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Борис Корчевников назначен гендиректором телеканала «Спас»

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3 мая. ПРАВМИР. Журналист Борис Корчевников назначен генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала «Спас».
Борис Корчевников назначен гендиректором телеканала «Спас»

Решение принято по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает пресс-служба Московского Патриархата

«Занимавший ранее указанные должности Б.И. Костенко назначен заместителем генерального директора телеканала», – говорится в сообщении.

Борис Корчевников родился в 1982 году, на телевидении – с 1994 года, начинал с детских и молодежных программ, работал с Леонидом Парфеновым.

С мая 2013 года вел ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». С 5 октября по 22 ноября 2016 года — ведущий проекта «Команда» с Рамзаном Кадыровым.

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