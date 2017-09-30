О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Человек становится свободным: и это главный груз каждого

|
Можно ли просто сбежать в детство, и почему свобода становится грузом - размышляет священник Дионисий Костомаров.
Человек становится свободным: и это главный груз каждого

Чудо детства: тайна знакомства с миром, таким еще волшебным и простым. Ясным миром, который будто бы хочет подарить себя, хочет, чтобы его познавали. Беззаботность. Время, сгущающееся теплом, льющееся улыбкой мамы, шепотом листвы, бумажным корабликом в весеннем ручье. Эхо и отзвуки райского сада.

Священник Дионисий Костомаров

Кто не мечтал в нашей взрослой и сложной жизни научиться вновь видеть мир так? Кто не желает иногда сбросить камни и тяжесть ответственности, обещаний, обязательств? Это ясное и разумеющееся желание. Вспоминаю чувство, с которым заканчиваешь читать последнюю страницу хорошей книги: почему это закончилось?

Почему снова и снова нужно просыпаться утром в ту жизнь, где думают одно, делают другое, говорят третье, а мечтают о четвертом? Но бежать в детство не получается. Сказка покажется в лучшем случае притчей, а в худшем, – обманом, наивной неправдой.

И человек бежит. Бежит, падая в затяжные неврозы и депрессии, в алкоголь или наркотики, в сталь цинизма, ранящую и его, и людей вокруг.

Сегодня читалось Евангелие, которое говорит именно об этом: вот 10 дев, ожидающих со светильниками жениха. И у половины нет в них масла. И когда идет жених, то встречать его не с чем. И никто за тебя это масло не найдет. О чем эти строки?

В них та жестокая правда, которую можно прятать от себя годами: надо уметь взрослеть. Человек в какой-то момент становится свободным: и это главный груз каждого. Тот груз, который подчас желаешь сбросить: отдать себя в руки священника или высших сил, фатума, рока, судьбы. Или вовсе опустить их, перестав желать чего-либо, отдавая себя ударам холодных волн жизни, бросающих в разные стороны, не дающих дышать, утягивающих ко дну.

Другой полюс, единственно верный полюс, – личная ответственность, принятие решений и их последствий. Без перекладывания вины. Сделает ли обязательно счастливым? Нет, вовсе нет. Потому что даже все верно понимая, можно ошибаться. Потому что сил может не хватать даже при движении в верном направлении.

Но это тот путь, по которому надо идти. По которому прошел Иисус из Назарета, воплотившийся Бог, принявший на Себя ответственность за творение, за Своих детей. Этот путь привел Его на Голгофу, в долы смерти.

Но катастрофа не была концом, но стала единственным по-настоящему жизнеутверждающим началом, тем пасхальным светом, который есть и пребудет во веки веков.

Источник: фейсбук священника Дионисия Костомарова

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Привести ребенка в храм насильно – это не любовь
Привести ребенка в храм насильно – это не любовь
Архимандрит Андрей (Конанос)

Любовь иногда требует от нас переступать через собственное «я»

Не говорит о любви – не значит не любит
Не говорит о любви – не значит не любит
Архимандрит Андрей (Конанос)

Истинная любовь идет рука об руку со свободой

Отнимает ли вера свободу: три важных момента
Отнимает ли вера свободу: три важных момента
Сергей Худиев

А вдруг священник заставит идти против совести

Благотворительный фонд
Аверин Дмитрий: Февральская революция
Аверин Дмитрий: Февральская революция
24% собрано / 959549 руб. осталось
Бабаяц Соня: Не плачь!
Бабаяц Соня: Не плачь!
70% собрано / 28650 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Священник Дионисий Костомаров: Поджоги кинотеатров – это варварство, а не христианство
Священник Дионисий Костомаров

Подчас от лица Церкви выступают люди, которые совершенно не соотносят свое поведение с тем, к чему Церковь призывает

"
Священник Дионисий Костомаров: Богу важны и младенец, и мама, и пожилая прихожанка
Священник Дионисий Костомаров

Что делать, когда вам мешают в храме

"
«Остановиться, чтобы идти»
Священник Дионисий Костомаров

Пост есть удивительное время, когда нужно учиться простым вопросам

Все статьи автора
Статьи Дня
Жена начала бить посуду, значит, опять беременна
Протоиерей Федор Бородин

Протоиерей Федор Бородин - о том, что делать папе, если он христианин

Поздний брак: от “я” до “мы”
Мария Петрусь

Когда муж и жена встретились уже зрелыми людьми

“Через нобелевского лауреата мне пропажу возвращают впервые”
Редакция портала "Православие и мир"

Подборка добрых новостей от «Правмира»

самое читаемое

Одна дома, или «Ты что тут делала целый день?»10,429

Маленький Пьеро очень хочет услышать маму9,960

40 минут у девочки «стояло» сердце, но мы продолжали откачивать6,828

«Господи, выведи меня из храма!»6,411

8 фактов о старости: почему в домах стариков нет книг и общего бюджета4,805

«Поживет с отцом и приползет, никому он там не нужен!»4,122

Олег Погудин: Я не молюсь со сцены3,956

Поздний брак: от “я” до “мы”3,688

Я почувствовала себя свободной от Освенцима2,918

Молодежь говорила: «А вы нам платить будете?»2,577

лучшие авторы

Новостная служба25,044

Екатерина Бурмистрова10,429

Екатерина Ильченко9,960

Надежда Прохорова6,828

Оксана Головко6,411

Алиса Орлова4,805

Марина Солотова4,122

Дарья Рощеня3,956

Мария Петрусь3,688

Ева Кор2,918

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть