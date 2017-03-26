О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Большинство россиян выступают за планирование семьи и контрацепцию

|
26 марта. ПРАВМИР. По результатам опроса "Левада-центра" большинство россиян считают, что планирование детей в семье должно быть осознанным поведением и реализовываться с помощью современных методов контрацепции,
Большинство россиян выступают за планирование семьи и контрацепцию

Такой позиции придерживаются 78% граждан, сообщает Интерфакс.

В то же время 13% уверены, что следует родить и вырастить столько детей, сколько получится, не прибегая к контрацепции и абортам.

59% россиян выступают против вмешательства государства в планирование семьи и решение женщины по поводу аборта. Между тем 27% считают, что государству следует предпринимать меры по предотвращению абортов.

Более половины респондентов поддерживают право женщины принимать решение об аборте самостоятельно – 51%. При этом среди женщин такую точку зрения поддерживает 60%, среди мужчин – 40%.

В части контроля за абортами наибольшую поддержку находят меры просветительского и экономического характера, считают социологи. Создание госпрограмм сексуального просвещения и введение обязательных уроков сексуального воспитания в школах одобряют 45% и 31% респондентов соответственно. Каждый четвертый поддерживает распространение контрацептивов через покрытие их стоимости из системы ОМС, а каждый пятый выступает за пропаганду сексуального воздержания до брака.

Также в числе мер, которые могут помочь добиться предотвращения абортов, 7% опрошенных назвали запрет абортов, сделанных не по медицинским показаниям. За полный запрет абортов и введение уголовного наказания за их выполнение выступают 2% и 3% соответственно.

77% россиян согласны с тем, что аборт – это серьезное медицинское вмешательство, приводящее к негативным последствиям для здоровья. Среди причин, которые являются веским основанием для прерывания беременности, две трети россиян указали угрозу жизни матери (69% женщин и 62% мужчин). Еще 43% признают аборт возможным, если беременность стала результатом изнасилования (47% женщин и 38% мужчин). Материальная неустроенность занимает третье место в этом списке (39%).

24% считают, что аборт возможен, если у женщины уже есть дети и она не хочет больше иметь детей, а 22% – что для прерывания беременности достаточно простого желания женщины не иметь детей вообще.

Ответственность за предохранение от нежелательной беременности, по мнению 74% россиян, лежит на обоих партнерах (76% женщин и 70% мужчин). В том, что заботиться о предохранении, в первую очередь, должна женщина, уверены 13%, в том, что мужчина – 8%.

Как показал опрос, о способах контрацепции большинство россиян узнали от друзей/знакомых (39%), из книг по медицинской тематике (18%) или “на собственном опыте” (19%). Почерпнули информацию из СМИ 14% респондентов, из интернета – 11%, от родителей/родственников – 13%, от врача – 10%, от своего партнера – 7%.

Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме

Благотворительный фонд
Помогите Володе дышать
Помогите Володе дышать
29% собрано / 411682 руб. осталось
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
42% собрано / 164996 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Минздрав исключает из списка анализов кровь и мочу. Что это значит?
Ирина Якушева

"Правмир" разобрался, почему сокращают программу диспансеризации

"
14 европейских святых: святитель Гонорат, преподобная Женевьева и другие
Ирина Якушева

Чем прославились европейские подвижники, которым теперь молимся и мы

"
Как Церковь помогает в борьбе с ВИЧ/СПИДом
Ирина Якушева

Разрушаем стереотипы о ВИЧ-диссидентах в рясах

Все статьи автора
Статьи Дня
Экватор поста. Празднуем ли победу?
протоиерей Александр Абрамов

“Мы хотим отвязаться и побыстрее пойти по своим делам”

Из Лествицы откроется, что все мы смертельно больны грехом
Священник Константин Камышанов

Но нужно не бороться с личностью, а лечить ее больную часть

Постное письмо № 23. «Лествица». Наедине с опасной книгой.
Архимандрит Савва (Мажуко)

Как прочитать «Лествицу» и выжить

самое читаемое

«Мама, вставай! Я твою психику не тревожу»11,719

«Вдова в первые годы – это ходячая незаживающая рана»10,421

«Да ведь ты его ненавидишь, признайся себе в этом»9,995

В Красноярске мужчина спас новорожденную девочку из сугроба8,218

Протоиерей Георгий Митрофанов: Приплетать волю Божию к убийству человека – кощунство!5,401

Архимандрит Андрей (Конанос): Почему Церковь вызывает страх в людях4,922

Постное письмо № 22. Постоянство в добре3,704

Девушка с необычной внешностью из США нашла любовь (+фото)3,455

«Братское целование связало нас на всю жизнь»3,310

Лидия Чуковская – о догме, штампах и чистоте языка2,991

лучшие авторы

Новостная служба25,474

Оксана Головко11,708

Светлана Хлебникова10,414

Маша Стрельцова9,965

Протоиерей Георгий Митрофанов5,390

Архимандрит Андрей (Конанос)4,920

Архимандрит Савва (Мажуко)4,588

Денис Ахалашвили3,294

Ксения Туркова2,990

Анастасия Сенникова2,694

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть