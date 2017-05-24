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Челябинская епархия просит проверить «фестиваль красок»

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24 мая. ПРАВМИР. Миссионерский отдел Челябинской епархии обратился к органам прокуратуры и исполнительной власти с просьбой проверить содержательную сторону «Всероссийского Фестиваля красок» на предмет соответствия российскому законодательству и «Концепции национальной безопасности РФ».
Челябинская епархия просит проверить «фестиваль красок»

Епархия выступила с предупреждением о недопустимости участия в фестивале людей, особенно крещеных во Христа Спасителя, говорится в сообщении епархии.

«Лукавство, сопровождающее «Фестиваль красок», игнорирование мнения крупнейшей и авторитетнейшей религиозной конфессии, какой является Русская Православная Церковь, с головой выдает характер мероприятия, лживость его организаторов, стремящихся во что бы то ни стало навязать нашему народу, особенно молодому поколению, чуждые ценности, чужую, враждебную ему духовность и нажиться на этом», – говорится в сообщении.

Епархия призвала южноуральцев «не поддаваться на духовные провокации, которые еще не раз будут осуществляться на нашей земле».

В епархии особо подчеркивают, что «фестиваль красок Холи» посвящен памяти индийской демоницы Холики, сожженной на костре.

Организаторы фестиваля на страничке мероприятия «Вконтакте» написали, что уважительно относятся ко всем религиям, но сами никакого отношения ни к одной из них не имеют. Они напомнили, что Конституция устанавливает светскость государства. «Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной», – процитировали организаторы выдержку из основного закона.

Фестиваль состоится в ближайшие выходные на парковке одного из торгово-развлекательных центров Челябинска.

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