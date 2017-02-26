О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

“Давайте дружить!” — сказал Леха-дурак

|
“Тут в него полетели камни. А я? А что я... Я же тоже была крутая. Ещё круче мальчишек. И я тоже схватила камень и бросила в него. Хорошо помню, что он попал ему в плечо, и парень вскрикнул от боли. Еще помню, как он согнулся, закрывая собой щенка. А потом повернул ко мне залитое слезами лицо”.
“Давайте дружить!” — сказал Леха-дурак

“Давай дружить”

Умер Леха-дурак. В последнее время он ходил в наш храм, и мы часто встречались. Больше всего я боялась, что Лёха меня узнает.

В тот день я его узнала сразу. Хотя он очень постарел, полысел, поседел… Как-то весь осунулся, сгорбился. Но на меня, как когда-то много лет назад, смотрели добрые детские глаза. “Что он делает у нас в храме?”, – подумала я.

  – Привет, – улыбнулся он.

  – Привет…

  Неужели узнал?

  – Тебя как зовут?

  – Не узнал, – выдохнула я. – Меня? Лена.

  – Твои девочки?

  – Мои.

  – Мальчика не хватает, – как ребенок рассмеялся он  и достал из растянутого кармана грязной куртки какую-то чёрствую булку.

 – Ну да.

 – Давай дружить, – протянул он ее моей третьей дочке, Дуняше.

 – Давай, – ответила она.

 

ubil-iz-za-2

 

Они стояли, смотрели друг на друга и улыбались – маленькая девочка и осунувшийся, стареющий мужчина с детскими глазами…

– Давай дружить, – пронеслось у меня в голове и током отозвалось в сердце…

“Ты же дурак!”

  … “Давай дружить”. Было это много лет назад. Я была ещё девчонкой. Жила в этом районе и училась, наверное, классе в пятом или шестом.

У нас была большая, дружная компания – мальчишки, девчонки. Сделав уроки, мы до ночи носились по школьному двору или парку (где я сейчас гуляю со своими дочками), играли пионербол, вышибалы, казаки-разбойники. Влюблялись, ссорились, мирились.

Однажды мы сидели на лавочке, вели какие-то свои беседы, шутили, смеялись.

– Давайте дружить, – раздался вдруг голос.

Мы замолчали и обернулись. Это был Лёха-дурак.

Леха был года на три нас старше и тоже жил в нашем районе. Не знаю, родился ли он таким или что-то случилось потом, но он был, как мы говорили, “больным на всю голову”.

Сейчас я понимаю, что у него было сильное отставание в развитии, и он вёл себя, как маленький ребёнок. Он нигде не учился (по крайней мере, я так думаю), целыми днями бродил по улице и ко всем приставал. Кто его родители, я тогда не знала. Только недавно, увидев Леху с одной нашей старушкой-прихожанкой, я поняла,что это его мама.

– Давайте дружить, – повторил Лёха-дурак. И улыбнулся какой-то робкой  улыбкой.

 

i

 

Мы переглянулись.

– С кем? С тобой? – выступил вперед один мальчик. И громко заржал. – Ты же дурак!

– Дурак! Дурак! – подхихикнули девочки. И я вместе с ними.

Леха растерянно смотрел на нас, и с лица у него не сходила та глупая детская улыбка.

– А ну пошёл вон! – выкрикнул тот первый мальчик.

– Пошёл, пошёл, – эхом подхватили мы.

Леха все улыбался…

Тогда другой мальчик выскочил вперед, толкнул его и победно посмотрел на нас. Тут “дурак”, наконец что-то понял, громко всхлипнул, вытер рукавом нос, развернулся и уныло побрел.

Мы хохотали ему вслед. Мы были такими здоровыми, крутыми, дружными. И такими злыми… А он медленно брел, опустив голову…

И я тоже схватила камень…

…Ещё помню. Мы так же гуляли, и нам так же было весело.

– А у меня собака, – подошел к нам Леха-дурак. В руках у него был маленький щенок. И он опять улыбался своей глупой, детской улыбкой. – Хотите погладить?

Мы хотели. Но нам было стыдно общаться с дураком. Мы же были такими классными.

– Ты – дурак! И собака твоя – дура! – выкрикнул кто-то.

И мы опять заржали.

– Не дура! Не дура! – закричал в ответ Леха и неожиданно бросился на нас.

Мы, девчонки, с визгом бросились врассыпную. А мальчишки схватили кто – палку, кто – камень и встали “в позу”.

– Моя собака не дура! – продолжал кричать Леха.

Тут в него полетели камни. А я? А что я… Я же тоже была крутая. Ещё круче мальчишек. И я тоже схватила камень и бросила в него. Хорошо помню, что он попал ему в плечо, и парень вскрикнул от боли. Еще помню, как он согнулся, закрывая собой щенка. А потом повернул ко мне залитое слезами лицо.

 

16

 

– Ты, ты… Ты – мелкая! – заикаясь проговорит он.

– А ты – дурак! – Огрызнулась я.

Мы стали врагами. Точнее, мы считали Леху-дурака своим врагом.

– Эй, придурок, – кричали мы, завидев его. – Что? Испугался?

– Что, ссыкло?

– А где твоя глупая собака?

Он, правда, стал нас бояться, и завидев, просто обходил стороной. И больше ни разу не сказал с детской улыбкой на лице: “Давайте дружить”.

Мы были сильные. Мы победили…

“А я тебя помню. Ты… мелкая”

Шли годы… Я выросла. Мы с родителями уехали за границу, потом я поступила в институт, закончила, устроилась на работу. Жизнь моя протекала теперь вне района, Леху я больше не видела и скоро забыла. А потом я вообще вышла замуж и уехала, но вернулась. И теперь мы с мужем и детьми живем здесь.

И вот однажды я встретила Леху-дурака у нас в храме. Я все вспомнила, и мне стало очень стыдно.

Каждый раз при очередной встрече я боялась, что он мне скажет: “А я тебя помню!”. Но он не говорил. Он по-детски улыбался и протягивал моим девчонкам то конфеты, то какие-то печеньки. Иногда – свечи. Несколько раз  стоял на подворье с моей коляской. И всегда спрашивал: “А когда будет мальчик?”.

– Забыл, – облегченно думала я.

И вот около полугода назад он как всегда радостно кивнул нам: “Привет!”. Потом улыбнулся и сказал: “А я тебя помню. Ты… мелкая”.

Я смотрела на него и готова была провалиться сквозь землю.

– Прости, – выдавила я.

А он полез в карман, достал какой-то леденец и протянул мне. И в глазах у него читалось:

konfeta

– Давай дружить!

– Давай! – промолчала я в ответ.

Дома я плакала. Почему? Я не знаю. Быть может потому, что мне было стыдно. Или потому, что я понимала, что Леха давно меня узнал, но еще раньше простил. Он давно всех нас простил. И, получается, что этот “дурак” намного чище и добрее нас. Он простил по-настоящему, как умеют прощать только дети. И как я прощать не умею…

– Привет! Когда будет мальчик? – радостно подошел он ко мне на следующий день. И подходил еще много раз.

А потом он умер. Я узнала это от его мамы, когда, не увидев Леху на нескольких службах, спросила, где он.

– Умер-умер! – стучало в висках.

А перед глазами стоял мальчик с робкой улыбкой и словами: “Давайте дружить!”. И тот же мальчик, закрывающий собой щенка от наших камней. И тот же “мальчик”, с детскими глазами, который сказал моей Дуне: “Давай дружить!” и который радостно встречал меня каждый раз у храма.

И я… А что я… Мне просто стыдно! И мне очень его не хватает. Его детской улыбки и добрых глаз.

– Прости меня, Леха, – думаю я часто. – Ты настоящий друг!

Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Благотворительный фонд
Розе срочно нужны лекарства!
Розе срочно нужны лекарства!
45% собрано / 800600 руб. осталось
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
90% собрано / 97849.65 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Не несите Христу ботинки в кошачьей моче
Елена Кучеренко

Ткань с покойника и вставная челюсть – что приносят нуждающимся

"
Досвидос, у меня от вас депра! или Как подростку вернуться в Церковь
Елена Кучеренко

К шестнадцати годам Маринка уже вовсю гуляла, курила и могла от души напиться

"
Николай Чудотворец, спасай!
Елена Кучеренко

Взялся я за станок, включил, а провод закоротило, и я попал под напряжение

Все статьи автора
Статьи Дня
Постное письмо № 2. У ворот рая
Архимандрит Савва (Мажуко)

Письма архимандрита Саввы читателям «Правмира»

Человеку поручено Богом познать самого себя
Протоиерей Алексий Иродов

Но как вытерпеть всю правду о себе?

Соленое детство. Отказник
Александр Гезалов

Детский дом — соломинка для тех, кто уже утонул. Отрывок из книги…

самое читаемое

Патриарх Кирилл: Старец ушел из этого мира, оставаясь еще физически живым37,035

“Я в прицел видела, что у него рыжая борода”18,044

Что же на самом деле открыли в NASA?12,785

Патриарх Кирилл отпевает архимандрита Кирилла (Павлова)12,444

Архимандрит Кирилл (Павлов) – в жизнь вечную (фото)11,912

Петров грех, или почему вера не растёт вместе с пивным животиком11,660

Письмо № 1. Великий пост: прятать эту красоту преступно8,873

Прощеное воскресенье: смысл, история, порядок богослужения (+видео, аудио)8,024

Где взять крылья любви для семейной жизни6,019

Человек обоженный – памяти архимандрита Кирилла5,662

лучшие авторы

Святейший Патриарх Кирилл37,035

Новостная служба21,010

Редакция портала "Православие и мир"20,751

Виктория Петракова18,400

Алексей Паевский12,784

Протоиерей Павел Великанов11,660

Архимандрит Савва (Мажуко)8,894

Оксана Головко6,825

Протоиерей Максим Денисенко6,019

Митрополит Иларион (Алфеев)5,987

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть