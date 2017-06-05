Арестованный экс-глава банка «Огни Москвы» умер в заключении

5 июня. ПРАВМИР. Бывший глава банка «Огни Москвы» Денис Морозов скончался в Боткинской больнице, куда был доставлен из изолятора.

Мужчина умер 12 мая в реанимации, однако информация об этом появилась в прессе только сейчас.

Денис Морозов был госпитализировали 19 февраля из СИЗО-4 с острым нарушением мозгового кровообращения. Вскоре он впал в кому и так и не пришел в себя, пишет РБК.

Он страдал наследственным заболеванием, связанным со свертываемостью крови, — болезнью Виллебранда-Диана. Этого заболевания нет в перечне диагнозов, препятствующих содержанию под стражей.

Подобным больным периодически требуется введение препаратов плазмы; за все время содержания в СИЗО Морозову ни разу не сделали переливание крови, хотя он неоднократно просил отпустить его из изолятора и подавал жалобы на продление ареста, ссылаясь на плохое состояние здоровья и на то, что ему требуются регулярные переливания крови.

Банк «Огни Москвы» был лишен лицензии в мае 2014 года. Следствие вменяло Морозову два эпизода мошенничества, один эпизод присвоения или растраты и организацию преступного сообщества. Свою вину он частично признал.

Денису Морозову было 42 года, у него остались трое детей.