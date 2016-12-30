Археологи нашли новые свитки Мертвого моря на неизвестном языке

30 декабря. ПРАВМИР. Израильские археологи обнаружили новые свитки Мертвого моря на территории Пещеры черепов, которая расположена недалеко от побережья.

Находка представляет собой набор фрагментов свитков, символы на которых написаны на языке, который не относится к группе арамейских (на которых написаны остальные кумранские рукописи), пишет Newstes. Специалисты при этом не исключают того, что письмена написаны на вообще неизвестном до сих пор лингвистам языке.

Новые фрагменты свитков Мертвого моря лежали в беспорядочном виде, — вероятно, ранее над ними «поработали» мародеры. Кроме того, археологи обнаружили на том же месте гребни из дерева, бусы, керамические сосуды и их фрагменты, а также фрагменты тканей.

Новая находка израильских археологов будет подвергнута тщательному изучению и анализу, и, возможно, ученым удастся распознать по тексту, на каком языке они написаны. Специалисты отмечают, что воспользуются для этого уже найденными и расшифрованными свитками.

Комплексное исследование Пещеры черепов, которая расположена в 80 метрах ниже вершины горы и в 250 метрах от ее подножья, началось весной этого года. В работах принимают участие более 500 волонтеров и полевых сотрудников из Израиля и из-за рубежа, которые живут в лагере посреди пустыни. В здешних пещерах 70 лет назад пастухи-бедуины обнаружили первые и самые знаменитые свитки Мертвого моря, известные как Кумранские рукописи. Документы датируются III-I веками до новой эры и сейчас как величайшее достояние Израиля хранятся в национальном музее страны. Среди них — тексты ветхозаветных книг, библейские апокрифы, литература, описывающая жизнь иудейской секты ессеев.

В 2014 году в Пещере черепов были схвачены черные археологи с артефактами римского периода (возраст около 2 тысяч лет) и времен неолита (возраст около 8 тысяч лет). В частности был изъят фрагмент древнего папируса, датированный 4 годом от разрушения Дома Израилева (139 год от РХ).

Ученые уверены, что в горах Мертвого моря остается немало исторических ценностей. Израильские правоохранительные органы регулярно задерживают незаконных копателей, изымая у них древние артефакты.