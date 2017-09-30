Человек становится свободным: и это главный груз каждого

Чудо детства: тайна знакомства с миром, таким еще волшебным и простым. Ясным миром, который будто бы хочет подарить себя, хочет, чтобы его познавали. Беззаботность. Время, сгущающееся теплом, льющееся улыбкой мамы, шепотом листвы, бумажным корабликом в весеннем ручье. Эхо и отзвуки райского сада.

Кто не мечтал в нашей взрослой и сложной жизни научиться вновь видеть мир так? Кто не желает иногда сбросить камни и тяжесть ответственности, обещаний, обязательств? Это ясное и разумеющееся желание. Вспоминаю чувство, с которым заканчиваешь читать последнюю страницу хорошей книги: почему это закончилось?

Почему снова и снова нужно просыпаться утром в ту жизнь, где думают одно, делают другое, говорят третье, а мечтают о четвертом? Но бежать в детство не получается. Сказка покажется в лучшем случае притчей, а в худшем, – обманом, наивной неправдой.

И человек бежит. Бежит, падая в затяжные неврозы и депрессии, в алкоголь или наркотики, в сталь цинизма, ранящую и его, и людей вокруг.

Сегодня читалось Евангелие, которое говорит именно об этом: вот 10 дев, ожидающих со светильниками жениха. И у половины нет в них масла. И когда идет жених, то встречать его не с чем. И никто за тебя это масло не найдет. О чем эти строки?

В них та жестокая правда, которую можно прятать от себя годами: надо уметь взрослеть. Человек в какой-то момент становится свободным: и это главный груз каждого. Тот груз, который подчас желаешь сбросить: отдать себя в руки священника или высших сил, фатума, рока, судьбы. Или вовсе опустить их, перестав желать чего-либо, отдавая себя ударам холодных волн жизни, бросающих в разные стороны, не дающих дышать, утягивающих ко дну.

Другой полюс, единственно верный полюс, – личная ответственность, принятие решений и их последствий. Без перекладывания вины. Сделает ли обязательно счастливым? Нет, вовсе нет. Потому что даже все верно понимая, можно ошибаться. Потому что сил может не хватать даже при движении в верном направлении.

Но это тот путь, по которому надо идти. По которому прошел Иисус из Назарета, воплотившийся Бог, принявший на Себя ответственность за творение, за Своих детей. Этот путь привел Его на Голгофу, в долы смерти.

Но катастрофа не была концом, но стала единственным по-настоящему жизнеутверждающим началом, тем пасхальным светом, который есть и пребудет во веки веков.

Источник: фейсбук священника Дионисия Костомарова