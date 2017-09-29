Большинство россиян не боятся старости и видят в ней плюсы

29 сентября. ПРАВМИР. Почти три четверти россиян (73%) признались, что старость их не пугает, следует из опроса ВЦИОМ.

По мнению 62% респондентов, в старости, как и в любом другом возрасте, есть свои преимущества: плюсы находят в общении с родными и близкими (36%), наличии свободного времени (19%), возможности заниматься любимым делом (17%), обладании большим жизненным опытом (13%). Треть россиян (33%) не видят в старости никаких преимуществ.

Среди страхов, связанных со старостью, чаще называют болезни и плохое здоровье (34%), маленькие пенсии и нехватку денег (33%), одиночество (20%) и страх смерти (11%).

По данным социологов, мнения о возрасте, с которого начинается старость – разделились. Больше четверти опрошенных считают, что старость начинается в период с 60 до 64 лет.

Отвечая на вопрос о том, что позволяет человеку дольше оставаться молодым, по 26% указали на активный и здоровый образ жизни, 17% полагают, что помогает любимая интересная работа, 15% – материальное благополучие, 13% – крепкое здоровье, 11% – любимые люди, 10% – правильное питание.

Более половины россиян (54%) считают, что в старости лучше себя чувствуют те, кто прожил интересную жизнь (в 1998 году так считало 32%). По мнению 37% респондентов, сейчас лучше тем, у кого есть сбережения (против 68% в 1998 году).