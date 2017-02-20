Блогер Варламов инициировал кампанию по восстановлению храм Фрола и Лавра в Москве

20 февраля. ПРАВМИР. Известный блогер Илья Варламов призвал москвичей не допустить строительства второй очереди театра Et Cetera на Мясницкой улице в Москве, а бороться за восстановление исторического храма Фрола и Лавра на этом месте.

«К сожалению, в самом центре Москвы начали строить вторую очередь театра Et Cetera. Несмотря на возмущение москвичей, несмотря на протесты ученых. Уже поставили забор и собираются рыть котлован», – пишет Варламов.

По мнению блогера, «театр Et Cetera на Чистых прудах является одним из самых уродливых зданий города». «И вот теперь Москву собираются добить второй очередью», – добавляет Варламов. Здание театра второй очереди собираются построить по-соседству со зданием первой очереди.

«В 2006 году СМИ сообщали, что общественный градостроительный совет при мэре Москвы подготовил план восстановления церкви святых Флора и Лавра. Окончательное решение должно было принять правительство Москвы. Но в 2007 году, когда уже было известно о планируемой стройке второй очереди театра, мэр заявил, что на месте храма возможно построить только часовню», – напоминает блогер.

В 2008 году художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин написал тогдашнему мэру Москвы Юрию Лужкову письмо о том, что идея восстановления храма или часовни «абсурдна», поскольку колокольный звон может мешать зрителям в театре. «И вот, в нынешних планах не осталась даже часовни. А ведь храм мог бы стать украшением улицы, новой доминантой», – продолжает Варламов.

Храм Фрола и Лавра, построенный в 1650-х, был снесен при строительстве метро в начале 1930-х. Исторически улица начиналась с храма. «Теперь на месте фундамента снесенной каменной церкви будет подземная парковка и уродливый театр. Спасение Москвы от этого ужаса, восстановление действительно красивой исторической церкви стало бы добрым делом для Москвы», – отмечает блогер.

«Стройку и реконструкцию прилегающей территории проведут за счет городского бюджета. Во время земляных работ и строительства подземной парковки фундамент храма будет полностью уничтожен. Друзья, сегодня еще можно оставить стройку. Для начала надо написать Сергею Собянину письмо через электронную приемную на сайте мэра Москвы. Расскажите мэру, что вы думаете об этой стройке», – призвал Варламов.

«Впервые прошу помочь восстановить храм! Помогайте», – заключил блогер.