Билл Гейтс потратит $100 млн на исследование болезни Альцгеймера

13 ноября. ПРАВМИР. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс вложит $100 млн в стартапы и фонды, которые исследуют болезнь Альцгеймера.

Половина этой суммы будет перечислена в Фонд изучения деменции (DDF), остальные деньги направят в начинающие проекты, которые ищут новые подходы к исследованию данной болезни. Дополнительные средства Билл Гейтс выделит на создание глобальной платформы данных по деменции, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Основатель Microsoft отметил, что он озабочен борьбой с болезнью Альцгеймера в том числе и по личным причинам – в его семье от этой болезни страдали некоторые близкие.

«Я знаю, как ужасно смотреть на любимых людей и видеть, что болезнь лишает их умственной способности… Вы словно наблюдаете постепенную смерть человека, которого знали», – рассказал Билл Гейтс.

Болезнь Альцгеймера является самой распространенной формой деменции – приобретенного слабоумия, обусловленного органическими поражениемя головного мозга. По данным ВОЗ, ежегодно ею страдают около 50 млн человек по всему миру. По некоторым данным, к 2050 году эта болезнь затронет более 131 млн человек.