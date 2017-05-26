Батут как летний родительский кошмар

Чем теплее на улице, тем больше пациентов, особенно маленьких, заполняют травмпункты. Если зимой главный кошмар родителя – санки-«ватрушка», то летом – батут.

Один из самых распространенных видов весеннего травматизма связан с желанием привести свое тело к летнему периоду в норму – похудеть. В последнее время появилась мода «худеть» на батуте. Батутные парки открываются сегодня на каждом шагу – в жилых домах, в подвалах, часто небольших и плохо приспособленных помещениях. Действительно ли это занятие эффективно и, самое главное, безопасно, рассказывает Дмитрий Хряпин, травматолог-ортопед ГКБ им. Вересаева Департамента здравоохранения г. Москвы.

Какие травмы чаще всего получают на батуте?

Прыгают, как правило, люди, страдающие избыточной массой тела. Травма, которую получают такие пациенты, связана с высокой энергией: батут выталкивает человека с той же силой, с какой он на него и приземляется. Наиболее частая травма, с которой приходится сталкиваться врачам, – это травма коленного сустава: тяжелые переломы суставной площадки большеберцовой кости, а если кости выдерживают, рвутся связки, вплоть до полного вывиха сустава.

Дети часто травмируются, прыгая на батуте?

Да, обращения семей, которые в выходные дни решают провести время с детьми в батутном центре, нередки. Дети травмируют конечности, позвоночник, область шеи, поскольку пытаются делать сложные элементы, перевороты в воздухе, будучи совершенно к этому не готовы. Нельзя сразу стать акробатом – этому ремеслу нужно учиться многие годы. Как результат – тяжелые травмы, часто ведущие к операциям, длительная неподвижность, пребывание в стационаре.

Каковы основные причины травм?

Главная причина «взрослых» травм – физическая неготовность к нагрузкам высокой энергии, которая возникает при приземлении грузного тела на батут. Средняя масса тела пострадавших – 90 кг, поэтому, как правило, в этом случае травмы происходят по другой причине, чем у детей. Особенно тяжелы травмы коленных суставов. Они трудно поддаются лечению, и даже современные знания и способы врачевания оказываются малоэффективны в случаях повреждений колена.

При каких условиях прыгать не надо вообще?

Главное – помнить, что человек с организмом, физически не готовым к упражнениям на батуте, прыгать не должен. А особенно пытаться сделать сложные акробатические элементы. Батут – инструмент профессионалов! Но даже если вы избежали серьезных травм – вывихов или переломов – надо знать: прыжки на батуте вообще не полезны и имеют целый ряд противопоказаний. Например, варикозная болезнь даже на ранних стадиях, когда образуются сосудистые звездочки, а также любые патологии позвоночника – сколиоз, кифоз, остеохондроз, межпозвонковая грыжа.

Что может произойти, если пренебречь противопоказаниями?

Варикозная болезнь на первой-второй стадии, когда боли и тяжести в ногах может не быть, с точки зрения флебологии наиболее опасна. В моменты ударных нагрузок может произойти разрыв сосуда и отрыв тромба, а это чревато самыми опасными осложнениями вплоть до летального исхода. Не так давно мы оперировали молодого человека, который вел весьма активный образ жизни – бегал по утрам, посещал батутный центр. Казалось бы, какой молодец! Но он не знал, что его нижние конечности не готовы к подобным нагрузкам. В результате во время одной из таких тренировок – адская боль в ноге, мгновенный отек, повышение температуры тела. Скорая успела довезти его до стационара, и мы предотвратили тромбоэмболию. А ведь человек мог погибнуть. Теперь ему предстоит длительный курс антиагрегантов – препаратов, разжижающих кровь и предотвращающих тромбообразование.

Какими еще неприятностями грозит батут?

От подобных аномальных сотрясений может обостриться, по существу, любая «болячка», будь то гастрит или язва желудка, желчнокаменная или мочекаменная болезнь, мигрень или остеохондроз. Нередко внутренние болезни, о существовании которых человек даже не подозревал, дебютируют именно на батуте. Внезапно возникают резкие боли в тех или иных частях тела, и пациента на скорой доставляют в стационар, обследуют, порой оперируют. У моих коллег был пациент, которому после интенсивной «тренировки» пришлось экстренно делать холецистэктомию – операцию по удалению желчного пузыря: камень попал в желчный проток, а это не только очень больно, но и крайне опасно. Мужчина даже не знал, что у него уже несколько лет развивается желчнокаменная болезнь…

А как реагируют на прыжки суставы?

Любые сверхнагрузки на суставы вредны. Позвоночник – это то место, куда поступает удар, который принял коленный сустав, затем передал на тазобедренный, а тот в свою очередь бьет по позвоночнику. Прыжок – удар по нежной хрящевой ткани, которая выстилает сустав. Пока человек молод, этот удар компенсируют мышцы и связки. Вот почему дети так любят прыгать. Для них тут никакого вреда нет, если, конечно, прыжки не сопряжены с акробатикой. Однако с возрастом у человека количество и качество мышечной ткани изменяется не в лучшую сторону, увеличивается масса тела, связки обезвоживаются и перестают быть эластичными, поэтому удар во время прыжка по суставам похож на удар автомобильного колеса с неработающим амортизатором, когда колесо попадает в яму.

Бытует мнение, что от прыжков мы худеем наиболее эффективно. Это правда?

Никаких доказательств тому нет. Если говорить об энергетических затратах, то пробежка в парке или занятия в бассейне ничуть не менее эффективны, но зачастую намного более полезны и безопасны, чем батут. Хотя, на мой взгляд, более эффективного средства, чем ограничение себя в еде, не придумано. Поэтому прыгайте, если очень хочется, но осторожно и в меру.

Что нужно делать, чтобы прыжки на батуте приносили пользу?

1. Обязательное условие для профилактики травматизма – это разминка или разогрев. Разминка должна быть направлена на разогрев всех групп мышц – верхних и нижних конечностей. 2. Подойдут классические упражнения, известные всем со школьной скамьи: отжимание от пола мужчинам, от стенки или от скамьи – женщинам. 3. Обязательна тренировка вестибулярного аппарата, и здесь годятся более простые нагрузки – аэробика и фитнес, занятия на вращающемся диске. 4. Очень полезно плаванье в бассейне – как перед занятиями на батуте, так и само по себе. 5. Людям с избыточной массой тела и (или) склонностью к образованию сосудистых «звездочек» необходимо надевать на ноги компрессионный трикотаж – специальные гольфы или чулки – или бинтовать ноги эластичным бинтом.

Наталия Лескова