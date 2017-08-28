Число русскоязычных сократилось за 25 лет на 50 млн человек

28 августа. ПРАВМИР. За последние 25 лет количество людей в мире, владеющих русским языком, сократилось на 50 млн, сообщили в Госдуме.

«С момента распада Советского Союза мы потеряли 50 миллионов русскоязычных. Эта тенденция продолжается», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов, его цитирует Интерфакс.

По его словам, значительные потери в числе говорящих по-русски связаны с тем, что в школах многих стран бывшего СССР, в особенности – в Восточной Европе, русский язык был обязательным для изучения в школах.

«Людей, вообще говорящих по-русски, и сейчас, судя по всему, больше за пределами России, чем на территории Российской Федерации. Во всяком случае, это сопоставимая цифра», – добавил парламентарий.

По его словам, до распада СССР число говорящих по-русски в мире составляло порядка 350 млн, в настоящий момент этот показатель менее 300 млн человек.