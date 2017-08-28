О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Число русскоязычных сократилось за 25 лет на 50 млн человек

|
28 августа. ПРАВМИР. За последние 25 лет количество людей в мире, владеющих русским языком, сократилось на 50 млн, сообщили в Госдуме.
Число русскоязычных сократилось за 25 лет на 50 млн человек

«С момента распада Советского Союза мы потеряли 50 миллионов русскоязычных. Эта тенденция продолжается», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов, его цитирует Интерфакс.

По его словам, значительные потери в числе говорящих по-русски связаны с тем, что в школах многих стран бывшего СССР, в особенности – в Восточной Европе, русский язык был обязательным для изучения в школах.

«Людей, вообще говорящих по-русски, и сейчас, судя по всему, больше за пределами России, чем на территории Российской Федерации. Во всяком случае, это сопоставимая цифра», – добавил парламентарий.

По его словам, до распада СССР число говорящих по-русски в мире составляло порядка 350 млн, в настоящий момент этот показатель менее 300 млн человек.

Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Историк Андрей Тесля: Мы без причины пугаемся слова «русский»
Историк Андрей Тесля: Мы без причины пугаемся слова «русский»
Наталия Демина

Культурную принадлежность нельзя определять по прописке

Дорогой русский язык, а охранять тебя кто, Пушкин будет?
Дорогой русский язык, а охранять тебя кто, Пушкин будет?
Ксения Туркова

Как мог бы выглядеть список пожеланий нашему великому и могучему

Благотворительный фонд
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
73% собрано / 393395.8 руб. осталось
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
87% собрано / 40400 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Экспертиза в Германии показала отсутствие алкоголя в крови «пьяного мальчика»
Новостная служба "Православие и мир"

Исследование проводилось по волосам ребенка в частной клинике

"
Праздничную линейку в московской школе перенесли из-за Курбан-байрама
Новостная служба "Православие и мир"

Она состоится 4 сентября

"
В Якутии объявлен траур по погибшим на руднике «Мир»
Новостная служба "Православие и мир"

У здания представительства «АЛРОСА» в Якутске будет оформлена траурная стена в память о пропавших на руднике «Мир»

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Георгий Митрофанов: Выгоревшие священники вызывают во мне уважение
Настя Дмитриева

Не выгорают те, кто никогда не загорался

Дети и цветы – почему вместо, а не вместе?
Алексей Газарян

Почему благотворительная акция поссорила родителей и педагогов

За что Христос упрекнул Богородицу
Протоиерей Игорь Прекуп

И почему это не принижает ее достоинство

самое читаемое

Учителю не нужны 30 букетов в ведрах и тазах8,854

Митрополит Антоний Сурожский: Что ответил Христос богатому юноше5,864

Протоиерей Георгий Митрофанов: Выгоревшие священники вызывают во мне уважение4,650

За что Христос упрекнул Богородицу4,589

Как Юля сопротивляется силе, которая убила ее сестру4,414

Как живет православный реабилитационный центр в глуши (фото)3,778

Что происходило в сердце Богородицы3,185

Какие слезы сделают для нас ближе мир Христов3,035

Церковь отмечает Успение Богородицы и Приснодевы Марии2,054

Дети и цветы – почему вместо, а не вместе?2,015

лучшие авторы

Настя Дмитриева13,504

Новостная служба7,770

Митрополит Антоний Сурожский5,864

Протоиерей Игорь Прекуп4,589

Мария Строганова4,415

Михаил Шор3,779

Протоиерей Алексий Иродов3,185

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)3,035

Алексей Газарян2,015

Иеромонах Димитрий (Першин)1,695

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть