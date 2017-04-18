Актер, игравший Иуду, повесился во время пасхальной постановки в Мексике

18 апреля. ПРАВМИР. 23-летний актер, исполнявший роль Иуды в пасхальной постановке в мексиканском городе Танситаро, повесился по ходу спектакля.

Изображая повешение на дереве ученика, предавшего Христа, молодой человек поскользнулся, сбил подставку и повис в воздухе.

Спустя некоторое время толпа зрителей поняла, что это уже не игра, а актер не дышит. Несмотря на старания очевидцев вернуть мужчину к жизни, тот скончался по дороге в больницу от асфиксии, сообщает Daily Mail.

Полиция считает происшедшее несчастным случаем и не видит повода для подозрений в суициде.

Похожая трагедия произошла в 2012 году в Бразилии, когда актер, изображавший на сцене самоубийство Иуды, также случайно удавился.