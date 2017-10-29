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Афонский старец о «Матильде»: «Этот фильм не снимали Божьим духом»

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В Екатеринбург прилетел старец Ефрем Ватопедский – настоятель одного из крупнейших афонских монастырей. У жителей города была возможность встретиться с игуменом и задать ему свои вопросы. Простые и остроумные ответы старца – в подборке «Правмира».
Афонский старец о «Матильде»: «Этот фильм не снимали Божьим духом»

– Встречали ли вы в церкви мертвых духом? Что им посоветуете?

– Церковь — это больница, но в нашей больнице даже в морге есть надежда.

 

– Как научить детей молиться?

– Когда мы молимся сами, сможем и детей научить. Наши первые учителя — родители.

 

– Дома, кроме меня, никто не верит, одна хожу в церковь. Как быть?

– Богу надо подчиняться, а не людям. Вы ходите, а они пусть не ходят.

 

– Можно ли повенчаться с девушкой, если родители не дают благословения?

– Мы не на родителях женимся, а на девушке, значит, можно.

Старец вспомнил, как одна мать привезла к нему свою дочь и попросила его отговорить ее от женитьбы на «негодяе».

– Я поговорил с дочкой. Я бы не хотел иметь такую маму! У дочки-то все в порядке было. К сожалению, бывают такие мамы.

 

– Работаю в церковной лавке. Во время литургии передаю свечи, записки. Грешу ли я?

– Кто делает по послушанию, пребывает в благодати. У нас во время служб повара отсутствуют: готовят еду. Часто они большую благодать принимают, чем те, кто находится в храме.

 

– Можно ли узнать будущее?

– Единственное, что мы знаем: в один прекрасный день умрем.

 

– Сдавать ли отпечатки пальцев, чтобы поехать в Европу? Боюсь этого, как метки сатаны.

– Сдавайте отпечатки и не бойтесь: пока нет в этом опасности.

 

– Правда ли, что в Афоне хотят сделать мост, чтобы женщины могли приезжать туда на машинах? Будет ли в России война?

– Ни того, ни другого не будет — успокойтесь.

 

Про фильм «Матильда»: «Этот фильм не снимали Божьим духом. Хотят преувеличить недостатки Святого Николая и его семьи. Святые не были безошибочны, они были людьми покаяния. Царь Николай свое покаяние венчал мученичеством, поэтому он — совершенный мученик».

Про Россию: «Бог покрывает Россию, бояться не надо»

По материалам URA.ru

Ранее в интервью «Правмиру» архимандрит Ефрем Ватопедский рассказал об особом качестве духовной жизни на Святой горе, вершине русского афонского монашества и о том, как сам он чуть не умер с горя, узнав, что будет монахом. Беседа состоялась в дни Первой международной конференции «Электронные СМИ и православное пастырское душепопечение», которая проходила в Афинах в мае 2015 года.

Игумен Ефрем – первый настоятель Ватопеда после возобновления в нем монашеской жизни. С 1990 года он поставлен над этой святой обителью, а с 2009 года архимандрит Ефрем — духовник братства Ватопед.

В Ватопедском монастыре пребывают три ковчега  с частицами Честного Пояса Пресвятой Богородицы, обитель украшают семь Ее чудотворных икон.

Старец ранее уже посещал Екатеринбург и общался с жителями города во время принесения на уральскую землю Пояса Пресвятой Богородицы в 2011 году.

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