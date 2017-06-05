Да он же все забудет за лето!

Оставить на лето только чтение, часами писать диктанты или забыть школу на три месяца как страшный сон? Как сделать детское лето продуктивным рассказывает Ольга Азова, директор детского неврологического и реабилитационного центра «Логомед прогноз»

“Он же все забудет за лето!”

– Ольга Ивановна, наверняка есть разница – заниматься с двухлетним малышом или, скажем, с первоклассником?

– Да, необходимость логопедических занятий и их интенсивность зависит от возраста ребёнка.

Если мама с неговорящим ребёнком примерно в возрасте двух лет обращается за консультацией к логопеду, то вероятнее всего специалист должен предложить провести активное лето с большим количеством эмоций и движений, но сами занятия перенести как минимум на осень (если, конечно речь не идёт о грубой речевой сочетанной патологии и нарушении поведения).

Если ребёнку три года, а речи всё нет, то после консультации с неврологом, может появиться негрубое медикаментозное лечение и первые занятия с логопедом по вызыванию речи придётся проводить уже летом. В этом возрасте уже нельзя откладывать помощь специалиста. Но трёхлетка может отдыхать не только летом.

У четырёхлетних детей и других старших дошкольников, как правило, уже составлен реабилитационный маршрут, и в течение года ребёнок получал качественную помощь со стороны логопеда, психолога, нейропсихолога и других профильных специалистов. Именно им очень важно летом сделать перерыв в занятиях.

Я рекомендую оставить только домашние занятия с мамой по летним заданиям логопеда и повторение пройденного, чтобы не забыть важного. А также очень было бы хорошо, чтобы родители читали ребёнку и организовывали много-много активного отдыха.

После этого высказывания многие мои коллеги и родители детей начнут переживать: он же всё забудет за лето, потом нужно будет заниматься, как с чистого листа. Дорогие мои, совсем всё не забудет. Да, осенью какой-то ранее пройденный материал придётся повторять. Собственно, мы все что-то периодически забываем, но это не значит, что нам не нужно отдыхать. Полученные знания никуда не уходят, копятся и актуализируются в нужное время. Лучше со здоровым отдохнувшим и полным сил ребёнком вспомнить подзабытое, чем начинать учебный год с утомленным учеником.

Летний интенсив для школьника

– А школьнику стоит летом заниматься?

– Если у ребёнка диагностированы школьные проблемы, такие как дисграфия, дислексия, дизорфография, то они требуют длительного времени для занятий, которые лучше проводить во время учебного года.

Что же летом? Летом можно поработать с темпом. У многих современных детей из-за того, что сокращены сроки букварного периода, не успевает сформироваться навык письма, присутствует много тайминговых (темповых) ошибок. Напомню, что навык письма имеет право формироваться до конца второго класса, то есть времени достаточно.

Но, к сожалению, сейчас очень часто программа сокращает сроки, которые отведены для того, чтобы ребёнок «расписался» и довёл навык письма до совершенства. Быстренько «прощаются с букварём» и начинают наращивать темп, а при ускорении ребёнку уже некогда думать, как писать, лишь бы успеть записать то, что диктует учитель. Аналогично и с навыком чтения, многие дети не укладываются в «нормативные» рамки. В летний период придётся «догонять».

Скажу про исключения. Так бывает, что родители пришли к пониманию проблемы только как раз к лету. Что делать? Если ситуация по речи и письму тяжёлая, то первое лето придётся использовать для занятий, а отдых устроить чуть позже осенью или зимой, но обязательно это сделать.

Например, недавно я консультировала семью, где у ребёнка в пять лет совсем не было речи, и как-то они всё время консультировались-консультировались, а полноценных занятий ребёнок так и не получил. Впереди лето, но я считаю, что мальчику нельзя только отдыхать в этот сезон, обязательно нужно и заниматься.

Также считаю, что несколько недель лета можно использовать для комплексной коррекции – это не утомительно для ребёнка, потому что будут не только занятия за столом, но физические упражнения, массаж и другие мероприятия, в которых ребёнок активен. Такой интесив – большое подспорье для развития речи и письма, и его очень удобно провести в летний период.

Приемы по улучшению темпа письма от Ольги Азовой: 1. Много писать под диктовку и списывать. На этом этапе не важно пока делает ошибки ребёнок или нет, просто много-много писать и списывать, чтобы «научиться» навыку и по возможности полюбить этот процесс. Это как научился водить машину и каждое утро страдаешь «только не за руль» – навык неавтоматизирован – страшно. Как только более-менее научишься, то уже и не представляешь, как без руля и жил – «в булочную на машине». 2. Придумывать истории и записывать, опять пока не важен ни стиль, ни грамотность, только много писать. 3. Писать письма, телеграммы, подписывать открытки. Они могут быть самодельными и купленными на почте. 4. Деформированные предложения и тексты. Их должно быть много и по возможности со смыслом, чтобы ребёнку было интересно. Тексты должны быть простыми, незатейливыми, с чётко прослеживающимися причинно-следственными и временными связями. – составить из слов предложение и записать (ласточки, под, крышей, гнездо, было) – переставь предложения местами, чтобы получился связный текст и запиши по памяти: – Кот хотел поймать их. – Он залез на дерево. – Вдруг ветка сломалась. – На ветке сидели синицы. – Птички улетели, а кот упал на землю и ударился. – Придумай рассказ из слов/словосочетаний и запиши. Москва. Старинный Кремль, музеи, выставки, проспекты, театры, красивое метро, столица, большой город, столица, Останкинская башня. – Найди вторую часть предложения, запомни и напиши: 1 2 Я знаю, что не слышал их. Он не отвечал на звонки лишь потому, что мужество вас не покинет. Если поезд опоздает, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебного города. Кто не видал Венеции в апреле, то я не смогу встретить друга. 5. Зрительные диктанты по системе И.Т. Федоренко на скорость и время, которые используют в том числе и для чтения. 6. После письма нарисовать рисунок о том, что написал, если ребенок любит этот процесс. 7. Запоминать и писать слова сложной слоговой структуры. Прочитать несколько раз, объяснить малознакомые и трудные слова.

Просто, ежедневно, в одно время

– У школьника логопедические проблемы с письмом или чтением. Если он не «подтянется» за лето, то во время учебного года ему будет сложно. Но – если перегнуть палку, ребенок не отдохнет и во время учебного года ему все равно будет сложно, но уже по-другому. Как быть? Как найти золотую середину?

– Тревога родителей понятна. Хочу обратиться к опыту японского математика и просветителя Тору Кумона. В середине прошлого века он был вынужден создать свой подход, так как у его сына были большие трудности в усвоении математики.

Суть в том, что первые задания очень простые по исполнению и занимают минимум времени, ребёнок легко справляется и на следующий день с радостью бежит выполнять следующие задания, которые со временем усложняются. Причём первые задания должны быть действительно очень лёгкими. Например, ребёнок только штрихует или дорисовывает предмет.

Главный принцип – при правильной подаче материала и с адекватной помощью каждый ребенок может научиться абсолютно всему. Основная помощь от родителей – это чтобы ребёнок таки сел в определенное время и начал выполнять задания. Важно проводить занятия ежедневно и в определенное время.

Это своеобразный тренинг школьных навыков: не только выполнять задания по все возрастающей сложности правильно, но и делать это за отведенное время. Подход Тору Кумона ещё реализуется в том, что учащийся присоединится к программе в том месте, где начинает испытывать сложности и так далее, проходя все уровни, по чтению их 22, до полной автоматизации навыка.

Этот метод получил широкое распространение за пределами Японии, в том числе и в России.

Я так подробно рассказывала про систему Кумона потому, что она концептуально совпадает с тем, что я советую делать родителям и специалистам – создать свои тетради и занятия с постепенной степенью усложнения. Вот это и есть золотая середина – порционно, начиная с очень простого, но ежедневно, и в одно и тоже время.

И всё-таки я сторонник того, что всё нужно стараться делать во время учебного года. Оставить на лето только чтение, список обычно предлагается учителями. И что-то ребёнок читает сам, что-то для семейного чтения, когда все читают по очереди книгу, которая интересна всем в семье, а что-то придётся родителю читать вслух для ребёнка.

Детство дано, чтобы качественно играть

– Современные требования, которые предъявляет школа, да и родители делают детей более развитыми или, наоборот, в итоге тормозят в них что-то главное?

– Я не устаю повторять, что школьные программы становятся всё сложнее, уровень требований растёт, а дети при этом испытывают всё больше проблем. Многие дети с трудом справляются со школьной программой, требованиями, многочисленными тестами и рефератами, которые, кстати сказать, совсем не для школьного возраста. И нет ни у кого из детей за плечами никакого рюкзачка с дополнительными ресурсами.

Да, детство дано, чтобы много и качественно играть, чтобы потом «не играть» в семью, учиться распределять обязанности, силы, учиться нести ответственность.

Детство – это и эмоциональный заряд на будущее, так прекрасно и почти беззаботно, как в детстве, во взрослой жизни не будет.

Все мы родом из детства. В эту фразу заложен не только глубокий философский смысл, но и биологический, и физиологический. Профессор И.А. Скворцов пишет, что полноценность и адаптация, и активного взаимодействия обусловлена «эффективностью» протекания периода детства.

Лето – время, когда эта активность должна проявляться и реализовываться. За этот период можно освоить новые навыки, научиться владеть своим телом, использовать время для совершенствования умения общаться с другими детьми. А порой получается, что ребёнок всё лето должен заниматься, чтобы «не забыть» или, не отрываясь от письменного стола, всё время решать-читать-писать, чтобы «наверстать упущенное».

Нужно распределять свои силы и время. Сохранить в течение дня только очень короткое время, чтобы, например, читать книги из списка, рекомендуемого учителем на лето. Это время можно разбить на несколько подходов. Родители должны знать, как удобнее ребёнку. Прочитать всё сразу за один присест или в несколько заходов. Если бы вдруг вернулась в детство, то сразу бы сделала всё, а потом «гуляй смело». Но в моей практике были детки, с которыми важнее было заниматься порционно в течение дня, им так проще, не пугает объём.

И всё-таки летом должен сохраняться приоритет за активным отдыхом, впечатлениями и «копилкой» здоровья.

Наказание в обучении не работает

– Если занятия ребенку летом все-таки нужны, как его мотивировать? Как объяснить ребенку, для чего вообще все это надо? Поощрять? Наказывать?

– Ничего не нужно объяснять, только заинтересовывать. Я, как лектор с очень большим стажем, знаю, что любая аудитория держится только на интересе. Если его нет, то начинаются пропуски, разговоры не по теме и прочее. Студенты могут просто не прийти на занятие. И все мы помним преподавателей, на лекции которых «яблоку негде упасть».

Детям, конечно, труднее, они вынуждены больше подчиняться. Но и они знают, что можно даже игрушки с удовольствием убирать, когда мама говорит: «Я тебе сейчас помогу», а по сути начинается игра под названием «Убираем игрушки», тогда большая вероятность, что ребёнок может попросить опять разложить игрушки, чтобы потом их вместе начать убирать, потому что было интересно.

Про поощрения-наказания.

Тут я вспомню то, что стало для меня очевидно при работе с детьми, у которых аутизм.

Если вы хотите чего бы то ни было добиться от ребёнка, у которого может быть проблемное поведение, который не может себя контролировать, то вы должны его только хвалить и поощрять за любой минимальный успех.

И только так, по-другому не будет, вы ничего не сможете добиться, кроме усиления нежелательного поведения.

Все поведенческие терапии, которые в том числе развивают и обучают ребёнка, идут только от поощрений, причём здесь и сейчас.

Наказание в обучении не работает, только поддержка ребёнка и укрепление его самооценки.

Если же наказание неизбежно, например, за проступок, то пусть это будет лишение удовольствия, ограничение пространства, но ровно на столько минут сколько лет ребёнку. Пятилетнего на 5 минут, 6 летнего – на 6. Ставьте таймер, песочные часы.

Не нужно “готовить к школе”

– А если у детей нет логопедических проблем, а родители хотят как-то их подготовить к школе, перед первым классом, вторым, третьим, дальше?

– Выше мы говорили о детях, у которых логопедические проблемы, поэтому обсуждали вопрос «как наверстать», совсем другое дело – обычные дети. Я сторонник того, чтобы нормотипичных детей не готовили к школе. Мне кажется, что это даже немного абсурдно звучит, просто все привыкли к этому словосочетанию «подготовка к школе».

До школы нужно тренировать моторику, баланс, а, значит, использовать велосипед как средство передвижения, играть в подвижные и ролевые игры в команде детей. Вообще очень много играть, развивая фантазию, воображение, тренировать умение «побеждать-проигрывать», справляться с определёнными правилами и ролями, уметь договариваться, а значит в целом общаться, и так далее. Уметь застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, усвоить все навыки самообслуживания, много раскрашивать. Вот это всё и готовит к школе.

А умение читать – это школьный навык.

Примерно тоже самое нужно и перед вторым и третьим классом. Может быть усложнение алгоритмов отдыха: зарницы, походы. Ну как-то мы прекрасно себя чувствовали в нашем детстве.

Я понимаю, что вы можете сказать: «Так задают же на лето». Вот я ничего не смогу с этим поделать, только здесь и сейчас сказать, что лето – это время отдыха, а школьное время – это учёба. Соглашусь только с тем, что дети должны летом находить время, чтобы читать, причём то, что действительно интересно.