Чему может научиться родитель у дипломата ООН

Родительские собрания похожи на международные переговоры, считает Эми Робертсон. Ее муж – дипломат в ООН. Эми перенесла его принципы работы на общение со школьным учителем и удивилась результату. «Правмир» публикует перевод ее колонки для The New York Times.

– Почему эти учителя постоянно обороняются? – спросила я у своего мужа Луки, когда мы возвращались из школы с родительского собрания.

– Но ведь твой вопрос об орфографии был по сути ловушкой, – ответил муж.

– Я просто попросила их пояснить свою точку зрения перед тем, как сделаю замечание, – возмутилась я.

– Но у тебя уже было свое мнение. Тебе было абсолютно не важно, что они скажут, – сказал муж.

Возможно, Лука был прав. Судя по напряженной обстановке во время встречи, мне не удалось доказать учителю свою точку зрения.

Мой муж – дипломат в ООН. Адвокатура и принятие решений – это важные навыки в его повседневной работе. Он сказал мне (конечно, очень дипломатично), что я не умею общаться. Поэтому я решила позаимствовать у него несколько приемов, чтобы стать более эффективным представителем моего ребенка.

Я живу за пределами США 13 лет, и меня поражает, какое большое значение уделяют любезностям и формальностям в других культурах. Американцы гордятся, что переходят сразу к делу. Дипломат же никогда не пропустит протокол, и, по правде, родителям тоже не стоит делать этого. Любому учителю в мире понравится, если сначала в нем увидят человека, а уже потом обрушат на него все проблемы.

Все переговоры должны начинаться с идеи, с которой вы оба можете согласиться. Например, вы считаете, что 20 словарных слов в неделю – это слишком много. Но вы же можете сначала согласиться, что правописание очень важно. Возможно, вы сможете вспомнить еще о чем-то позитивном, прежде чем перейдете к спорным вопросам. Например, если вы считаете, что правописание преподают ужасно, лучше сначала сообщить учителю, что математика и естествознание ребенку нравятся.

Дипломаты формулируют сообщение, которое они хотят передать, до начала переговоров. Подумайте о том, что хотите сказать, заранее, сформулируйте свою точку зрения без нападений и оскорблений, выразите свою проблему так, чтобы было ясно, что вы ищете решение.

Успешные переговоры никогда не бывают односторонними. У вас может быть определенная четкая цель, но дипломаты всегда ищут разные пути, чтобы достичь ее.

Вы – эксперт и посол своего ребенка, а учитель – эксперт и президент в своем классе. Скорее всего, у него больше опыта в детской психологии, методиках обучения и стратегиях. Попросите учителя высказать свое мнение по проблеме, которая вас волнует.

Здорово, если у вас есть идеи, как ее решить, но учитель может предложить варианты, которые будут еще лучше. Не пытайтесь просто продавить свой вариант, используйте опыт учителя для решения.

Эффективные дипломаты всегда учитывают невербальные сообщения. Из-за того, что я интроверт, или, может быть, это просто привычка, я заметила, что часто сижу, скрестив руки и ноги. Когда я встречаюсь с учителем, я делаю усилие над собой и показываю, что открыта к общению. Когда я переживаю о чем-то, я иногда хмурю брови – это признак того, что я увлечена беседой. Но многие могут посчитать это признаком злости или раздражения.

Через пару месяцев у меня состоялась новая встреча с учителем сына. Меня беспокоило, что ему скучно в школе (это была школа в Бейруте, с тех пор наша семья переехала в Нью-Йорк).

Я очень старалась, улыбалась и осторожно подбирала слова, чтобы не сложилось впечатление, что я считаю учителя скучным. Я поинтересовалась его мнением об обстановке в классе и спросила, что мы можем сделать дома.

Это расположило его к нам, и мы смогли вместе продумать несколько вариантов решения вопроса, с которым я пришла. Учитель стал настолько же открыт к моим идеям, как и я к его.

Когда мы встали из-за стола переговоров, мы не просто пришли к решению. Мы объявили перемирие и из противников стали союзниками.

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