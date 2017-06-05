О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Число жертв московского урагана возросло до 16

|
5 июня. ПРАВМИР. Число жертв урагана в Москве и Подмосковье увеличилось до 16 человек.
Число жертв московского урагана возросло до 16
Фото: РИА Новости

Накануне скончался ребенок из Люберец, получивший травмы в ходе разгула стихии, сообщает Интерфакс.

Ребенок умер в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Он находился в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате урагана, который налетел на московский регион неделю назад, 29 мая, погибли 15 человек – десять в Москве и пять в Подмосковье. Ранения получили более 200 человек.

От стихии пострадали около 200 зданий и почти 2000 тысячи автомобилей. Были повалены 6,5 тысяч деревьев.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
В МЧС нашли виновного в отсутствии СМС-оповещений об урагане в Москве
В МЧС нашли виновного в отсутствии СМС-оповещений об урагане в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

Старший ответственный дежурный офицер Центра управления кризисными ситуациями отложил рассмотрение сообщения Метеобюро

Гидрометцентр: мы точно спрогнозировали ураган в Москве
Гидрометцентр: мы точно спрогнозировали ураган в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

Синоптики опровергли слова представителя пресс-службы МЧС

Операторы объяснили отсутствие SMS об урагане
Операторы объяснили отсутствие SMS об урагане
Новостная служба "Православие и мир"

Сотовые операторы переложили ответственность за несвоевременное информирование на МЧС

Благотворительный фонд
Вернуть Леню
Вернуть Леню
38% собрано / 90560 руб. осталось
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
39% собрано / 2686549.08 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Московский Храм Рождества Христова в Измайлове передан Церкви
Новостная служба "Православие и мир"

Соответствующее распоряжение издал департамент городского имущества Москвы

"
Александр Сокуров удостоен почетной премии Европейской киноакадемии
Новостная служба "Православие и мир"

Сокуров награжден за выдающуюся работу в области режиссуры, драматургии и кинематографа

"
Экс-директор библиотеки украинской литературы осуждена условно
Новостная служба "Православие и мир"

Наталья Шарина признана виновной, ей назначено четыре года условно

Все статьи автора
Статьи Дня
Святителя Николая люблю, но на массовое мероприятие идти не хочу
Священник Сергий Круглов

За какую правду православные бьются друг с другом в соцсетях

Александр Сокуров: Показывать путь правды, не сквернословить и понимать судьбу женщины
Алиса Струкова

О фальши фильмов про войну, о сквернословии в искусстве и молодежи, которую…

Мальчик, который не умеет кричать
Анастасия Лотарева

Врач сказал родителям Филиппа, что ребенок никогда не задышит сам

самое читаемое

Троицкая суббота: расцветем, прорастем, воскреснем7,610

Мужчина застрелил девять человек в Тверской области5,320

Святителя Николая люблю, но на массовое мероприятие идти не хочу4,691

Когда мы любим Бога, как математику перед ЕГЭ4,557

День переустройства Вселенной4,422

Протоиерей Георгий Ореханов: Почему первая диссертация по теологии абсолютно научна3,251

«Сестры» осиротели. Умерла Мария Мохова3,020

«Машина свернула рядом со мной и ударила пять или шесть человек»2,905

Тихо, идет экзамен! (ФОТО)2,900

Врач Алексей Кащеев помог пострадавшей после терактов в Лондоне2,621

лучшие авторы

Новостная служба16,346

Протоиерей Александр Авдюгин7,610

Священник Сергий Круглов4,822

Протоиерей Димитрий Готовкин4,563

Нюта Федермессер4,461

Священник Константин Камышанов4,431

Редакция портала "Православие и мир"4,296

Дарья Рощеня3,461

Протоиерей Георгий Ореханов3,255

Анна Бессарабова2,911

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть