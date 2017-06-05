Александр Сокуров удостоен почетной премии Европейской киноакадемии

5 июня. ПРАВМИР. Европейская киноакадемия присудила российскому режиссеру Александру Сокурову премию за достижения в ходе творческого пути (Lifetime Achievement Award).

«Европейская киноакадемия имеет честь вручить Александру Сокурову премию “За достижения в ходе творческого пути” за его выдающуюся работу в области режиссуры, драматургии и кинематографа», – говорится в сообщении, которое было распространено Европейской киноакадемией.

Награда присуждена в качестве «признания уникального вклада в мир кино», говорится в сообщении.

Премия является почетной и вручается с 1988 года, когда академия была основана.

Александр Сокуров – режиссер таких художественных фильмов, как «Молох», «Телец», «Русский ковчег», «Александра», «Фауст» и «Франкофония». Он принимал участие в съемках более 30 документальных картин.