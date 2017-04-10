Большинство россиян поддержали идею запретить детям пользоваться соцсетями

10 апреля. ПРАМИР. Идея запрета на выход в социальные сети детям до 14 лет нашла поддержку среди населения, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

За инициативу запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет выступили 62% россиян, причем среди самой молодой возрастной группы опрошенных (18-24 года), эта доля составляет 67% – больше, чем среди 60-летних и старше (60%).

Против инициативы высказалась треть граждан (35%), прежде всего, жители Москвы и Петербурга (47%).

52% опрошенных при этом отрицательно восприняли предложение о регистрации в социальных сетях по паспорту. С пониманием и поддержкой отнеслись к идее 39% опрошенных.

На минувшей неделе стало известно, что Законодательное собрание Ленинградской области разработало законопроект, который предполагает запрет на пользование соцсетями детям до 14 лет. 10 апреля стало известно об аналогичной инициативе депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталия Милонова.