходимо нести ответственность за кого-то или что-то в семье – за младшего брата, за наличие в доме свежего хлеба, за поливку цветов и, непременно, начиная с 7–8 лет, за собственный портфель, стол, комнату. Постепенно передавайте ему дела, делитесь с ним ответственностью.

Наибольшую тревогу вызывают случаи воровства, выходящие за рамки дома или неоднократно повторяющиеся. Из всех возрастных категорий наиболее опасен подростковый возраст. Когда ребенок часто ворует, это перерастает в дурную привычку. Если он ворует за пределами семьи – это уже потакание своим порочным желаниям. Если ворует ребенок старшего возраста – это черта характера.

Детские проблемы на фоне наших взрослых часто выглядят смешными, надуманными, не стоящими внимания, но ребенок так не думает. Для него очень многие ситуации могут казаться безвыходными. Помните об этом и почаще вспоминайте свое детство и свои детские проблемы, подумайте, как на его месте поступили бы вы. Ребенок должен знать, может ли он рассчитывать на ваше внимание и понимание, сочувствие и помощь.

Марина Кравцова, детский психолог

Журнал «Виноград»,

№ 3 (77), май-июнь 2017