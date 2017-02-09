О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Человекосвинья как последнее достижение науки

|
Когда я был классе в седьмом и учился в окраинной школе города Одессы, пару дней нас держал в страхе слух, что ночами на улицы города выходит на охоту человек-свинья. Мальчики храбрились, девочек забирали из школы родители. Даже в газетах какое-то опровержение публиковали, до того дошло.
Человекосвинья как последнее достижение науки
Кадр из фильма "Химера"

Что ученые сделали со свиньей?

Алексей Паевский

Алексей Паевский

Прошло три десятка лет – и снова поднялся слух, в некоторых изданиях я прочел напрямую: «У ученых родилась первая человекосвинья». Оставив в стороне вопрос, как такая человекосвинья родилась, давайте разберемся, что же на самом деле сделали ученые. И зачем.

Итак, сам факт гласит, что в конце января в очень авторитетном журнале Cell вышла статья калифорнийской группы под руководством Хуана Карлоса Испиуса Бельмонте, в которой сообщалось о том, что ей удалось получить химерные эмбрионы свиньи и человека, которые были жизнеспособны. 28 дней эти эмбрионы успешно развивались в свиноматке, потом беременность прервали во избежание этических проблем.

Что такое химера? Можно по-разному ответить на этот вопрос. Если вспомнить греческую мифологию, то так звали детище Тифона и Ехидны с телом козы, головой и шеей льва и хвостом в виде змеи. Если вспомнить готическую архитектуру, то это скульптурные демоны на крыше соборов. Их еще называют горгульями.

То есть химера – это нечто несуществующее, но составленное из известных элементов.

В молекулярной биологии химера – это что-то живое, содержащее два типа ДНК.

Так что формально можно попробовать сделать козу, в которой будут клетки с ДНК льва и змеи. Но ученых занимает другое.

Цель – вырастить жизнеспособные органы

Сам Бельмонте очень четко описывает цель своего эксперимента: «Конечная цель – вырастить функциональные и жизнеспособные ткани или органы, но пока мы далеки от этого».

Пока что в эмбрионах было очень мало человеческих клеток – всего одна тысячная от общего количества. Но главное было сделано: эмбрионы развивались и могли превратиться в живые существа.

Их получали внедрением индуцированных стволовых плюрипотентных клеток в эмбрионы свиньи. Всего исследователи имплантировали 2075 химерных эмбрионов, из которых 186 развились до срока 28 дней. В этих эмбрионах человеческие клетки были вполне функциональны, хотя и мало «интегрированы» в ткани.

Эксперимент Хуана Карлоса Бельмонте

Эксперимент Хуана Карлоса Испиуса Бельмонте

Такой вариант выращивания новых тканей и органов для трансплантации – это третий возможный способ получения новых органов не от доноров, живых или умерших.

Первый – это выращивание органов на каркасах из внеклеточного матрикса из стволовых клеток. Американский хирург Энтони Атала сумел вырастить таким способом и пересадить пациентам новые мочевые пузыри. Однако другой яркий представитель этого направления в трансплантологии, Паоло Маккиарини, приобрел скандальную известность: его подозревают в обмане пациентов, введении их в заблуждение, а большинство пациентов, которым Маккиарини пересаживал новую гортань, умерли. Облегчения же не получил никто.

Второй – это печать органов из клеток на 3D-биопринтере. В отличие от выращивания, такой метод быстрее, но гораздо сложнее. Потому что нужно печатать не только орган, со всем разнообразием его клеток, но и пронизывающие его кровеносные сосуды.

Печатать кожу и щитовидную железу уже научились

Тем не менее, и в этом направлении идут работы, в том числе и в России. Печатать кожу и сердечную ткань для операций на сердечных клапанах уже научились, а в позапрошлом году в России сумели напечатать искусственную щитовидную железу. Минус: эта железа была мышиной. Плюс: после трансплантации она успешно работала.

Теперь у ученых, работающих в области регенеративной медицины, появился третий путь. Несколько останавливает запрет, действующий на получение химерных организмов с человеческой ДНК. Впрочем, в США обещали его снять.

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Остановить «пляску святого Витта»
Остановить «пляску святого Витта»
Алексей Паевский

Решили ли наши ученые проблему медленного и мучительного умирания

Нобелевская премия по медицине: награда за самоедство
Нобелевская премия по медицине: награда за самоедство
Алексей Паевский

Ее получил Ёсинори Осуми, японский молекулярный биолог

Когда «три родителя» лучше двух
Когда «три родителя» лучше двух
Алексей Паевский

О новом достижении медицины и донорских митохондриях

Благотворительный фонд
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
27% собрано / 109200 руб. осталось
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
73% собрано / 78700 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Остановить «пляску святого Витта»
Алексей Паевский

Решили ли наши ученые проблему медленного и мучительного умирания

"
Не по князю шапка?
Алексей Паевский

Что венчает голову установленной в Москве статуи князя Владимира?

"
Марсианский опыт России и Европы: 50 на 50
Алексей Паевский

В очередной раз Марс продемонстрировал, что он – планета с очень непростым характером

Все статьи автора
Статьи Дня
Дурацкая ситуация
Анна Данилова

Мы снова оказались в очень странном и глупом положении с этой «Матильдой».

«Молодые учителя зря приплясывают перед детьми»
Ксения Кнорре Дмитриева

Советский учитель о системе образования, которую мы потеряли

За что батюшка полюбил Ждуна
Священник Сергий Круглов

И почему россияне узнают в герое интернета себя

самое читаемое

В детдоме вздрогнули: «Вы соображаете, о чем просите?»168,538

Протоиерей Георгий Митрофанов: «Мы упустили созидание нашей Церкви»29,701

«Другим хуже, чем тебе»: как не надо соболезновать24,302

В фондах Эрмитажа обнаружили прижизненный портрет Ксении Петербургской21,362

У вас точно есть это дома: анаферон и другие «фуфломицины»13,966

«Я не могу быть предателем даже самого злейшего моего врага»11,609

«А мы папу похоронили так же, как моего хомяка?»10,739

Антон Родионов: Наш Меморандум о гомеопатии ничего не изменит6,301

«В семье мальчика звали Путинушка»4,588

Ольга Синяева: «Сиротпром» снова наступает4,426

лучшие авторы

Наталия Константинова222,482

Новостная служба54,159

Настя Дмитриева36,197

Михаил Хасьминский24,169

Лидия Мониава22,555

Марина Филоник14,589

Ксения Кнорре Дмитриева13,806

Епископ Иона (Черепанов)11,585

Сергей Худиев11,409

Регина Енакаева10,711

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть