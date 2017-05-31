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Бросить курить – миссия выполнима?

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31 мая – Всемирный день без табака. Мы решили спросить разных людей о том, как они бросали курить и что советуют тем, кто пока с этой задачей не справляется.
Бросить курить – миссия выполнима?

«Перед семинарией я решил себя обмануть: бросить как бы временно…»

Игумен Агафангел (Белых), священник Белгородской и Старооскольской епархии, сотрудник Миссионерского отдела Московского Патриархата

Я начал курить примерно в 6-м классе (практически последний из парней нашего класса!). В 20-25 лет выкуривал по две пачки в день, особенно если было много работы. Множество раз бросал – и один, и с друзьями. Однако – безуспешно.

Когда зашёл разговор с духовником о моём возможном поступлении в семинарию, я понимал, что там курить нельзя, да и мне уже было тогда 27 лет. Я понимал, что многие христиане могут быть верующими и курить, но мне казалось, что для священника это точно невозможно (это я тогда ещё не бывал в Греции и Болгарии ни разу…). Поэтому в ближайший Великий пост я себя решил обмануть: так как меня беспокоило слово «навсегда», я сказал себе, что я временно воздержусь, а там видно будет. Это далось мне легко. Прошёл Пост и наступила Пасха. В один из дней Светлой седмицы мы поехали с друзьями на шашлыки, выпили немного вина, и я попросил у одного из ребят сигарету. Затянулся в полные лёгкие по старой привычке и… голова закружилась, меня затошнило, в ушах зазвенело, то есть получилась прекрасная кодировка от никотина!

Уже 20 лет мне даже не снится табак.

Но все же отношения с никотином – у всех разные. Я бросил сразу, без переходного периода, а кому-то нужно снижать дозу этой отравы постепенно. До решения поступать в семинарию мне не хватало твердой мотивации, чтобы бросить. Аргументы про лошадь и каплю никотина меня не убеждали ещё в 6-м классе школы. Поэтому, – будет мотивация, – будет и жизнь без никотина!

«Я окончательно бросила, когда встретила своего мужа»

Тутта Ларсен, теле- и радиоведущая

Я курила где-то с 17 до 33-х – 16 лет. Первый раз бросала, когда рожала Луку, это совпало и с моим воцерковлением. Но после того, как я его откормила, – снова втянулась. Я уже была в Церкви, и мне было очень стыдно! Но выдержать 3 дня поста – без сигарет – перед Причастием было несложно. Как несложно было выдержать перелеты и переезды без курения – я их переносила совершенно спокойно.

Окончательно я бросила, когда мне встретился мой муж, потому что он был некурящий, и, мне кажется, это внесло здоровую нотку. У меня очень сильное обоняние – даже когда курила, оно было очень сильным – и я просто стала представлять, как от меня все время воняет табаком, когда мы обнимаемся, целуемся.

Но мне было достаточно легко бросить, потому что никто, кроме меня, в семье не курил – то есть не было никакого соблазна. И на работе все стали бросать, один за другим, потому что курить стало не модно, все увлеклись ЗОЖем. Еще мне повезло в том, что у меня никогда не было никотиновой зависимости, при том что я курила много лет и достаточно активно – по пачке в день, даже какие-то самокрутки делала, пыталась трубку курить, в общем, выпендривалась, как могла. Но я бросаю просто в одночасье, так что курение для меня – это была, скорее, такая психологическая история: способ успокоиться, расслабиться, минутка тишины, которую ты себе редко можешь позволить, а тут – вроде курить вышел, а в то же время немножко выдохнул, перезагрузился. Как сейчас успокаиваюсь? Как я говорила на встрече, «в любой непонятной ситуации выпей вина» (смеется). На самом деле, сейчас лучший способ расслабиться для меня – это поспать.

Я вообще не жалею, что бросила курить. Правда, несколько лет назад на какой-то вечеринке все-таки взяла в руки сигарету, сделала две затяжки, и это было так противно! Так что я для себя эту тему закрыла раз и навсегда.

Тем, кто хочет бросить эту привычку, я бы советовала «резать, не дожидаясь перитонита». Мне кажется, главная ошибка людей, которые бросают курить, в том, что они делают это постепенно: сокращают дозы, переходят на более легкие сигареты, начинают курить всякие новомодные вэйпы, электронные сигареты. Но все это не является бросанием курить – это все чревато срывом. Мне кажется, просто нужно сделать так, как будто вообще этого в твоей жизни нет. И даже возможности такой нет! Это не существует в твоей жизни – и все. Да, это трудно. Но я считаю, что единственный способ бросить курить – это бросить курить в одночасье, в один день.

«Советую ответить себе на вопрос «Почему я курю?»

Андрей Зайцев, руководитель PR-службы благотворительного фонда «Счастливый мир»

Я начал курить в 1997 или 1998 году: ухаживал за девушкой, переживал, на нервах и начал… Курил немного – две-три сигареты в день. В основном Вок с ментолом, такие длинные, тонкие и дамские. Ходил в церковь, исповедовался в этом грехе. Перед Причастием не курил с полуночи – и, конечно, исповедовался. Мне попался хороший священник, который не стал меня ругать, а спокойно сказал, что лучше бросить. Где-то через год я попал в больницу с астмой. После этого курил редко: где-то одну-две сигареты в год. Не помню, когда бросил совсем. Помогла работа с психологом и нахождение других способов успокаивать нервы. Например, спортивная активность, любая.

Многое зависит от причин и ожиданий от табака. Меня успокаивал сам процесс. Тем, кто хочет бросить эту привычку, советую ответить себе на вопрос «Почему я курю?» и потом – либо решать свою конкретную проблему, либо искать другие способы релаксации и успокоения.

«Лучше бросать самому, не дожидаясь больничной койки»

Василий Михайлов, руководитель отдела продаж

Я хотел много раз бросить, но никогда не получалось навсегда. Каждый раз находились оправдания: работа нервная, жизнь тяжелая, урожай брюквы никудышный, а в Америке опять республиканцы. Но однажды я точно понял, что задуманное лучше стараться воплощать самому и своими силами, потому как помощь свыше может быть несколько сильнее, чем ты ожидал. Как-то при неудачном стечении обстоятельств я получил серьезную травму – ушиб головного мозга и смещение позвонков шейного отдела. Месяц – под капельницами в койке и еще месяц – на восстановление. Опять робкие попытки научиться нормально ходить, и вот как раз эти два месяца я и не курил – жить-то тяжело было, куда еще и курить-то?

А потом, спустя какое-то время, когда окончательно пришел в себя, едучи в машине, достаю привычно сигарету, сую в рот и задумываюсь: «А ведь я уже больше двух месяцев не вспоминал про табак, так может быть уже и не продолжать вовсе?» – и выкинул пачку. С тех пор как отрезало, и уже восьмой год идет. Безусловно, это был один из самых лучших поступков в моей жизни! Сейчас вспоминаю, смотрю на курящих и даже, напрягшись, не могу придумать оправдания этому занятию.

Хотел ли я бросить? Да! Смог бы я это сделать сам и без внешнего вмешательства? Не уверен. Благодарен ли я за «помощь»? Да, учитывая предыдущий ответ.

Не думаю, что Господь вот так вот прямо решил однажды мне сломать шею и на какое-то время сделать инвалидом, просто мы сами очень часто загоняем себя в такие ситуации, из которых простого и безболезненного выхода просто не остается, а небеса лишь плачут над нашей дуростью.

Отсюда мораль: не курите – берегите шеи!

«Мой папа бросил ради меня, я пытаюсь бросить ради сына»

Анастасия Пассова, дизайнер

Мой папа бросил курить, потому что я его об этом попросила в 8 лет. С тех пор – не курит! Вот и вся история. А я бросала много раз, но пока безуспешно – это очень тяжело.

Самая большая проблема всегда была и остается – чем занять себя в перерывах на работе или на дачном участке, когда надо просто разогнуть спину? Обычно: садишься на крыльцо и куришь… Хотя, если говорить о заменах, вчера, например, купила батон хлеба, пошла кормить уток в перерыве. Давно езжу мимо маленькой дорожной кофейни в километре от работы, решила в перерыв дойти и узнать, какой там кофе.

С легкостью не курила только когда была беременной: я еще не знала, что случилось, организм сам отвергал никотин. Потом – осознанно бросила, когда мне поставили не оптимистичный диагноз. Самая главная мысль была в тот момент: я свободна, я действительно от этого свободна, это мой выбор!

Но мне нравится курить. Сейчас мысли уже в большей степени о здоровье. Но пока голову не подготовишь, не поймешь, ради чего ты это делаешь, ничего не выйдет!

Вот, попробую бросить снова, с сегодняшнего дня. У нас договор с сыном: он не сидит все время в смартфоне, я не курю. У папы получилось ради меня бросить, у меня ради сына – пока не получается.

«На «Скорой» мы курили от одной до двух пачек в день»

Тимур Долидзе, врач-травматолог

Мой табакокурительный анамнез начался с 1982 года, в 8 классе, с 15 лет, когда в киосках не спрашивали паспорт. Самые дешевые сигареты без фильтра стоили около 15 копеек, с фильтром – 30 копеек. Сами понимаете, один сэкономленный обед в 30 копеек, и ты обеспечен хорошими сигаретами на пару-тройку недель. Об импортных «папиросах» можно было лишь мечтать. Но мне «везло», поскольку мой папа привозил из заграничных командировок «вкусные» импортные сигареты. И я таскал по 1-2 штуки, чтобы не было заметно. Это было баловство.

По-настоящему я закурил уже на «Скорой помощи», устроившись фельдшером на 35-ю подстанцию. Вот тут мы курили «по-черному»! За сутки выкуривалось от одной до двух пачек. Порой, сигареты выкуривались одна за одной. Однако, курил я исключительно на работе. Продолжалось моё табакокурение почти четверть века, бросание совпало с уходом со «Скорой».

Перед отказом от курения я перешел на «бронебойные» сигариллы, стоившие в два раза дороже, но и расход их был в два раза меньше. Их не хотелось курить чаще. А полное расставание с никотином прошло безболезненно, в один день. Ни абстиненции, ни тяги покурить я не испытывал.

Спустя год мне попался документальный фильм Аллена Карра, «Легкий способ бросить курить». Практически все, о чем там рассказывается, оказалось правдой. Мне не было сложно бросить курить, я не испытывал удовольствия от поглощения дыма, я просто к нему привык! Мне необходим был никотин как биологический стимулятор в моей нелегкой работе. Как только я распрощался с ночными дежурствами и немыслимыми перегрузками, надобность в никотиновой стимуляции отпала сама по себе.
До марта 2017 года я не выкурил ни одной сигареты. 
Но всё-таки интересное существо человек: стресс вновь вернул меня к сигаретам! К тем самым сигариллам, с которыми я отказался от табака. Поначалу мне казалось, что достаточно лишь одной сигареты в день. Но, как выяснилось, это самообман. Дудки. Там, где одна, там две, три, четыре, – и пошло, поехало…

Могу с уверенностью сказать, что 26 мая – мой второй в жизни день отказа от курения. Вновь без терзаний, мучений и непреодолимого желания покурить. Надеюсь, что мой второй перерыв продлится не менее 10 лет, а может и больше.

Самое главное в отказе от курения – это желание. А желание у меня было. Я его осуществил. Больше я не курю табак. Не буду врать, что стал себя чувствовать гораздо лучше и за спиной выросли крылья, нет, мне просто все равно, курю я или нет. То есть абсолютно все равно. Для меня это было главным аргументом в отказе от курения.

Желаю вам с легкостью отказаться от курения. Будьте здоровы!

«Я поняла, что эта привычка держит меня на поводке, как собачку»

Наталья Гапонова, исполнительный директор благотворительного фонда помощи больным муковисцидозом «Во имя жизни»

Я курила 10 лет, а в какой-то момент надоело: поняла, что привычка, которая держит тебя на поводке, как собаку, это уже страшно. Читала книгу Алена Карра несколько раз: первый раз – не подействовало, второй раз – не подействовало, а на третий раз… я прочитала, и меня накрыло эйфорией. Я была в бешенном восторге! Закончила читать и в первом часу ночи поскакала в магазин, потому что мне захотелось каких-то фруктов, и была просто счастлива.

После того, как бросила, я несколько месяцев пребывала в какой-то эйфории. Тогда, когда меня вроде бы должно было ломать, потому что хочется закурить, я пребывала в таком экстазе, что даже этого не заметила. Ну и всё – 6 лет уже не курю. На сигареты не тянет вообще, хотя несколько раз приснилось, что я курю. Но это какие-то игры подсознания, у меня не было никакой зависти к курильщикам.

Но в эти 10 лет зависимость была бешенная! Я курила по 2 пачки в день. Зависимость от никотина в любом случае появляется, потому что никотин – это наркотик, что бы ни говорили люди, которые курят, чем бы они не оправдывали себя. Естественно, после того, как бросишь, начинается абстинентный синдром. Ну и была очень сильная привычка, ассоциативная память: когда ты работаешь, что-нибудь пишешь, нужно курить, когда ты кофе пьешь, тебе нужно обязательно закурить. Кока-кола и кофе – причем, не только у меня, у многих курильщиков – связывается с сигаретой. Или, например, ты поела вкусно, вроде бы все супер, но тебе надо после еды обязательно закурить – это привычка!

Я думаю, надо быть готовым к тому, чтобы бросить курить. Человек, которого приперли к стенке и заставляют отказаться от привычки, которую он действительно ценит, не бросит. Если он чувствует, что его заставили, то курение для него станет вообще бесценным: он поймет, что у него отнимают важную составляющую его жизни! Так что до этого надо дойти самому, самому для себя вывести какие-то аргументы.

Может быть, человеку можно помочь, но не нависая над ним, не запугивая, а – логикой. Хотя на кого-то действуют и запугивания. Но мне кажется, лучше всего – логика: нужно понять, что это привычка, которая держит тебя на поводке.

P.S. Это только пятая часть пришедших к нам историй, они все очень разные, и ни одна из них не является шаблоном, абсолютом. Тем не менее, людям удается бросать курение, это факт. Желаем тем, кто этого действительно хочет, сил, мотивации и помощи Божьей!

Подготовила Валерия Михайлова

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