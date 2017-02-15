Пока в столицах шумят витии относительно судьбы Исаакиевского Собора, похожий процесс проходит в Воронеже. Публицист Сергей Худиев - о конфликте интересов, который выдает себя за конфликт ценностей.

Религиозная община претендует на здания, которые раньше ей принадлежали. Мэрия против, разгневанные граждане пишут такие, например, комментарии: “Не верьте ему, у него кроме денег нет никаких приоритетов нет и не будет. Разберитесь сколько помещений ему город уже безвозмездно передал. Никто никогда не проверил чем он там занимается, все разговоры о ресоциализации и реабилитации бывших заключенных бред и обман…..Его беспокоит одна проблема оттяпать у города или у области как можно больше помещений для организации бизнеса, который он будет камуфлировать проблемами освободившихся или религиозными проблемами. Его интересы везде представляет, отставной полковник КГБ, что вызывает определенное удивление”

Речь здесь идет не о Русской Православной Церкви, община лютеранская, претендует она на комплекс зданий, ранее относившихся к кирхе. Но обратим внимание, что обвинения в точности воспроизводят обвинения в адрес “РПЦ МП” – мол, “нужны только деньги, оттяпать как можно больше помещений для бизнеса, социальная работа – один обман”, и, конечно, КГБ. Черная ряса, золотые погоны. Совершенно необязательно принадлежать к Русской Православной Церкви, чтобы получить тот же букет обвинений. Квартирный вопрос портит людей, возвращение имущества религиозного назначения, предусмотренное законом, очевидно, глубоко огорчает его текущих владельцев или пользователей.

Их даже трудно упрекать в этом – сами они эти помещения не отнимали, отнимавшие уже очень давно поумирали, а нынешние пользователи получили их вполне законным путем, привыкли извлекать из них вполне законную прибыль, и вот оказывается, что по закону они должны передать эти помещения кому-то другому, преемникам тех, кто владел ими до революции. Трудно воспринять это без огорчения.

Конечно, любая реституция создает конфликт интересов. И, как это всегда бывает – так устроен этот мир – конфликт интересов выдает себя за конфликт ценностей. Оппонент не просто угрожает моим интересам, он, мерзавец и негодяй, покушается на наши общие ценности. Димитрий Серебрянник, который упоминается в Деяниях, начинает с того, что обозначает угрозу экономическим интересам своих коллег, а потом уже переходит к ценностям. “Друзья! вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше; между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: велика Артемида Ефесская!” (Деян.19:24-28)

Конфликт интересов оказывается в контексте уже существующих общественных разделений, те или иные партии используют его, чтобы заявить о себе, помахать флагами, людей посмотреть и себя показать – так уж работает политика, высокие конфликтующие стороны призывают на помощь кого только могут призвать, и все это имеет место на фоне еще более широкого контекста идеологического противостояния между либералами и консерваторами, которое происходит во всем мире. В конфликт – и на уровне рядовых участников, и на уровне тех, кто стремится им управлять – вовлекаются самые разные люди с самыми разными целями.

Разумеется, вступив в конфликт с ефесским профсоюзом серебрянников, св. Апостол Павел услышал много интересного о своем моральном и духовном облике, целях и замыслах. Репутация Апостола вообще постоянно находилась под ударами с разных сторон – иудеи, язычники, даже христиане из им же основанных общин выражали к нему претензии. Мы это знаем, потому что в своих посланиях он посвящает некоторое время их опровержению.

Впрочем, с такими нападками сталкивался уже Господь Иисус, и Он предупреждал, что с его учениками будет то же.

Конечно, если вас называют Веельзевулом, это не всегда признак святости. Это может быть признаком всего навсего конфликта интересов. Но в условиях такого конфликта самые резкие нападки просто неизбежны. Причем – как и в случае со спором на коммунальной кухне – препирательства будут носить резко морализаторский характер. Домохозяйки в коммуналках укоряли друг друга в жадности, неряшливости, и крайней половой невоздержанности, недостойной советского человека. Когда в конфликт интересов оказывается вовлечена Церковь, оппоненты, естественно, выражают глубокую обеспокоенность ее моральным обликом. А попы у нас толстые и на мерседесах ездиют – впрочем, лютеранские пасторы оказываются не лучше.

Должна ли Церковь просто удалиться от подобных конфликтов “ради мира”, чтобы не раздражать оппонентов? Увы, для Церкви единственный способ не раздражать – это не существовать. Не возвращать себе старые храмы, не строить новых (на землю всегда есть другие желающие), не появляться в тюрьмах, больницах и казармах (всегда этого кого-то раздражает) в школах (тем более), не возвышать голос против абортов (в этом отношении церковная проповедь очень, очень непопулярна) и вообще не попадаться никому на глаза.

Если Церковь намерена быть и нести свое служение, она всегда будет кому-то переходить дорогу. И всегда мы будем слышать всякие резкости в адрес “РПЦ МП” и негодование на ее моральный облик.

Конечно, Церковь состоит из несовершенных людей, она есть собрание кающихся грешников, фейс-контроль у нас поставлен не просто плохо – он принципиально поставлен никак. Но было бы ошибкой воспринимать ругань, вызванную такого рода конфликтами, как обличение в каких-либо реальных грехах. Вы не можете стать достаточно хорошими для людей, которым вы перешли дорогу. Они, собственно, и не хотят от вас, чтобы вы были хорошими. Они хотят, чтобы вы куда-нибудь удалились.

Грех внутри Церкви может быть реален, разнообразен, нуждаться в исправлении – но было бы наивно думать, что если вы явите миру дивную святость, люди вдруг забудут о своих интересах. Димитрий Серебрянник не забыл. Более того, святость – если вы ее явите – будет вызвать дополнительную неприязнь.

Поэтому невозможно ставить первым приоритетом избегать ругани в свой адрес. Она непременно будет. Надо стремиться к миру и взаимопониманию, помня, о том, что каждая душа – в том числе души ругателей – драгоценны перед Богом. Надо проявлять сдержанность и удаляться от скандала, быть терпеливыми и спокойными, помня о том, что глупый и несдержанный защитник Церкви – это, на самом деле, ее противник. Но мы не должны прекращать делать то, что мы должны делать, потому что нас, видите ли, ругают. Всегда будут ругать. Тут нам надо действовать по известному принципу “делай, что должен, и будь, что будет”.