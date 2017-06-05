Александр Сокуров удостоен почетной премии Европейской киноакадемии

«Европейская киноакадемия имеет честь вручить Александру Сокурову премию “За достижения в ходе творческого пути” за его выдающуюся работу в области режиссуры, драматургии и кинематографа», – говорится в сообщении, которое было распространено Европейской киноакадемией.
Награда присуждена в качестве «признания уникального вклада в мир кино», говорится в сообщении.
Премия является почетной и вручается с 1988 года, когда академия была основана.
Александр Сокуров – режиссер таких художественных фильмов, как «Молох», «Телец», «Русский ковчег», «Александра», «Фауст» и «Франкофония». Он принимал участие в съемках более 30 документальных картин.