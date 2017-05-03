Борис Корчевников назначен гендиректором телеканала «Спас»

Решение принято по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает пресс-служба Московского Патриархата
«Занимавший ранее указанные должности Б.И. Костенко назначен заместителем генерального директора телеканала», – говорится в сообщении.
Борис Корчевников родился в 1982 году, на телевидении – с 1994 года, начинал с детских и молодежных программ, работал с Леонидом Парфеновым.
С мая 2013 года вел ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». С 5 октября по 22 ноября 2016 года — ведущий проекта «Команда» с Рамзаном Кадыровым.