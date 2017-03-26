Большинство россиян выступают за планирование семьи и контрацепцию

26 марта. ПРАВМИР. По результатам опроса "Левада-центра" большинство россиян считают, что планирование детей в семье должно быть осознанным поведением и реализовываться с помощью современных методов контрацепции,

Такой позиции придерживаются 78% граждан, сообщает Интерфакс.

В то же время 13% уверены, что следует родить и вырастить столько детей, сколько получится, не прибегая к контрацепции и абортам.

59% россиян выступают против вмешательства государства в планирование семьи и решение женщины по поводу аборта. Между тем 27% считают, что государству следует предпринимать меры по предотвращению абортов.

Более половины респондентов поддерживают право женщины принимать решение об аборте самостоятельно – 51%. При этом среди женщин такую точку зрения поддерживает 60%, среди мужчин – 40%.

В части контроля за абортами наибольшую поддержку находят меры просветительского и экономического характера, считают социологи. Создание госпрограмм сексуального просвещения и введение обязательных уроков сексуального воспитания в школах одобряют 45% и 31% респондентов соответственно. Каждый четвертый поддерживает распространение контрацептивов через покрытие их стоимости из системы ОМС, а каждый пятый выступает за пропаганду сексуального воздержания до брака.

Также в числе мер, которые могут помочь добиться предотвращения абортов, 7% опрошенных назвали запрет абортов, сделанных не по медицинским показаниям. За полный запрет абортов и введение уголовного наказания за их выполнение выступают 2% и 3% соответственно.

77% россиян согласны с тем, что аборт – это серьезное медицинское вмешательство, приводящее к негативным последствиям для здоровья. Среди причин, которые являются веским основанием для прерывания беременности, две трети россиян указали угрозу жизни матери (69% женщин и 62% мужчин). Еще 43% признают аборт возможным, если беременность стала результатом изнасилования (47% женщин и 38% мужчин). Материальная неустроенность занимает третье место в этом списке (39%).

24% считают, что аборт возможен, если у женщины уже есть дети и она не хочет больше иметь детей, а 22% – что для прерывания беременности достаточно простого желания женщины не иметь детей вообще.

Ответственность за предохранение от нежелательной беременности, по мнению 74% россиян, лежит на обоих партнерах (76% женщин и 70% мужчин). В том, что заботиться о предохранении, в первую очередь, должна женщина, уверены 13%, в том, что мужчина – 8%.

Как показал опрос, о способах контрацепции большинство россиян узнали от друзей/знакомых (39%), из книг по медицинской тематике (18%) или “на собственном опыте” (19%). Почерпнули информацию из СМИ 14% респондентов, из интернета – 11%, от родителей/родственников – 13%, от врача – 10%, от своего партнера – 7%.