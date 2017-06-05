Число жертв московского урагана возросло до 16

5 июня. ПРАВМИР. Число жертв урагана в Москве и Подмосковье увеличилось до 16 человек.

Накануне скончался ребенок из Люберец, получивший травмы в ходе разгула стихии, сообщает Интерфакс.

Ребенок умер в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Он находился в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате урагана, который налетел на московский регион неделю назад, 29 мая, погибли 15 человек – десять в Москве и пять в Подмосковье. Ранения получили более 200 человек.

От стихии пострадали около 200 зданий и почти 2000 тысячи автомобилей. Были повалены 6,5 тысяч деревьев.